Kurzprofil AutoZone Inc.:



AutoZone Inc. (ISIN: US0533321024, WKN: 881531, Ticker-Symbol: AZ5, NYSE-Symbol: AZO) mit Sitz in Memphis (US-Bundesstaat Tennessee) vertreibt in eigenen Ladenketten Kfz-Zubehör, Wartungsprodukte und Accessoires von bekannten Herstellern und unter Eigenmarken wie Duralast und Valucraft. Die Kunden des US-Unternehmens kommen v.a. aus dem Do-it-yourself-Bereich. AutoZone betreibt über 5.300 Läden in 50 US-Bundesstaaten sowie weitere in Kolumbien, Puerto Rico, Mexiko and Brasilien. (22.11.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AutoZone-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der AutoZone Inc. (ISIN: US0533321024, WKN: 881531, Ticker-Symbol: AZ5, NYSE-Symbol: AZO) unter die Lupe.Das Papier des US-Ersatzteilehändlers gebe wieder Vollgas. Die Konsolidierungsphase der letzten drei Wochen habe die AutoZone-Aktie mit einem Ausbruch nach oben beendet.Der Dauerläufer habe Ende Oktober seine steile Aufwärtsbewegung nochmals beschleunigt. Besonders die starken Quartalszahlen hätten den Turbo gezündet. Schnell sei die AutoZone-Aktie aber in einen überkauften Bereich getreten, sodass sie eine kurze Verschnaufpause in Form eines abfallenden Kanals eingelegt habe. Das rechnerische Kursziel liege auf mittlere Sicht bei 2.950 USD, was einem Kurspotenzial von knapp 20% entspreche, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.11.2022)Börsenplätze AutoZone-Aktie:Tradegate-Aktienkurs AutoZone-Aktie:2.450,00 EUR +0,29% (22.11.2022, 08:00)