New YorkBonn (www.aktiencheck.de) - Diese Woche beginnt in den USA die Berichtssaison für das 2. Quartal 2023, so die Analysten von Postbank Research. S&P 500 um 6,8% ggü. Vj. sinken würden, bei einem Umsatzrückgang von 0,4% ggü. Vj. Dies wäre das dritte Quartal in Folge mit negativem Gewinnwachstum - zu Beginn des 2. Quartals habe die Analystengemeinde -4,7% ggü. Vj., prognostiziert. Der geschätzte Gewinn je Aktie für Q2 sei in sieben von elf Sektoren nach unten korrigiert worden.Während zyklische Konsumgüter (+26,1%) und Kommunikationsdienste (+12,6%) im 2. Quartal die stärksten Gewinnsteigerungen ggü. Vj. verzeichnen sollten, dürften Energie (-47,3%) und Grundstoffe (- 30,6%) voraussichtlich die Schlusslichter bilden. Der Gewinn pro Aktie (EPS) des S&P 500 für das 2. Quartal werde auf 52,80 USD geschätzt, was gegenüber dem Gewinn von 53,25 USD in Q1 ein Rückgang wäre.Fazit: Die Konsensprognosen würden auf den größten Gewinnrückgang des S&P 500 ggü. Vj. seit Q2 2020 hindeuten. (Ausgabe vom 10.07.2023) (11.07.2023/ac/a/m)