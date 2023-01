Bei ihrer Anleihenkomponente würden die Experten nunmehr auf eine konsequent aktive Verwaltung setzen, um perspektivisch von höheren Anleiherenditen zu profitieren. Für bestimmte Anleger könnten zudem Unternehmensanleihen interessant sein, die durch das extreme Misstrauen des Marktes belastet würden. In den Renditen dieser Papiere sei in Anbetracht ihrer wirtschaftlichen Fundamentaldaten ihrer Ansicht nach ein zu hohes Ausfallrisiko eingepreist.



Für die Aktienkomponente der Portfolios könnten die Experten ihr Augenmerk angesichts weiterhin drohender Inflationsschübe auf Anlagethemen richten, die in den letzten Jahren weniger Beachtung gefunden hätten. Sie hätten etwa beobachtet, wie die Energiewende den Inflationsdruck derzeit anheize. Ihrer Ansicht nach könne diese Wende nicht ohne die Beteiligung der großen Akteure aus dem Bereich der fossilen Energieerzeugung vollzogen werden, die sich im Kontext dieses Übergangs stark engagieren und zu den größten Investoren in erneuerbare Energien zählen würden. Aus pragmatischen Gründen müssten sie folglich konstruktiv mit diesen sogenannten Transitioners zusammenarbeiten, wenn sie sich erkennbar und konsequent für neue Energieträger einsetzen würden.



Dieser antizyklischen Logik folgend könnte auch der japanische Aktienmarkt wieder interessant werden. Dieser Markt werde seit Jahren von ausländischen Anlegern ignoriert, da sie das Kurspotenzial der nach allen Wertmaßstäben unterbewerteten japanischen Aktien nicht konkretisieren könnten: Der Markt warte nur auf einen Auslöser für die Hebung dieses Potenzials. Ein infolge einer ebenso hartnäckigen Inflation unumgänglicher Anstieg der japanischen Zinsen könnte genau dieser Auslöser sein. Er könnte dauerhaft zur Stärkung des Yen beitragen und die Währung für Investoren, die ihr aufgrund ihrer Schwäche in den letzten zwölf Jahren den Rücken gekehrt hätten, wieder attraktiv machen. In diesem Falle seien der Bankensektor und Branchen zu bevorzugen, die von der erstarkenden Dynamik der japanischen Wirtschaft profitieren würden.



Zudem würden die angestrebte Relokalisierung strategisch wichtiger Produktionskapazitäten angesichts der in der Pandemie offensichtlich gewordenen Abhängigkeit von weit entfernten Ländern und die Transformation infolge einer schnelleren Entwicklung neuer Energien langfristige Anlagechancen im Industriesektor generieren. In Europa würden viele Investmentopportunitäten in diesen Bereichen entstehen. (09.01.2023/ac/a/m)





Luxemburg (www.aktiencheck.de) - Im neuen, von Inflation geprägten Wirtschaftsumfeld könnten attraktive Anlagechancen in der Industrie, am japanischen Aktienmarkt oder bei Schwellenländeranleihen entstehen, so Frédéric Leroux, Mitglied des Strategic Investment Committee von Carmignac.Zahlreiche Faktoren würden die Wahrscheinlichkeit einer dauerhaft höheren Inflation und steigender Nominalzinsen untermauern: die weltweite demografische Entwicklung, der wahrscheinliche Rückgang der Globalisierung, der Fokus auf eine schnellere Energiewende und das Ende der Pax Americana.