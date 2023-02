Seit letztem Sommer habe die Konjunktur in Europa einige positive Entwicklungen erfahren. So sei die Benchmark für Gas unter das Vorkriegsniveau gesunken. Das dritte Quartal sei positiver ausgefallen als vorhergesehen, und das vierte Quartal habe eine Stagnation statt einer Kontraktion um 0,5% gebracht. Der Arbeitsmarkt habe sich sehr positiv entwickelt mit einer Arbeitslosenquote, die auf dem historischen Tiefstand verharrt habe. Das Geschäftsklima habe sich kontinuierlich verbessert und weise darauf hin, dass eine Rezession knapp vermieden werden könne. Das zeige auch der ifo-Index.



Dennoch verbleibe eine Reihe von Herausforderungen für die Konjunkturentwicklung. Die Inflation sei noch immer höher als die Reallöhne, sodass die Gefahren einer Lohn/Preis-Spirale nicht gebannt seien. Aus internationaler Sicht bleibe vor allem der unbekannte Verlauf in der Ukraine. Sie könnten sich in heftigen Turbulenzen an den Finanzmärkten auswirken.



Der Index der Einkaufsmanager (PMI), der als besonders zuverlässiger Frühindikator gelte, verharre an der Grenze von 50%, der Expansionsschwelle. Je nach Verlauf des Krieges könnte er sich schnell wieder ändern. Chancen und Risiken würden offensichtlich von den Managern ähnlich eingeschätzt. Anleger mahne dieses Verhalten zu einer gewissen Vorsicht. Nicht alles auf eine Karte setzen, so Dr. Eberhardt Unger.



An den Aktienmärkten sei die Kursentwicklung der Hersteller von erneuerbaren Energien bisher hinter allen Hoffnungen zurückgeblieben. Der RENNIXX, der 30 Werte der erneuerbaren Energiewirtschaft umfasse, dümpele am Jahrestiefstand richtungslos dahin. Unter den verschiedenen Arten erneuerbarer Energien könnte der Bereich der Grünen Wasserstofftechnologien gute Chancen bieten.



Die Festgeldzinsen würden in nächster Zeit weiter steigen. Daraus folgend dürften die Kurse für festverzinsliche Wertpapiere weiter sinken. Am Aktienmarkt würden gegenwärtig monetäre und fundamentale Impulse fehlen. Eine Ausnahme böten die erneuerbaren Energien, allen voran die der Grünen Wasserstofftechnologie. Durch die geopolitischen Turbulenzen würden die Devisenmärkte labil bleiben. Bei den Edelmetallen sollten Anleger auf einen bevorstehenden Ausbruch nach oben warten. (Ausgabe vom 19.02.2023) (20.02.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Auf die jüngste Erhöhung der Leitzinsen durch die EZB haben die europäischen Finanzmärkte kaum noch reagiert, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch".Dieser Schritt sei von den Zentralbanken so gut vorbereitet gewesen, dass die Erwartungen der Marktteilnehmer auf die Erhöhung vollkommen eingestellt gewesen seien. Auch die nächste Erhöhung dürfte an den Märkten schon vorweggenommen sein. Die Spekulationen würden aber schon weiter gehen und auf einen ersten Zinssenkungsschritt, vielleicht Ende des Jahres diskutieren. Doch dies scheine übertrieben zu sein. Noch sei die Inflation mit zuletzt 8,5% im Januar zu hoch, vom EZB-Ziel von 2% noch zu weit entfernt. Sinkende Energiepreise würden diesen Hoffnungen Auftrieb geben.Die Europäische Kommission habe jetzt in ihrer Winter-Vorhersage die Aussichten für das BIP Wachstum leicht erhöht und für die Inflation leicht gesenkt. Für die Europäische Union (EU) werde genau wie für die Eurozone (EA) ein BIP Wachstum von 3,5% für 2022 erwartet. Die Geldpolitik der EZB dürfte sich vor allem am vorhergesagten Rückgang der Inflation in der EA von 8,4% auf 5,6% in 2023 orientieren.