Kurzprofil Auto Trader Group:



Auto Trader Group plc (ISIN: GB00BVYVFW23, WKN: A14PY2, Ticker-Symbol: 2UA, Nasdaq OTC-Symbol: ATDRF) ist ein britisches Kleinanzeigenunternehmen für die Automobilindustrie mit Sitz in Manchester. Es ist spezialisiert auf Neu- und Gebrauchtwagenverkäufe, einschließlich Autos, die von privaten Verkäufern und Händlern verkauft werden. Es ist an der Londoner Börse notiert und Bestandteil des FTSE 100 Index. (16.06.2023/ac/a/a)





Manchester (www.aktiencheck.de) - Shortseller GLG Partners LP löst Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Auto Trader Group komplett auf:Die Leerverkäufer des Hedgefonds GLG Partners LP schließen ihre Short-Aktivitäten in den Aktien der Auto Trader Group (ISIN: GB00BVYVFW23, WKN: A14PY2, Ticker-Symbol: 2UA, Nasdaq OTC-Symbol: ATDRF).Der in London, England, ansässige Hedgefonds GLG Partners LP hat am 15.06.2023 seine Netto-Leerverkaufsposition in den Auto Trader Group-Aktien von 0,55% auf 0,00% reduziert.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds offensichtlich keine Netto-Leerverkaufspositionen in den Auto Trader Group-Aktien.Börse Frankfurt-Aktienkurs Auto Trader-Aktie:7,45 EUR +1,36% (16.06.2023, 11:30)