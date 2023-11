Je mehr man erkenne, in welchen Bereichen die KI-Technologie helfe, desto stärker dürften in der öffentlichen Wahrnehmung unserer Ansicht nach auch die positiven Auswirkungen der Technologie in den Vordergrund treten.



Denn KI erhöhe nicht nur die Produktivität des Einzelnen, sondern könne auch fehlende Qualifikationen ausgleichen. Schätzungen zufolge würden weltweit bis zu 85 Millionen Arbeitsplätzen fehlen, was bis zu 8,5 Billionen US-Dollar BIP kosten könnte. KI könnte Unternehmen und Ländern helfen, die mit demografischem oder qualifikationsbedingtem Arbeitskräftemangel zu kämpfen hätten.



Nach Meinung der Experten könne KI auch auf vielfältige Weise im Bereich des Personalmanagements genutzt werden etwa zur Qualifikation, Personalplanung und für Investitionen in die Unternehmenskultur. Manche Expert:innen würden die Ansicht vertreten, dass sich im Laufe der Zeit die Produktionsmittel angleichen würden und dass das Management der Arbeitskraft so zu einem wichtigen Faktor werde, der über die Steigerung der Renditen entscheide.



Bevor der aktuelle Boom der KI seinen Anfang genommen habe, seien die wichtigsten produktiven "Vermögenswerte" in den Wissensindustrien die Menschen gewesen. Doch durch die Einbeziehung von KI in den Dienstleistungssektor ändere sich das. Es werde digitale Assets geben, zu denen alle gleichermaßen Zugang hätten. Aber je nachdem, wie gut die KI-Modelle auf proprietäre Daten trainiert würden, wie effizient sie genutzt und die Technologien eingesetzt würden, könnten unterschiedliche Resultate erzielt werden - und das sei zu einem großen Teil vom Personalmanagement abhängig.



Die vielleicht offensichtlichste Möglichkeit, KI und große Sprachmodelle in das Personalmanagement einzubinden, bestehe im Bereich Weiterbildung. In einer kürzlich durchgeführten Umfrage der Expert:innen von Jefferies unter Büroangestellten sei festgestellt worden, dass 82% der Befragten bereit wären, ihre Fähigkeiten zu verbessern, wenn sie befürchten müssten, dass ihr Arbeitsplatz durch die Automatisierung wegfallen würde.



Wie aus der PWC-Umfrage "Global Workforce Hopes and Fears Survey 2023" deutlich werde, sehe etwas mehr als die Hälfte der Arbeitnehmer:innen die Vorteilen, die KI ihnen bieten könne, vor allem durch neue Fähigkeiten und Chancen, während lediglich ein Drittel eher negativ eingestellt sei.



In den vergangenen Jahren sei der Druck auf Unternehmen, flexibler zu agieren und mit weniger Ressourcen mehr zu erreichen, enorm gestiegen. Die strategische Personalplanung könne dabei eine zentrale Rolle einnehmen, da sie sich auf Qualifikationen, Wettbewerbsfähigkeit und Ausführung konzentriere.



Die Anwendung großer Sprachmodelle in diesem Bereich habe das Potenzial, die Personalabteilungen agiler zu machen, Mitarbeiter:innen bei der Fortbildung zu unterstützen und die Nachhaltigkeit sowie den Wert des Humankapitals eines Unternehmens im Laufe der Zeit zu steigern.



Jede Personalabteilung wünsche sich besseren Einblick in Belegschaft. Die KI könne dazu beitragen, Feedback von den Mitarbeitenden einzuholen, Bewertungen und Freitextantworten auf Umfragen auszuwerten und zusammenzufassen, um so die Stimmung der Belegschaft oder das Burnout-Level zu identifizieren.



Die aus diesem Themenkomplex entstehenden Fragestellungen rund um den Einsatz von KI im Personalmanagement würden sich im Laufe der Zeit verändern. Um das Thema zu analysieren, böten sich für Investor:innen aktuell jedoch folgende Fragen an:



- Was seien die wichtigsten Chancen und Risiken für das Unternehmen und seine Mitarbeiter:innen durch die fortlaufende Entwicklung von KI?

- Welche Maßnahmen seien ergriffen worden oder seien geplant, um KI in das Unternehmen zu integrieren?

- Sei geplant, signifikante finanzielle oder personelle Ressourcen für KI bereitzustellen oder aufgrund von KI wesentliche Änderungen im Personal vorzunehmen?



- Werde darauf geachtet, KI einzusetzen, um Fähigkeiten und Qualifikationen besser zu nutzen, Mängel in der Qualifikation der Mitarbeiter:innen zu identifizieren oder die Arbeitskräfteplanung und Agilität zu verbessern?

- Wie werde sichergestellt, dass KI nicht die Prozesse nachteilig beeinflusse? Wie würden Mitarbeiter:innen darauf geschult, effektiv mit KI-Tools und -Technologien im Talentmanagement umzugehen?

- Werde KI eingesetzt, um die berufliche Entwicklung und die interne Mobilität zu unterstützen? (23.11.2023/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - Über eine Milliarde Wissensarbeiter:innen gibt es in der Weltwirtschaft und in einigen, großen Volkswirtschaften macht ihr Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt rund 50 Prozent aus, so Angus Bauer, Head of Sustainable Research bei Schroders.Die Einbindung von KI in diesen Bereich der Arbeit habe daher das Potenzial zu einem tiefgreifenden Wandel, habe zugleich aber eine hitzige Debatte ausgelöst über die Bedrohung für Arbeitsplätze und die Art und Weise, wie gearbeitet werde. Im Folgenden würden die Experten die Auswirkungen von KI auf Arbeitsplätze betrachten, auch angesichts der Erfahrungen durch die Automation. Und sie würden diskutieren, wie Unternehmen KI einsetzen könnten, um das volle Potenzial ihrer Belegschaft zu nutzen.Dabei sei zu beachten, dass es sich bei KI um eine neue Technologie handele, deren Einsatzmöglichkeiten noch nicht vollends klar seien. Daher würden die Experten davor warnen, vorzeitige Entscheidungen zu treffen, die womöglich nicht revidiert werden könnten.Eine der größten Sorgen im Zusammenhang mit der Einführung von KI, insbesondere großer Sprachmodelle (Large Language Models, LLMs) wie ChatGPT, sei, dass sie die menschliche Arbeitskraft überflüssig machen könnte. Dabei sei der Schritt, Arbeit zu automatisieren, nicht neu: seit 200 Jahren gehe man so vor. Bei jeder Welle der Automatisierung würden ganze Aufgabengruppen verschwinden, aber neue Aufgabenklassen - und neue Arbeitsplätze - entstünden.Dieser Prozess verlaufe nicht ohne Reibungen, und manchmal würden die neuen Arbeitsplätze an andere Menschen an anderen Orten gehen. Aber im Laufe der Zeit sei die Gesamtanzahl der Arbeitsplätze nicht gesunken, und die Gesellschaft insgesamt habe profitiert.So würden Forschungen darauf hindeuten, dass nur einer der 271 Berufe, die in einer Zählung in den USA 1950 aufgeführt gewesen seien, aufgrund vollständiger Automatisierung seitdem verschwunden sei. Dabei handele es sich um den Beruf des Aufzugführers. Gehe man noch weiter zurück in die Vergangenheit, stoße man auf den Beruf des Kutschenbauers. Dieser Beruf sei aufgrund des technologischen Wandels bis 1950 weitgehend verschwunden. Gleichzeitig seien aber Arbeitsplätze im Bereich des Auto-Karosseriebaus entstanden.Ein typischer Arbeitstag von Wissensarbeiter:innen umfasse eine Vielzahl von Aufgaben. Ein Großteil davon lasse sich nur schwer automatisieren, nicht zuletzt, weil jedes Unternehmen verschiedene Technologiesysteme einsetze.Jedoch gebe es bestimmte Aufgabengebiete, für die sich die Automatisierung anbiete, etwa bei der Verbesserung von Geschwindigkeit oder Genauigkeit. Auch biete die Automatisierung Arbeitnehmer:innen die Möglichkeit, sich auf Kernelemente ihrer Arbeit zu konzentrieren.Es gebe einige wissenschaftliche Studien, die sich speziell mit den Auswirkungen von ChatGPT auf Bürotätigkeiten befasst hätten. Eine Studie von Noy und Zhang (2023) mit Fachleuten mit Universitätsabschluss habe ergeben, dass unter bestimmten Umständen eine Zeitersparnis von 40% zu erzielen sei, bei gleichzeitiger Verbesserung der Qualität (insbesondere im unteren Bereich des Spektrums).2013 habe Harvard Business Review Zahlen veröffentlicht, die darauf hingedeutet hätten, dass Wissensarbeiter:innen drei Stunden pro Tag mit Schreibtischarbeit verbringen und den Rest ihrer Arbeitszeit für Zusammenarbeit, Besprechungen usw. verwenden würden. Bei einer Zeitersparnis von 40% sei es durchaus denkbar, dass Arbeitnehmer:innen, unterstützt durch generative KI, in nur drei Tagen die Arbeit von fünf Tagen erledigen würden, mit allen verbundenen Auswirkungen auf die Arbeitsleistung und mögliche Veränderung der Work-Life-Balance.