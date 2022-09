Paris (www.aktiencheck.de) - Wie das sprichwörtliche Kaninchen vor der Schlange starrten die Börsianer an der Wall Street am Mittwoch auf ihre Monitore, um die Rede von US-Notenbankchef Powell zu verfolgen, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Trübsinnige Stimmung bei Verbrauchern und BörsianernAngesichts dieser Gemengelage überrasche kaum, dass die emotionale Verfassung der Anleger weiterhin im Keller sei. Der CNN Business Fear & Greed Index, der sieben Stimmungsindikatoren für die Märkte abbilde, sei zuletzt tiefer in den Angstbereich abgerutscht. Depressiv sei die Gemütslage zudem bei den Konsumenten. Der Index der Universität von Michigan zum Verbrauchervertrauen habe zuletzt mit 59,5 Punkten so tief gelegen wie während der Eurokrise 2011, der weltweiten Finanzkrise 2008 und des letzten Inflations-Peaks im Jahr 1981. Antizyklisch agierende Anleger würden daraus Hoffnung schöpfen: In allen drei Fällen sei der S&P 500-Index in den darauffolgenden Quartalen deutlich angestiegen. (23.09.2022/ac/a/m)