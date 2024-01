NASDAQ-Aktienkurs Autodesk-Aktie:

253,07 USD +0,52% (26.01.2024, 22:00)



ISIN Autodesk-Aktie:

US0527691069



WKN Autodesk-Aktie:

869964



Ticker-Symbol Autodesk-Aktie:

AUD



NASDAQ Symbol Autodesk-Aktie:

ADSK



Kurzprofil Autodesk Inc.:



Autodesk Inc. (ISIN: US0527691069, WKN: 869964, Ticker-Symbol: AUD, NASDAQ-Symbol: ADSK) ist ein weltweit führender Software-Anbieter. Seine Technologie umfasst die Bereiche Architektur, Konstruktion, Produktdesign, Fertigung sowie Medien und Unterhaltung und unterstützt Innovatoren weltweit, große und kleine Herausforderungen zu meistern. Von grüneren Gebäuden über intelligentere Produkte bis hin zu fesselnden Blockbustern - die Software von Autodesk hilft den Kunden, eine bessere Welt für alle zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter autodesk.com oder über Twitter: @autodesk. (29.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) charttechnisch unter die Lupe.Nach den Kursverlusten von August 2021 bis Juni 2022 sei die Autodesk-Aktie lange Zeit um die Marke von 200 USD seitwärts gependelt. In der Konsequenz habe der Titel seither eine lehrbuchmäßige Stabilisierungsphase durchlaufen. Diese dürfte das Papier nun zu den Akten gelegt haben! Dazu trage vor allem der Spurt über die Widerstandszone bei knapp 240 USD bei. Auf diesem Niveau würden diverse Hochs der letzten zwei Jahre mit einem Fibonacci-Level (232,41 USD) und der 38-Wochen-Linie (akt. bei 237,09 USD) zusammenfallen. Der Sprung über die beschriebenen Hürden komplettiere die Bodenbildung der letzten Jahre, welche zudem ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von gut 60 USD eröffne. D. h. perspektivisch seien Notierungen im Bereich der runden 300er-Marke wieder realistisch, zumal verschiedene Trendfolger (z. B. MACD, RSL) für zusätzlichen Rückenwind sorgen würden. Auf dem Weg in diese Region würden die horizontalen Barrieren bei 280 USD ein wichtiges Etappenziel definieren. Um den aktuellen Ausbruch nicht zu gefährden, gelte es in Zukunft, das Hoch vom Februar 2023 bei 232,15 USD nicht mehr zu unterschreiten. Ein Stop-Loss auf dieser Basis sichere gleichzeitig ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 29.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Autodesk-Aktie:233,05 EUR -0,04% (29.01.2024, 08:00)