Mehr und mehr habe sich nun jedoch in den Konzernzentralen die Erkenntnis durchgesetzt, hier gegensteuern zu müssen. Seither investiere beispielsweise VW (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) große Summen in die Entwicklung und Weiterentwicklung von Elektrofahrzeugen, nur stelle sich hier auch die Frage der effizienten Verwendung dieser Investitionsausgaben. Der kompetitive Nachteil der europäischen Hersteller sei eklatant, sodass hohe Investitionen zwar nötig seien, sich aber nicht kurzfristig auszahlen würden.



Hinzu komme, dass durch die Entspannung der Lieferketten, die Reduktion von während der Pandemie aufgestauter Nachfrage und abnehmende Subventionen für Elektro- und Hybridfahrzeuge zuletzt Preisdruck eingesetzt habe. Vor allem Tesla sei hier auffällig geworden und setze bewusst die eigene Marge ein, die durch Technologie- und Effizienzführerschaft habe aufgebaut werden können, um weitere Marktanteile zu gewinnen. Als Ergebnis würden die durchschnittlichen Rabatte auf den Listenpreis in den beiden größten europäischen Automärkten Deutschland und Großbritannien nach zwei Jahren des Rückgangs wieder zu steigen beginnen, wodurch die durchschnittlichen Transaktionspreise sowohl für Elektro- als auch Verbrennerfahrzeuge leicht sinken würden. Trotz aller Aussagen von deutschen Automanagern, sich an Preiskämpfen nicht beteiligen zu wollen, bleibe es fraglich, ob sie sich diesen wirklich entziehen werden könnten. Ein weiterer Effekt würden zu gegebener Zeit vermutlich Preissenkungen für Gebrauchtfahrzeuge sein, da sich Preiskämpfe für Neuwagen hier durchschlagen sollten.



Inmitten dieser dynamischen Entwicklung sei es für Tesla ein Vorteil, die eigenen Fahrzeuge nicht über ein Händlernetz, sondern im Direktvertrieb zu verkaufen. Dadurch könne das Unternehmen die Preise häufiger anpassen, zumal es die Möglichkeit habe, die Verkaufsdaten in Echtzeit einzusehen. Das Tesla-Management habe zudem deutlich gemacht, dass es seinen Margenvorteil nutzen werde, um die Konkurrenz zurückzudrängen und die installierten Produktionskapazitäten noch besser auszulasten.



Neben dem massiven Wettbewerbsdruck durch Tesla kämen nun also die erstarkten chinesischen Wettbewerber ins Spiel und würden die westlichen - und vor allem die deutschen - Hersteller in die Zange nehmen. Denn es sei zu erwarten, dass chinesische Hersteller verstärkt in den europäischen Automarkt drängen würden, zumal der oft beklagte Qualitätsvorteil der heimischen Hersteller erodiere.



Zu dieser ohnehin schon schwierigen Gemengelage für die europäischen Autohersteller komme, dass sich der Ertragsausblick aufgrund des schwächeren makroökonomischen Ausblicks ohnehin eintrübe. Wenn, wie erwartet, die chinesischen Modelle in die europäischen Automärkte drängen würden und Tesla keine neuen Modelle anbieten könne, werde es allerdings auch für Elon Musks Elektrofahrzeug-Pionier ungemütlich. Die Automobilindustrie sei ein perfektes Beispiel für disruptive Entwicklungen. Wenn die europäischen Hersteller hier bestehen wollten, müssten sie konsequent und mutig in Stil, Ansehen, Qualität und Markentreue investieren, denn in diesen Aspekten seien die Premium-Marken derzeit im Vorteil gegenüber den Chinesen und auch Tesla. Dies werde bei den teureren Modellen leichter sein als bei den Mainstream-Modellen. Vor allem Strategien, die klar auf Premium-Modelle setzen würden, sollten also aussichtsreich sein. (26.04.2023/ac/a/m)







München (www.aktiencheck.de) - Wenn am Donnerstag die Shanghai Auto Show endet, eine der wichtigsten Automessen weltweit, dann gehen die westlichen Fahrzeughersteller mit Hausaufgaben nach Hause, so Marc Decker, Leiter Aktien bei Quintet Private Bank, Muttergesellschaft von Merck Finck.Denn es habe sich etwas verändert: Eine neue Generation von Automobilherstellern aus dem Reich der Mitte sei im Angriffsmodus - selbstbewusst, agil und weit entfernt davon, mittelmäßige Kopien ihrer westlichen Pendants an den Markt zu bringen.Gerade aufgrund des massiven Wachstums des chinesischen Elektrofahrzeugmarktes könnten die chinesischen Hersteller zunehmend mit ihren Modellvarianten punkten und das gerade im mittleren Preissegment. Es habe um die 100 Neuvorstellungen gegeben, von denen etwa 70 reine Elektrofahrzeuge gewesen seien und zumeist von chinesischen Herstellern gestammt hätten. Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) habe aufgrund einer Kundenprotestaktion im Jahre 2021 nicht an der Messe teilgenommen, werde aber ohne ein neues Modell im unteren Preissegment in China wahrscheinlich ohnehin ein Nischenanbieter bleiben. Für die deutschen Automobilhersteller bestehe das Kernproblem darin, dass sie sehr spät auf den globalen Trend zur Elektromobilität aufgesprungen seien und in Shanghai daher die zweite Geige gespielt hätten.