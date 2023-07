Einschätzung

Autoriese Stellantis (STLA) übernimmt 19,99% von Battery Metal Hot Stock

Abnahmedeal - Börsenstar setzt nach 13.150% mit Vulcan Energy ($VUL) auf diese Aktie

Der Autoriese Stellantis N.V. (ISIN: NL00150001Q9, WKN: A2QL01, FSE: 8TI.F, NYSE:STLA) sorgt mit der Übernahme von 19,99% der Aktien unseres Battery Metal Hot Stock 2023 Kuniko Ltd. (ISIN AU0000159840 / WKN A3CTAL, Ticker: 912, ASX: KNI) für einen Paukenschlag an der Börse. Zudem hat der Autokonzern Stellantis N.V. (ISIN: NL00150001Q9, WKN: A2QL01, FSE: 8TI.F, NYSE:STLA) einen sensationellen Abnahmedeal mit unserem Batteriemetall Aktientip 2023 Kuniko Ltd. unterzeichnet. Die Aktien unseres Batteriemetall Aktientips 2023 Kuniko Ltd. haben mit einem furiosen Kursfeuerwerk reagiert. Die Aktien unseres Battery Metal Hot Stock 2023 Kuniko Ltd. Haben den langfristigen Abwärtstrend kraftvoll nach oben durchstoßen und damit ein massives Kaufsignal der Chartanalyse generiert. Clevere Anleger kaufen daher jetzt die Aktien unseres Battery Metal Hot Stock 2023 Kuniko Ltd. Der niederländische Autokonzern Stellantis N.V. (ISIN: NL00150001Q9, WKN: A2QL01, FSE: 8TI.F, NYSE:STLA) erwirbt für 5 Mio. EUR 19,99% der Aktien unseres Batterie Metall Aktientips 2023 Kuniko Ltd. Stellantis N.V. (ISIN: NL00150001Q9, WKN: A2QL01, FSE: 8TI.F, NYSE:STLA) unterzeichnet eine verbindliche Abnahmevereinbarung für Nickel- und Kobaltsulfat in Batteriequalität aus der Entwicklung von Kunikos Explorationsprojekten in Norwegen. Der Abnahmevertrag umfasst 35% der zukünftigen Jahresproduktion mit einer Laufzeit von neun Jahren. Zudem erwirbt Stellantis N.V. (ISIN: NL00150001Q9, WKN: A2QL01, FSE: 8TI.F, NYSE:STLA) 5 Mio. € (8 Mio. A$) an neuen Aktien von Kuniko und hält damit 19,99 % der Anteile. "Diese strategische Partnerschaft mit Stellantis fördert nachhaltige europäische Lösungen für die Wertschöpfungskette von Batterien und bestätigt das Potenzial unseres Projektportfolios für Batteriemetalle in Norwegen", sagte Antony Beckmand, CEO von Kuniko. "Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Stellantis Hand in Hand zu arbeiten, um Explorationserfolge zu erzielen, die Produktion voranzutreiben und einen bedeutenden Beitrag zum Wachstum und zur Weiterentwicklung der europäischen Batterieindustrie zu leisten." Börsenstar Gavin Rezos startet mit unserem neuen Energiemetall Aktientip Kuniko Ltd. (ISIN AU0000159840 / WKN A3CTAL, Ticker: 912, ASX: KNI) nach dem Mega-Börsenerfolg von Vulcan Energy Resources (ISIN: AU0000066086, WKN: A2PV3A, Ticker FSE: VUL, Symbol ASX:VUL) den nächsten umweltfreundlichen Explorer für Energiemetalle in Europa und Sie sollten diese einmalige Aktienchance nicht verpassen. Die Lithium-Aktien von Vulcan Energy Resources (ISIN: AU0000066086, WKN: A2PV3A, Ticker FSE: VUL, Symbol ASX:VUL) sind in den vergangenen Jahren um bis zu 13.150% von 0,12 AUD auf in der Spitze 15,90 AUD in die Höhe geschnellt. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien von Vulcan Energy Resources (ISIN: AU0000066086, WKN: A2PV3A, Ticker FSE: VUL, Symbol ASX:VUL) ein Vermögen von bis zu 1.325.000 EUR. Aktuell wird Vulcan Energy Resources (ISIN: AU0000066086, WKN: A2PV3A, Ticker FSE: VUL, Symbol ASX:VUL) an der Börse mit rund 442 Mio. EUR bewertet. Das ist rund 14 mal höher als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Battery Metal Aktientips Kuniko Ltd. Börsenstar Gavin Rezos hat mit Vulcan Energy Resources (ISIN: AU0000066086, WKN: A2PV3A, Ticker FSE: VUL, Symbol ASX:VUL) die größte Lithium-Lagerstätte in Europa entdeckt und sorgt mit unserem neuen Battery Metal Hot Stock Kuniko Ltd. (ISIN AU0000159840 / WKN A3CTAL, Ticker: 912, ASX: KNI) und der Übernahme der weltgrößten historischen Kobalt-Mine in Norwegen für den nächsten Paukenschlag an der Börse. Clevere Anleger kaufen daher nach 13.150% Kursgewinn mit Vulcan Energy Resources (ISIN: AU0000066086, WKN: A2PV3A, Ticker FSE: VUL, Symbol ASX:VUL) jetzt die Aktien unseres neuen Batterie Metall Aktientips Kuniko Ltd. (ISIN AU0000159840 / WKN A3CTAL, Ticker: 912, ASX: KNI). Mit seinen vielversprechenden Kobalt-, Nickel- und Kupfer-Projekten in Norwegen positioniert sich unser Batterie Aktientip Kuniko Ltd. als möglicher Lieferant für die in Europa operierenden eAutoriesen Volkswagen AG (ISIN: DE0007664005, WKN: 766400, FSE: VOW.F), Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, FSE:MBG.DE, OTC:DDAIF), Stellantis N.V. (ISIN: NL00150001Q9, WKN: A2QL01, FSE: 8TI.F, NYSE:STLA) und Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA). Mutigen und risikobereiten Investoren winken jetzt Kursgewinne von bis zu 170% mit den Aktien unseren neuen Battery Metal Hot Stock Kuniko Ltd. (ISIN AU0000159840 / WKN A3CTAL, Ticker: 912, ASX: KNI).



Weltgrößte historische Kobalt-Mine in Norwegen

Historische Produktion von über 1 Mio. Tonnen Kobalt

Mit dem Skuterud-Kobalt-Projekt hat unser Energiemetall Aktientip Kuniko Ltd. die weltgrößte historische Kupfermine übernommen. Über eine Millionen Tonnen Kobalt wurden auf Skuterud bereits gefördert. Erste Bohrergebnisse bestärken die Hoffnungen auf eine potentielle Weltklasse-Kobalt-Lagerstätte. Kobalt wird schon jetzt mehrheitlich für die Produktion von Autobatterien eingesetzt. Das massive Angebotsdefizit bei Kobalt lässt steigende Kobaltpreise erwarten.



Massives Nickel-Defizit

Erstklassige Nickel-Kupfer-Lagerstätte mit bis zu 2,6% Kupfer und 2,1% Nickel

Unser Energy Metals Hot Stock Kuniko Ltd. hat sich zudem mit dem Feøy Kupfer-Nickel Project mit bis zu 2,6% Kupfer und 2,1% Nickel eine potentielle Weltklasse-Nickel-Lagerstätte gesichert. Die globale Nickel-Nachfrage steigt durch den wachsenden Anteil von Nickel an der Autobatterie-Produktion in der Zukunft stark an. Das globale Angebotsdefizit bei Nickel steigt massiv an. Das Feøy-Projekt ist ein historisches Ni-Cu-Bergbaurevier und enthält die Minen Vigsnes und Feøy. Feøy ist eine historische Nickel-Kupfer-Mine mit hohen Abbauwerten von bis zu 2,6 % Cu und 2,1 % Ni. Das Feøy-Projekt verfügt nach Einschätzung der Top-Geologen unseres Energy Metals Hot Stock Kuniko Ltd. Potenzial zur Definition von hochgradigen Nickel-Kupfer-Lagerstätten, die sich für eine schonende Gewinnung & Zero Carbon Nickel eignen.



Erstklassige Kupfer-Mine Frederik IV mit bis zu 16,75% Kupfer

Kupfer ist das neue Öl - Kupfer-Nachfrage bei Elektroauto 4 mal höher als Verbrennungsmotor

Die Kupfer-Nachfrage dürfte in den kommenden Jahren aufgrund der rasant wachsenden Produktion von Elektroautos explodieren. Elektroautos enthalten im Durchschnitt vier mal mehr Kupfer als Autos mit Verbrennungsmotoren. Während Autos mit Verbrennungsmotoren im Durchschnitt lediglich 22kg Kupfer enthalten, benötigen Elektroautos im Durchschnitt 83kg Kupfer. "Kupfer ist das neue Öl", meinen daher die Analysten der US-amerikanischen Investmentbank Goldman Sachs. Unser Energiemetall Aktientip Kuniko Ltd. verfügt mit der Kupfer-Mine IV über eine erstklassige Kupfer-Lagerstätte mit bis zu 16,75% Kupfer. Das historisches Bergwerk Fredrik IV produzierte bis 1908 über 30 Jahre bei kleiner Tonnage mit bis 6% Kupfer-Gehalt. Die Top-Geologen unseres Energiemetall Aktientips Kuniko Ltd. erzielten bei Probenahmen aus Abraumhalden bis zu 16,75 % Cu, 3,33 g/t Au und 0,2 % Co.



Börsenstar setzt nach 13.150% mit Vulcan Energy ($VUL) jetzt auf diesen Battery Metal Hot Stock

Perth, WA (www.aktiencheck.de, Anzeige)Börsenstar Gavin Rezos startet mit unserem neuen Energiemetall Aktientip Kuniko Ltd. (ISIN AU0000159840 / WKN A3CTAL, Ticker: 912, ASX: KNI) nach dem Mega-Börsenerfolg von Vulcan Energy Resources (ISIN: AU0000066086, WKN: A2PV3A, Ticker FSE: VUL, Symbol ASX:VUL) den nächsten umweltfreundlichen Explorer für Energiemetalle in Europa und Sie sollten diese einmalige Aktienchance nicht verpassen. Die Lithium-Aktien von Vulcan Energy Resources (ISIN: AU0000066086, WKN: A2PV3A, Ticker FSE: VUL, Symbol ASX:VUL) sind in den vergangenen Jahren um bis zu 13.150% von 0,12 AUD auf in der Spitze 15,90 AUD in die Höhe geschnellt. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien von Vulcan Energy Resources (ISIN: AU0000066086, WKN: A2PV3A, Ticker FSE: VUL, Symbol ASX:VUL) ein Vermögen von bis zu 1.325.000 EUR. Die EU wird Batterien verbieten, die die neue Verordnung nicht erfüllen. Zudem drängt die EU auf die Förderung von Rohstoffen aus ethischen Quellen. Derzeit große ethische Probleme bei der Rückverfolgbarkeit von Kobalt: Kinderarbeit, Ausbeutung, Korruption. Die EU wird Batterien verbieten, die die neue Verordnung nicht erfüllen.Zudem drängt die EU auf die Förderung von Rohstoffen aus ethischen Quellen. Derzeit große ethische Probleme bei der Rückverfolgbarkeit von Kobalt: Kinderarbeit, Ausbeutung, Korruption. International Rights Advocates reichen Klage auf Bundesebene im Namen der in den Kobaltminen der DRK getöteten Kinder ein. EU-Verordnung: Die Hersteller müssen nachweisen, dass sie ihre Rohstoffe auf verantwortungsvolle Weise beschaffen. Mit seinen vielversprechenden Kobalt-, Nickel- und Kupfer-Projekten in Norwegen positioniert sich unser Batterie Aktientip Kuniko Ltd. als möglicher Lieferant für die in Europa operierenden eAutoriesen Volkswagen AG, Mercedes-Benz Group AG, Stellantis N.V. und Tesla Inc. Unser neuer Battery Metals Hot Stock Kuniko Ltd. entwickelt Kupfer-, Nickel- und Kobalt-Projekte für eine ethisch verantwortliche und umweltfreundliche Förderung. Kuniko Ltd. ist zu 102% der Elektrifizierung verpflichtet und setzt dabei auf eine CO2-neutrale Produktion. Kuniko Ltd. operiert in Norwegen, das 98% seiner Elektrizität aus Erneuerbaren Energien bezieht. "Ich denke, es ist dringend notwendig, herauszufinden, was sich in Norwegen unter der Oberfläche verbirgt. Nicht nur für Batteriefabriken, sondern wirklich für die gesamte Industrie und alles, was mit der grünen Wende zu tun hat. Wir sind zu sehr von anderen Ländern und Kontinenten wie China, Afrika, Südamerika und anderen Orten abhängig geworden, in denen vielleicht ganz andere Bedingungen herrschen als die, mit denen wir uns gerne vergleichen, wenn es um Menschenrechte, Umwelt und Ethik geht.", so die norwegische Generalsekretärin der Bergbauindustrie Anita Hall. In Europa werden inzwischen mehr Elektrofahrzeuge verkauft als in China. Es ist der am schnellsten wachsende Markt für die Herstellung von Elektrofahrzeugen in der Welt. Um diese Nachfrage zu befriedigen, steigert Europa seine Produktionskapazitäten für Lithium-Ionen-Batterien exponentiell. Europa verfügt jedoch nur über eine sehr begrenzte heimische Produktion von Batteriemetallen in Batteriequalität. Die Projekte von Kuniko werden diese fast vollständige Abhängigkeit von externen Quellen für Batteriemetalle verringern, indem sie eine lokale und nachhaltige Quelle für Nickel, Kobalt und Kupfer bieten. Mit dem Skuterud-Kobalt-Projekt hat unser Energiemetall Aktientip Kuniko Ltd. die weltgrößte historische Kupfermine übernommen. Über eine Millionen Tonnen Kobalt wurden auf Skuterud bereits gefördert. Erste Bohrergebnisse bestärken die Hoffnungen auf eine potentielle Weltklasse-Kobalt-Lagerstätte. Kobalt wird schon jetzt mehrheitlich für die Produktion von Autobatterien eingesetzt. Die Kobaltnachfrage wird sich den Prognosen zufolge bis 2030 etwa verdoppeln, wobei der Großteil der Gesamtnachfrage auf Batterieanwendungen entfällt. 98% der Kobaltproduktion wird als Nebenprodukt abgebaut. 60 % der Kobaltressourcen befinden sich in der Demokratischen Republik Kongo. Die Demokratische Republik Kongo ist eines der ärmsten, korruptesten und von Zwang geprägten Länder der Welt. Artisanaler Bergbau und Kinderarbeit dominieren den Bergbau in der DRK. Das Kobaltprojekt Skuterud ist die historische Heimat der Kobaltproduktion. Auf dem Kobaltprojekt Skuterud wurden zwischen 1773 und 1898 über 1 Million Tonnen Kobalterz gefördert. Skuterud war der größte Kobaltproduzent der Welt und Norwegens größtes Unternehmen zu dieser Zeit. Entlang des 9 km langen Skuterud-Trends wurde über 100 Jahre lang historischer Kobaltabbau betrieben. Erste Bohrergebnisse identifizierten mehrere Zonen mit Kobaltmineralisierung. Unser Energy Metals Hot Stock Kuniko Ltd. hat sich zudem mit dem Feøy Kupfer-Nickel Project mit bis zu 2,6% Kupfer und 2,1% Nickel eine potentielle Weltklasse-Nickel-Lagerstätte gesichert. Die globale Nickel-Nachfrage steigt durch den wachsenden Anteil von Nickel an der Autobatterie-Produktion in der Zukunft stark an. Das globale Angebotsdefizit bei Nickel steigt massiv an. Das Feøy-Projekt ist ein historisches Ni-Cu-Bergbaurevier und enthält die Minen Vigsnes und Feøy. Feøy ist eine historische Nickel-Kupfer-Mine mit hohen Abbauwerten von bis zu 2,6 % Cu und 2,1 % Ni. Das Feøy-Projekt verfügt nach Einschätzung der Top-Geologen unseres Energy Metals Hot Stock Kuniko Ltd. Potenzial zur Definition von hochgradigen Nickel-Kupfer-Lagerstätten, die sich für eine schonende Gewinnung & Zero Carbon Nickel eignen. Unser Energiemetall Aktientip Kuniko Ltd. verfügt mit der Kupfer-Mine IV über eine erstklassige Kupfer-Lagerstätte mit bis zu 16,75% Kupfer. Das historisches Bergwerk Fredrik IV produzierte bis 1908 über 30 Jahre bei kleiner Tonnage mit bis 6% Kupfer-Gehalt. Die Top-Geologen unseres Energiemetall Aktientips Kuniko Ltd. erzielten bei Probenahmen aus Abraumhalden bis zu 16,75 % Cu, 3,33 g/t Au und 0,2 % Co. Undal verfügt über eine lange Geschichte der Untertageproduktion zwischen 1668 und 1971. Erzielte historische Produktionswerte 1,15 % Cu, 1,86 % Zn. Die Mächtigkeit der Mineralisierung beträgt bis zu 10 m. Nyberget: Historische Produktion in kleinem Maßstab 1650-1750, Oberflächengehalte bis zu 2 % Cu. Unser neuer Battery Metals Hot Stock Kuniko Ltd. verfügt über ein sehr erfahrenes Top-Management mit exzellentem Track Record. Chairman Gavin Rezos führte als CEO und Chairman bereits zwei Unternehmen vom Start-up bis zum ASX 300 - dem Index der 300 größten Unternehmen Australiens. Gavin Rezos verfügt über umfassende internationale Erfahrung im Investmentbanking. Gavin Rezos war Investmentbanking-Direktor bei HSBC mit leitenden überregionalen Funktionen in den Bereichen Investmentbanking, Recht und Compliance. Derzeit ist Gavin Rezos Vorsitzender von Vulcan Energy Resources und Direktor von Viaticus Capital. Zuvor war Gavin Rezos nicht-geschäftsführender Direktor von Iluka Resources, Alexium International Gruppe und Rowing Australia. CEO Antony Heitmann Beckmand ist qualifizierter CPA mit einem Bachelor of Commerce der UWA. Antony Heitmann Beckmand verfügt über 25 Jahre Erfahrung in Finanz- und Führungspositionen in der Bergbauindustrie, darunter 12 Jahre beim norwegischen Sydvaranger-Eisenerzprojekt als CEO und CFO sowie 2 Jahre als Direktor von Nordic Mining ASA. Frühere Erfahrungen sammelte Antony Heitmann Beckmand bei Kalium Lakes Ltd, Exxaro Resources, Perilya Ltd. und Robe River Iron Associates. Brendan Borg, nicht-geschäftsführender Direktor, ist beratender Geologe, der sich auf den Sektor "Batteriematerialien" spezialisiert hat. Brendan Borg verfügt über 25 Jahre Erfahrung in Management-, Betriebs- und Projektentwicklungsfunktionen in der Mineralexploration und im Bergbau bei Unternehmen wie Rio Tinto Iron Ore, Magnis Resources und IronClad Mining. In jüngerer Zeit war Brendan Borg Mitbegründer und Geschäftsführer des an der ASX und TSXV notierten Goldexplorers Tempus Resources Limited. Zudem war Brendan Borg nicht-geschäftsführender Direktor des Goldproduzenten und Lithiumentwicklers Firefinch (ASX:FFX). Maja McGuire, nicht-exekutives Direktorin ist beratende Anwältin mit fast 15 Jahren Erfahrung in der Unternehmens- und Compliance-Beratung von an der ASX notierten Aktiengesellschaften. Maja McGuire hat einen BComm- und LLB-Abschluss der University of Western Australia. Derzeit ist Maja McGuire nichtgeschäftsführende Vorsitzende von TechGen Metals Limited (ASX:TG1) & nicht-geschäftsführender Direktorin von Olive X Holdings Limited (NSX:OLX). Birgit Liodden, nicht-geschäftsführende Direktorin, ist Selfmade-Unternehmerin und Wirtschaftsaktivistin, die sich für Nachhaltigkeit, Unternehmertum, die nächste Generation und Vielfalt in der maritimen Industrie einsetzt. Birgit Liodden verfügt über 15 Jahre Erfahrung in der internationalen Schifffahrt. Birgit Liodden ist ehemalige Direktorin von Nor-Shipping, Gründerin von YoungShip International und Direktorin für Nachhaltigkeit, Ozean und Kommunikation bei Oslo Business Region. Derzeit ist Birgit Liodden Vorsitzende der Norwegischen Organisation für Umweltboote. Birgit Liodden ist zudem Gründerin und CEO von The Ocean Opportunity Lab (TOOL), Vorstandsmitglied von TECO2030 ASA, The Factory, GreenStat, Bellona Foundation. Rune Wilberg, Beratender Geologe, ist Geologe (Msc) mit mehr als 35 Jahren Erfahrung in der norwegischen Mineralienexplorationsindustrie. Von 1985 bis 1997 arbeitete Rune Wilberg bei der Geologischen Überwachung von Norwegen. Seit 1998 arbeitet Rune Wilberg als rohstoffgeologischer Berater für verschiedene Bergbau- und Explorationsunternehmen in Norwegen, Grönland und Schweden. Amanda Scott, BSc Geologie ist beratende Geologin

Battery Metal Hot Stock 2023 - Strong Outperformer - Kursziel 24M: 1,00 EUR - 170% Aktienchance

Ausführliche Hintergrund-Infos zu Kuniko Ltd.

Ausführliche Informationen zu den Nickel-Aktien von Kuniko Ltd. (ISIN AU0000159840 / WKN A3CTAL, Ticker: 912, ASX: KNI) finden Sie auf der offiziellen Unternehmens-Website:Diese rechtlichen Hinweise gelten für die Veröffentlichung und Tätigkeit der aktiencheck.de AG. Sie sind vor dem Lesen der Veröffentlichungen zur Kenntnis zu nehmen und sind anwendbar.