Materiell besonders hervorzuheben ist nach Erachten der Analysten der National-Bank AG aber vor allem, dass die jüngsten IWF-Prognosen auch ihre Einschätzung stützen, dass - abweichend von den Analysen vieler Prognostiker - auch die amerikanische Konjunktur eine Rezession vermeiden kann: Die Schätzungen des Internationalen Währungsfonds für das laufende Jahr liegen nunmehr bei 1,4% Zuwachs des BIP und bestätigen damit ihre Einschätzung, dass die Resilienz der amerikanischen Wirtschaft viel höher ist, als von vielen Beobachtern noch vor Kurzem diagnostiziert. Hintergrund dieser Resilienz sei wie an dieser Stelle vielfach erörtert die große Stabilität des privaten Sektors, der offenkundig über nach wie vor hohe Ausgabenreserven verfüge: Aufgrund der soliden Finanzlage des privaten Sektors sowie sprudelnder Lohneinkommen bleibe ein veritabler konjunktureller Abschwung unwahrscheinlich. Die Grundlage dieser Resilienz sei auch der weiterhin sehr feste Arbeitsmarkt, wovon auch der jüngste Arbeitsmarktbericht gezeugt habe. Wenn es der amerikanischen Notenbank perspektivisch schließlich gelinge, die Inflation ohne Rezession einzubremsen, seien im weiteren Verlauf zusätzliche Wachstumsimpulse durch den Rückgang der zumindest langfristigen Zinssätze absehbar.



Die Analyse der konjunkturellen Perspektiven der Eurozone bleibe derweil eine Rechnung mit außergewöhnlich vielen Unbekannten: Neben den geoökonomischen Belastungen sei der Saldo der Strukturveränderungen extrem schwer zu ziehen. Insgesamt sei die sonst angelegte Erholungsphase vor allem der deutschen Leitökonomie durch die Summe der exogenen Schocks im Verlauf des Jahres 2022 jäh unterbrochen worden. So seien die Frühindikatoren bis in den Winter hinein spürbar gesunken und hätten zwischenzeitlich sogar die Niveaus der Tiefpunkte im Frühjahres 2020 zu Beginn der Covid-Pandemie tangiert: Angesichts der schwachen Zahlen stehe die Wirtschaft in Deutschland somit am Rande einer Rezession - zumindest aber sei eine Überwindung des stagnativen Umfeldes im laufenden Jahr bis zuletzt außer Sicht geblieben. Wie schwer der Winter für die Unternehmen tatsächlich ist und wird, hängt vor allem auch von der weiteren Entwicklung der Energiekosten ab, hier hat der bislang abermals sehr milde Witterungsverlauf die Gefahr einer Gasrationierung gebannt, so die Analysten der National-Bank AG. Angesichts voller Gasspeicher und spürbarer staatlicher Entlastungen hätten sich die Geschäftserwartungen zu Jahresbeginn somit wieder etwas aufgehellt.



Grundsätzlich seien die Auftragsbücher in der Industrie zwar weiterhin noch gut gefüllt, jedoch würden immer weniger Neuaufträge hinzukommen, so dass die Zuversicht der Unternehmen zusehends erodiere, insgesamt könne die Stimmung der Wirtschaft in Deutschland trotz der leichten Festigung der Indices jedoch weiterhin als äußerst pessimistisch bewertet werden. Zudem sei die Persistenz der Inflationsprozesse noch wesentlich schwerer abschätzbar als in den USA, so dass der weitere Pfad der EZB derzeit in höchstem Maße ungewiss bleibe. Grundsätzlich sei es angesichts der permanenten geoökonomischen Schocks nach Erachten der Analysten durchaus möglich, dass das Momentum der Eurozone im Jahresverlauf einen konjunkturellen "Strömungsabriss" durchlaufe, mit den entsprechenden Folgen auch für die Inflationsentwicklung bzw. die Geldpolitik. Demgegenüber dürfte die Belebung in Fernost zwar stützend wirken, ob dies ausreiche, bleibe abzuwarten. Im Ergebnis bleibe es bei einem im Kern stagnativen Umfeld, bis dato zumindest seien keine nachhaltigen Impulse zur einer durchgreifenden Verbesserung der Lage in Sicht, während sich die Rahmenbedingungen für die wirtschaftliche Entwicklung in Europa weiter verschlechtern würden.



In der Summe befinde sich die Weltwirtschaft insgesamt damit auf einem Pfad, wie die Analysten ihn in ihrem Weltwirtschaftsausblick spezifiziert hätten: Der Weltwirtschaft insgesamt gelinge die Disinflation ohne Rezession, im laufenden Jahr dürften die Wachstumsraten weltweit bei 2,9% liegen und sich dann im nächsten Jahr bei 3,2% bewegen. Damit habe die Weltwirtschaft die COVID-Pandemie im Kern überwunden, so dass der Konjunkturzyklus sukzessive stärker von den ökonomischen Gleichgewichtsprozessen bestimmt werde. Diese Entwicklung berge vor allem die Chance, dass sich die pandemiebedingten Ungleichgewichte weiter abbauen könnten, vor allem an den Arbeitsmärkten der Industrienationen. Als Risikofaktoren würden hier allerdings die umfangreichen geopolitischen und geoökonomischen Belastungen bleiben.







Essen (www.aktiencheck.de) - Der Ausblick für die Weltwirtschaft hat sich abermals aufgehellt: Vor allem die neue COVID-Strategie der chinesischen Führung dürfte dazu beitragen, dass das Wachstum im asiatisch-pazifischen Raum die Erwartung einmal mehr übertreffen sollte, so die Analysten der National-Bank AG.So würden die jüngsten IWF-Prognosen für China mit 5,3% Zuwachs für das laufende Jahr relativ genau auf den bisherigen Analystenerwartungen liegen. Besonders hervorzuheben sei auch die Entwicklung in Indien, wo die Zuwächse beim Bruttoinlandsprodukt auf über 6% für das laufende und auf fast 7%(!) für das kommende Jahr taxiert würden. Auch der Ausblick für die Gruppe der Asean-Staaten zeige sich gemäß der Projektionen des Fonds so robust, wie in dem Weltwirtschaftsausblick der Analysen projiziert. In der Summe bestätige sich damit ihre Erwartung, dass die Wachstumsimpulse aus der asiatisch-pazifischen Region insgesamt den globalen Ausblick sowohl im laufenden Jahr als auch im kommenden Jahr spürbar stützen würden.