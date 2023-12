Wien (www.aktiencheck.de) - Der europäische Immobiliensektor wurde durch die Aussicht auf sinkende Zinsen regelrecht beflügelt: Der Index erreichte den höchsten Stand seit Anfang Februar, nachdem er um mehr als 40% seit dem Tiefpunkt Ende Oktober gestiegen war, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die Aktien von Vivendi (ISIN: FR0000127771, WKN: 591068, Ticker-Symbol: VVU, EN Paris: VIV, Nasdaq OTC-Symbol: VIVEF) seien gestern in Paris knapp 10% nach oben gesprungen. Der Mischkonzern prüfe eine Abspaltung der TV-Sparte Canal+, des Werbegeschäfts Havas und der Investmentgesellschaft mit der Mehrheitsbeteiligung an der Lagardère-Gruppe. Der Hintergrund hierfür sei, dass eine Aufspaltung eines Konglomerats an der Börse in Einzelteile als werthaltiger betrachtet werde.Der Kurznachrichtendienst Threads des Facebook-Konzerns Meta Platforms (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) sei gestern um 12:00 auch in der EU gestartet. Threads setze auf Metas Foto- und Videoplattform Instagram auf. Damit könne der Dienst von Anfang an auf Verbindungen zwischen Hunderten Millionen Nutzern zurückgreifen. Der Dienst stelle für Elon Musks Online-Plattform X (ehemals Twitter) die größte Konkurrenz dar. Die Meta-Aktien hätten mit einem kleinen Minus in Höhe von 0,5% dennoch verhalten reagiert. (15.12.2023/ac/a/m)