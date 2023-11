Paris (www.aktiencheck.de) - Der Australische Dollar (AUD) konnte nicht von der restriktiven Geldpolitik der Reserve Bank of Australia profitieren: Die australische Notenbank hatte Anfang dieses Monats zum 13. Mal die Zinsen angehoben, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Mit der Erhöhung um 25 Basispunkte habe sie den Leitzins auf 4,35 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit Ende 2011 gehievt. Die seit dem 18. September amtierende Gouverneurin Michele Bullock habe erklärt, man habe den Leitzins einmal mehr angehoben, um das Risiko einer "größeren geldpolitischen Reaktion" in den kommenden Monaten angesichts der anhaltenden Inflation und der stärker als erwarteten Wirtschaft zu verringern. Bullock halte die Teuerung für die größte Herausforderung für die Konjunktur in den kommenden zwei Jahren.



Von einer überhitzen Wirtschaft könne - zumindest mit Blick auf die jüngsten Daten - gleichwohl keine Rede sein. Der am Donnerstag veröffentlichte "Judo Bank Flash Australia Composite PMI", der sowohl das Verarbeitende Gewerbe als auch den Dienstleistungssektor umfasse, sei auf ein 8-Jahres-Tief gefallen und notiere mit 46,4 nur knapp über der Schwelle zur Kontraktion. Dennoch habe sich der Australische Dollar unbeeindruckt gezeigt und habe zuletzt sogar ein wenig zum Euro aufgewertet. Der langfristige Abwärtstrend gegenüber dem Euro bleibe dennoch intakt - und könnte sich angesichts der trüben konjunkturellen Perspektiven auch wieder verstetigen. (24.11.2023/ac/a/m)





