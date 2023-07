Paris (www.aktiencheck.de) - Nachdem der Australische Dollar bis Mitte Juni von der Zinserhöhung der Reserve Bank of Australia profitierte, konnte der Euro seither wieder seinen mittelfristigen Aufwärtstrend fortsetzen und um 2 Prozent aufwerten, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



In den vergangenen sechs Monaten belaufe sich das Plus auf etwa 5 Prozent. Die australischen Währungshüter hätten den Leitzins Anfang Juni unerwartet um 25 Basispunkte auf 4,1 Prozent und somit auf das höchste Niveau seit elf Jahren erhöht. Grund sei die ausufernde Teuerung gewesen, die mit 5,6 Prozent deutlich oberhalb des Inflationsziels von 2 bis 3 Prozent liege. In der letzten Woche habe die Zentralbank die Zinssätze hingegen unverändert gelassen, um die Lage neu zu bewerten. Die Inflation könnte ihren Höhepunkt überschritten haben, Notenbankchef Philip Lowe habe versöhnlichere Töne angeschlagen.



Mit Blick auf die wirtschaftliche Verfassung des Landes erscheine eine langsamere Gangart angemessen. Das australische BIP sei im ersten Quartal um 2,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gewachsen und habe damit knapp unter den Erwartungen der Analysten gelegen. Es sei zwar der sechste Dreimonatsanstieg in Folge gewesen, aber das langsamste Wachstum seit den Corona-Lockdowns im Herbst 2021. Was Häuslebauer in Down Under freue, könnte den Aussie-Dollar belasten, zumal EZB-Chefin Christine Lagarde wohl noch kein Ende der Zinserhöhungen sehe. Der Euro könnte daher weiterhin die Oberhand gegenüber dem Aussie behalten. (14.07.2023/ac/a/m)



