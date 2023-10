Das Hauptrisiko bestehe in einer Verschlechterung der Lage in der Region und einem möglichen Flächenbrand zwischen Israel und dem Iran. Dies hätte gravierende Folgen. Der Iran sei nicht nur ein großer Ölproduzent, sondern könnte auch die Straße von Hormus erneut blockieren und benachbarte Ölfelder zerstören. Die Reaktion der Hisbollah, der vom Iran unterstützten Miliz im Libanon, am Wochenende sei symbolisch, ohne nennenswerte militärische Aktionen geblieben.



Der israelische Ministerpräsident habe gesagt, der Krieg werde lang und schwierig. Niemand könne im Moment sagen, ob die Gegenmaßnahmen ähnlich sein werden wie in der Vergangenheit oder ob der Schock über die Ereignisse zu einer Ausweitung des Konflikts führen könnte. Die Tatsache, dass die israelische Regierung durch die von großen Teilen der Bevölkerung abgelehnten Verfassungsreformen geschwächt sei, könnte ihre Reaktion weniger vorhersehbar machen.



Es sei daher logisch, dass die Märkte eine Risikoprämie verlangen würden. Im Moment sehen die Experten von Edmond de Rothschild Asset Management keinen Grund, ihre Asset Allokation zu ändern. Sie würden die weitere Entwicklung abwarten, bevor sie sich positionieren. (09.10.2023/ac/a/m)







Paris (www.aktiencheck.de) - Die Märkte reagierten bisher verhalten auf die Ereignisse in Israel am Wochenende, so Benjamin Melman, Global Chief Investment Officer bei Edmond de Rothschild Asset Management.Der Ölpreis habe sich um rund 3 Prozent erholt, der US-Dollar sei um rund 0,5 Prozent gestiegen, und es sei zu einer leichten Flucht in Qualität gekommen, wobei die Aktienmärkte und die Anleiherenditen leicht nachgegeben hätten. Diese dramatischen Ereignisse würden Länder betreffen, die kein Öl fördern würden, und hätten nur begrenzte Auswirkungen auf die Weltwirtschaft.