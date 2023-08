Die chinesische Wirtschaft sei im zweiten Quartal 2023 saisonbereinigt um 0,8 Prozent gewachsen und habe damit die Markterwartungen von 0,5 Prozent übertroffen, habe sich aber maßgeblich gegenüber dem Wachstum von 2,2 Prozent im Vorquartal verlangsamt. Dies sei zwar das vierte Wachstumsquartal in Folge, mache aber auch deutlich, dass der Aufschwung in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt an Schwung verliere und uneinheitlich sei. Die Gründe dafür seien: ein anhaltender Immobilienabschwung, eine mögliche Desinflation, eine rekordhohe Arbeitslosenquote unter jungen Erwachsenen sowie rückläufige Exporte.



Erste Chefökonomen großer US-Finanzinstitute würden bereits die Meinung vertreten, dass ein tiefer wirtschaftlicher Einbruch vermieden werden könne. Die jüngsten Wirtschaftsdaten würden demnach darauf hindeuten, dass die Inflation auch ohne einen starken Wirtschaftsabschwung auf ein normales Maß zurückfallen könne. Für eine anhaltend robuste Wirtschaft könnte das im Juli verbesserte Konsumentenvertrauen sprechen, auf das die Indices der University of Michigan und des Conference Boards hindeuten würden. Aufgrund der zuletzt spürbar niedrigeren Inflation könnte der für Juli eingepreiste Zinsschritt der US-Notenbank FED eine Zinspause einläuten.



Der Gesamt-Einkaufsmanagerindex (PMI) für die Eurozone sei im Juli 2023 auf 48,9 gefallen, noch im Juni habe dieser bei 49,9 gelegen. Zur Erinnerung: Werte unter 50 würden eine schrumpfende Wirtschaft signalisieren. Der jüngste Wert deute auf den stärksten Rückgang der Unternehmensproduktion seit November des vergangenen Jahres hin.



Besorgniserregend scheine die Tatsache, dass die Auftragseingänge so enorm zurückgegangen seien wie seit acht Monaten nicht mehr - die Auftragsbestände seien so stark abgearbeitet worden wie seit Februar 2013 nicht mehr. Darüber hinaus habe sich das Beschäftigungswachstum verlangsamt und den niedrigsten Stand seit Februar 2021 erreicht. Nicht verwunderlich, dass sich das Vertrauen der Unternehmen ebenfalls abkühle und sich auf den niedrigsten Stand seit November 2022 befinde. (02.08.2023/ac/a/m)







Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Derzeit entwickeln sich die drei Fokusmärkte China, Europa und USA in unterschiedliche Richtungen, so Tobias Friedrich, Senior Manager Capital Markets & Clients bei Santander Asset Management.Während die US-Zahlen die bisherigen Erwartungen positiv übertreffen würden, scheine China zu stagnieren und Europa, insbesondere Deutschland, bereits in einer Rezession zu sein. Tobias Friedrich habe sich alle drei Märkte genauer angeschaut.