Zum Zweiten: Während die Einschränkungen zur Bekämpfung von Covid-19 dazu geführt hätten, dass sich die Nachfrage während der Pandemie auf den Warensektor konzentriert habe, seien die Verbrauchsstrukturen jetzt viel ausgeglichener. Die Öffnung der Wirtschaft habe in den vergangenen zwei Jahren dazu geführt, dass sich die Nachfrage wieder auf den Dienstleistungssektor gerichtet und der globale Produktionssektor eine Rezession erlebt habe.



Und zum Dritten sei die Angebotsseite der Weltwirtschaft ebenfalls in weitaus besserer Verfassung. Die Covid-19 Pandemie habe die Produktion vollständig zum Erliegen gebracht. Dagegen gebe es nun keine Unterbrechungen mehr.



Wenn die Containerschiffe Umwege über den Süden Afrikas nehmen würden, würden zwar die Lieferzeiten länger, aber die Waren würden dennoch an ihren Bestimmungsorten ankommen - was darauf schließen lasse, dass völlige Lieferengpässe unwahrscheinlich seien. Jüngste Handelsdaten aus China würden zeigen, dass die Exporte mengenmäßig weitaus schneller wachsen würden als wertmäßig, was darauf hindeute, dass die Unternehmen zumindest in einigen Sektoren Preisnachlässe gewähren müssten, um Überkapazitäten abzubauen.



Ein näher liegendes Risiko für die globale Inflation wäre, wenn sich die Spannungen im Nahen Osten auf die Rohstoffversorgung auswirken und insbesondere die Energiepreise in die Höhe treiben würden. Diese Diskussion hätten die Experten in ihrer letzten Prognoserunde mit "Geopolitical Crises" aufgegriffen, die davon ausgehe, dass zusätzlich zu den Handelskonflikten eine Ausweitung der Spannungen in der Region die Ölpreise auf 120 Dollar pro Barrel steigen lasse.



In der Simulation der Experten habe sich die Weltwirtschaft in Richtung Stagflation entwickelt, da höhere Energiekosten die Inflation in die Höhe treiben würden, wobei das Risiko von Sekundäreffekten (angesichts angespannter Arbeitsmärkte) das Wachstum belaste und die Zentralbanken dazu zwinge, von Zinssenkungen abzusehen und vielleicht sogar weitere Anhebungen vorzunehmen.



Bislang hätten sich die Ölpreise jedoch gut gehalten, und die Rohölsorte Brent liege weitgehend unverändert bei knapp 80 Dollar pro Barrel.



Zumindest aber erinnere die jüngste Störung der Schifffahrtsrouten einmal mehr an die Risiken, die sich aus der Abhängigkeit von langen Lieferketten in einer unbeständigen Welt ergeben würden. Als Konsequenz daraus dürfte die Umstrukturierung der globalen Lieferketten, die eine der wichtigsten Säulen des 3D Reset bilden würden, wohl weitergehen. (17.01.2024/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Die zunehmenden geopolitischen Spannungen im Nahen Osten haben begonnen, die globalen Lieferketten zu beeinflussen, so David Rees, Senior Emerging Markets Economist bei Schroders.Nach den Angriffen der Huthi-Rebellen auf Schiffe, die das Rote Meer in Richtung des Suezkanals und zu den wichtigen Wirtschaftszentren der Welt durchqueren würden, hätten große Reedereien vor erheblichen Verzögerungen des Lieferverkehrs gewarnt. Satellitenbilder würden zeigen, dass praktisch keine Schiffe, welche die wichtigen europäischen Häfen, die USA oder das Vereinigte Königreich ansteuern würden, derzeit durch das Rote Meer fahren würden. Vielmehr würden sie stattdessen den Umweg über den Süden Afrikas nehmen.Zuvor habe es bereits Probleme am Panamakanal gegeben, als eine Kombination aus mit dem Klimawandel in Verbindung gebrachter Dürre und veränderten Regenfällen durch El Nino zu einem Absenken des Wasserspiegels geführt habe. Und in Europa führe das nasse Wetter dazu, dass der Wasserpegel des Rheins, einer wichtigen Schifffahrtsroute für die deutsche Wirtschaft, zu hoch sei. Da zudem noch die finale Reaktion Chinas auf die Wahlen in Taiwan unklar sei, scheine es, als braue sich über den globalen Lieferketten der perfekte Sturm zusammen.All das erinnere schmerzvoll an die Lieferkettenprobleme während der Covid-19-Pandemie. Diese hätten zu dem Inflationsschub beigetragen, der Zentralbanken weltweit zu einer aggressiven Anhebung der Zinssätze gezwungen habe. Für Europa, die USA und das Vereinigte Königreich würden die Märkte nun aggressive Zinssenkungen einpreisen, und einige dieser Zinsschritte würden bereits für das erste Halbjahr 2024 erwartet.Zum Ersten seien die Nachfragebedingungen aktuell viel schwächer. Nachdem umfangreiche geld- und fiskalpolitische Anreize die Weltwirtschaft nach der Störung durch die globale Pandemie angekurbelt hätten, verlangsame sich das Wachstum nun. Die Experten würden mit einem weltweiten BIP-Wachstum von nur 2,5% sowohl in diesem als auch im nächsten Jahr rechnen. Die Eurozone befinde sich wahrscheinlich bereits in der Rezession, das Vereinigte Königreich sei geschwächt und die Wirtschaftstätigkeit in den USA flaue ab.