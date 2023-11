Die Details des Berichts könnten die schwache Performance des AUD heute erklären. Insbesondere sei der Beschäftigungszuwachs im Oktober durch einen Anstieg von 37.900 Teilzeitbeschäftigungen getrieben worden. Teilzeitarbeit gelte in der Regel als volatiler und weniger wünschenswert als Vollzeitarbeit. Darüber hinaus sollte gesagt werden, dass der Monat Oktober in Australien normalerweise Vollzeitarbeit als treibende Kraft für den Gesamtbeschäftigungszuwachs gesehen habe. Obwohl der Bericht insgesamt recht solide gewesen sei, sei er nicht stark genug gewesen, um eine weitere Zinserhöhung durch die RBA zu rechtfertigen, und er drücke den AUD heute nach unten.



Wenn wir uns den EUR/AUD-4-Stundenchart ansehen würden, würden wir sehen, dass das Währungspaar von der Unterstützung bei 1,6650 abgeprallt und in Richtung der Zone bei 1,6750 gestiegen sei, da der AUD nach der Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten geschwächt worden sei. Die Bullen hätten jedoch nicht über die Widerstandszone bei 1,6750 hinausbrechen können und das Paar begonnen habe, Gewinne abzubauen. Der Rückgang sei an der 50-Perioden-Durchschnittslinie gestoppt worden und ein Versuch, eine Erholungsbewegung zu starten, sei im Chart zu sehen. Die beiden genannten Zonen - die Unterstützung bei 1,6650 und der Widerstand bei 1,6750 - seien wichtige kurzfristige Levels, die zu beachten seien. Das Paar könne im Laufe des Tages volatil bleiben, da mehrere Reden von Mitgliedern der Europäischen Zentralbank (EZB) geplant seien. (16.11.2023/ac/a/m)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der australische Arbeitsmarktbericht für Oktober, der während der asiatisch-pazifischen Handelssitzung heute veröffentlicht wurde, erwies sich als positive Überraschung, so die Experten von XTB.Die Beschäftigung sei um 55.000 gestiegen, was den dritten aufeinander folgenden Monat mit positiven Beschäftigungsgewinnen markiere. Der Markt habe einen Anstieg um 21.400 erwartet. Dies sei die längste solche Serie seit der Periode von August bis November 2022 gewesen. Die Arbeitslosenquote sei von 3,6% auf 3,7% gestiegen, im Einklang mit den Erwartungen der Ökonomen. Dennoch habe der Bericht den Australischen Dollar (AUD) nicht stärken können und er sei heute die am schlechtesten abschneidende G10-Währung gewesen.