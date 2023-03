Bei der Aussicht auf steigende Zinsen würden Anleger in der Regel einen Bogen um das Gold machen. Das Edelmetall biete keine Zinsen, habe Henrik Marx, Leiter Edelmetallhandel bei Heraeus, gesagt. "Damit werden zinsbringende Anlagen für Investoren interessanter." Zudem trübe der höhere Dollar-Kurs die Stimmung der Goldanleger.



Die Aussicht auf höhere Zinsen in den USA habe dem Kurs des US-Dollars zuletzt ordentlich Auftrieb gegeben. Weil Gold auf dem Weltmarkt in dieser Währung gehandelt werde, mache ein steigender Kurs das Edelmetall teurer.



Die Aussicht auf stärker steigende Zinsen hätten die Edelmetalle schon im Februar belastet. Am Freitag stehe mit dem US-Arbeitsmarktbericht ein weiterer wichtiger Termin an. Dieser dürfte die weitere Richtung vorgeben. Falle der Bericht schwächer aus als gedacht, seien also weniger Stellen neu geschaffen worden als erwartet, dürfte die Zinsangst wieder weichen. Das wiederum wäre gut für Gold.



Am Mittwochmorgen sei eine Feinunze des Edelmetalls (31,1 Gramm) an der Börse in London bei gut 1.813 USD gehandelt worden. Das seien fast 40 USD weniger als am Dienstagmorgen. Die Notierung sei damit auf den tiefsten Stand seit Ende Februar gefallen.