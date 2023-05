Es gelte als wahrscheinlich, dass die FED vorerst in Bezug auf Zinserhöhungen eine Pause einlegen werde, wie lange diese anhalte, sei jedoch abhängig von den Inflationsfortschritten und ob sich die aktuelle Bankenkrise verschlimmere. Insgesamt habe Notenbank-Chef Jerome Powell weder eine weitere Leitzinserhöhung noch eine Zinssenkung in der zweiten Jahreshälfte gänzlich ausgeschlossen. Powell habe jedoch darauf verwiesen, dass man nun einen datenabhängigen Kurs verfolgen werde, eine Rezession dürfte aber vermieden werden können.



Die Resilienz der Eurozone hingegen halte auch zu Beginn des zweiten Quartals an. Darauf deute die Schätzung des branchenübergreifenden Einkaufsmanagerindex hin, der für April mit einem überraschenden Anstieg um 0,7 auf 54,4 Punkte die Analystenerwartungen übertroffen habe. Die Stimmung falle jedoch weiterhin gemischt aus. Während sich der Aufschwung bei den Dienstleistern, die rund 70 Prozent der Wirtschaftsleistung der Eurozone ausmachen würden, beschleunige, setze sich der Produktionsrückgang im Verarbeitenden Gewerbe fort. Der Abstand zwischen Dienstleistungen und Produktion habe sich auf 11,1 Punkte vergrößert, die größte Differenz seit Erstellung dieser Indices.



Insgesamt zeige sich die Konjunktur in der Eurozone aber noch relativ robust, der Preisdruck bleibe allerdings sehr hartnäckig: Im April habe die Teuerungsrate in der Eurozone bei sieben Prozent gelegen. Das sei mehr als drei Mal so hoch wie die Zwei-Prozent-Zielmarke der Notenbank. Die Kernrate bleibe mit 5,6 Prozent noch immer in der Nähe des Allzeithochs vom März (5,7 Prozent). Daher sei auf der jüngsten Sitzung der Europäischen Zentralbank die Leitzinsen (Hauptrefinanzierungssatz) abermals angehoben worden auf nun 3,75 Prozent. Zuletzt habe die EZB den Zins stets um 0,50 Prozentpunkte angehoben, jetzt sei der Schritt mit 0,25 Prozentpunkten kleiner ausgefallen und deute auf eine Verlangsamung der geldpolitischen Straffung hin. Anders als in den USA werde man nicht pausieren, denn die Geldpolitik sei zwar restriktiv, aber noch nicht restriktiv genug, so die Aussage der Notenbankchefin Christine Lagarde.



Der ifo-Geschäftsklimaindex sei im April um 0,3 auf 93,6 Punkte gestiegen. Es sei bereits der sechste Anstieg in Folge gewesen. Die Geschäftserwartungen für die kommenden sechs Monate hätten sich erneut verbessert. Die Gesamtlage habe sich dagegen leicht eingetrübt. In sektoraler Betrachtung habe sich im April, entgegen den Erwartungen, die Stimmung in der Industrie und dem Baugewerbe aufgehellt, wenn auch von niedrigem Niveau aus. Dagegen hätten die Dienstleister überraschend einen Dämpfer erhalten. In vergleichbaren Umfragen hätten sich die Dienstleister zuletzt deutlich optimistischer geäußert. Insgesamt bestätige der ifo-Geschäftsklimaindex aber, dass die deutsche Wirtschaft einer Winterrezession entgangen sei und auch im Frühjahr auf einen Anstieg der Wirtschaftsleistung gehofft werden könne. Anlass für zu großen Konjunkturoptimismus gebe es aber kaum.



Eins gelte es jedoch festzuhalten: Die schwächelnde Konjunktur habe auch Vorteile. Sie bremse den Inflationsdruck. Maßgeblich für die Rückgänge der Inflationsraten der vergangenen Monate seien fast ausschließlich die rückläufigen Energiepreise gewesen, jetzt dürfte die schwächer ausfallende Wirtschaftsdynamik den Rest übernehmen würden. (08.05.2023/ac/a/m)







Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Trotz der insgesamt positiven Marktentwicklung im ersten Quartal dieses Jahres herrscht keine Euphorie, so die Experten von Santander Asset Management.Die Stimmung wirke sogar etwas angeschlagen. Die Konjunkturdynamik bleibe gering, die Wachstumsabschwächung dürfte sich sogar noch etwas fortsetzen. Dennoch viele wirtschaftliche Datenpunkte würden signalisieren, dass es zu keiner tiefen Rezession kommen sollte, wie beispielsweise der ifo-Geschäftsklimaindex für Deutschland. Es zeige sich vielmehr, dass das Konjunkturbild einerseits wenig dynamisch und andererseits durch starke regionale Unterschiede gekennzeichnet sei.Das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts Chinas habe im ersten Quartal 4,5 Prozent mehr als vom Markt erwartet und als im Vorquartal betragen, als es plus 2,9 Prozent gewesen seien. Während der Dienstleistungssektor die Erholung mit plus 5,4 Prozent angeführt habe, sei das Verarbeitende Gewerbe mit plus 3,3 Prozent zurückgeblieben. Zu den Profiteuren hätten Unternehmen des Einzelhandels gehört, die ihre Umsätze allein im März um 10,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesteigert hätten, angeführt von Chinas großen Onlineanbietern. Deren jährliches Umsatzwachstum sei im März mit 13 Prozent gut doppelt so hoch gewesen, wie das der ersten beiden Monate zusammen. Die zuletzt deutlich gestiegene Kreditvergabe an Unternehmen und Haushalte dürfte ihre volle Wirkung in den kommenden Monaten entfalten und die Investitionen sowie den Konsum weiter ankurbeln. Mehr Beschäftigung und eine sich verbessernde Einkommenssituation sollten zudem das Vertrauen der Konsumenten nachhaltig stärken. In Summe dürfte das Wachstum in China damit etwas stärker als bislang prognostiziert ausfallen.