Deutlicher als in den weltweiten Daten habe der Ethereum Merge Spuren bei den gehandelten Währungen hinterlassen, so die Bank: "Im September und Oktober 2022 überholte Ether den Bitcoin im Handel, was ihm in der globalen Marktkapitalisierung nicht gelang." Im Gesamtjahr 2022 habe der Bitcoin-Handelsanteil bei 35 Prozent gelegen, Ether habe 25 Prozent erreicht, alle anderen Währungen seien unter zehn Prozent geblieben. Insgesamt hätten Investoren bei der Sutor Bank zu einem höheren Anteil in Altcoins investiert, als es ihrer Marktkapitalisierung entspreche.



"Dies spricht dafür, dass erfahrene Investoren Bitcoin und Ether differenziert betrachten und zum Beispiel Blockchain-spezifische Ereignisse wie den Merge in ihren Strategien berücksichtigen", stelle die Bank fest. "Auch investieren sie eher in 'Nebenwerte' als der internationale Durchschnittsanleger."



Bei der Sutor Bank könnten über angeschlossene Partner 21 Kryptowährungen gehandelt werden. Anleger, die bei ihr Kryptowerte handeln würden, seien überwiegend erfahrene Privatinvestoren, die verhältnismäßig oft und viel nicht nur mit Kryptowerten, sondern auch mit Wertpapieren handeln würden, so die Bank. Aus den Daten hätten sich somit Rückschlüsse ziehen lassen, wie sich erfahrene Investoren im Vergleich zur weltweiten Gesamtheit der Kryptowerte-Anleger verhalten würden. Und zumindest ansatzweise hätten sich auch Unterschiede im Handelsverhalten zwischen Deutschland und weltweit erkennen lassen. (News vom 07.03.2023) (08.03.2023/ac/a/m)





