Der Arbeitsmarkt im Verarbeitenden Gewerbe verzeichne starke Zuwächse. Dem Beschäftigungsbericht des US-Arbeitsministeriums (Bureau of Labor Statistics) vom Mai zufolge seien über 13 Millionen Arbeitnehmer im Verarbeitenden Gewerbe beschäftigt. Nach Schätzungen könnte der IRA bis zum Jahr 2030 bis zu 1,5 Millionen zusätzliche Arbeitsplätze schaffen. Trotz des schwachen Geschäftsklimas im Verarbeitenden Gewerbe scheinen sich einige strukturelle Lichtblicke abzuzeichnen, so die Analysten von Postbank Research.



Lagerbestände würden in Konjunkturanalysen oft weniger beachtet, aber die Analysten würden vermuten, dass der Lagerbestandszyklus während des Normalisierungsprozesses nach Covid an Bedeutung gewonnen habe. Wie die stark rückläufige Erzeugerpreisinflation zeige, normalisiere sich die Angebotsseite schnell. Die Verringerung der Lieferkettenprobleme könnte eine Erklärung für die anhaltende Schwäche des Verarbeitenden Gewerbes weltweit sein.



Die Fragilität der globalen Lieferketten sei ein Schock für die Unternehmen gewesen: Sie hätten vorsorglich die Lagerbestände aufgestockt und bisweilen für den Fall der Fälle "zu viel bestellt". Der Abbau der Lagerbestände führe zu einer Flaute im Verarbeitenden Gewerbe; die Kapazitäten seien nicht ausgelastet, und dies belaste das Geschäftsklima im Sektor.



Vor einem schwereren wirtschaftlichen Abschwung hat uns vorerst der Dienstleistungssektor bewahrt, der sich gut entwickelt hat, so die Analysten von Postbank Research. Die mittelfristige Wiederherstellung des Gleichgewichts dürfte vermutlich über eine moderate Entwicklung im Dienstleistungssektor und eine stärkere Erholung im Verarbeitenden Gewerbe erfolgen. (26.06.2023/ac/a/m)







Bonn (www.aktiencheck.de) - Während die Märkte immer noch versuchen zwischen längerfristig höheren Zinsen und der Möglichkeit einer 'weichen Landung' abzuwägen, wollen wir heute die Auswirkungen von Präsident Bidens Inflationsbekämpfungsgesetz (IRA) beleuchten, so die Analysten von Postbank Research.Das am 16. August letzten Jahres verabschiedete Gesetz solle Ungleichgewichte in der US-Volkswirtschaft beseitigen und gleichzeitig Bidens zentrale Wahlversprechen zum Klimawandel einlösen. Welche Auswirkungen hätten die politischen Pläne des US-Präsidenten, die die heimische Produktion moderner Halbleiter ankurbeln sollten, auf die US-Volkswirtschaft?