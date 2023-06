Dennoch sei die US-Wirtschaft Friedrich zufolge doch besser in das Jahr gestartet als bisher bekannt: "Auf Basis einer zweiten Schätzung des US-Handelsministeriums stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im ersten Quartal zum Vorquartal auf das Jahr hochgerechnet um 1,3 Prozent. Eine erste Erhebung hatte einen Zuwachs um 1,1 Prozent ergeben. Im vierten Quartal 2022 war die weltgrößte Volkswirtschaft noch um 2,6 Prozent annualisiert gewachsen. Daher halten sich Spekulationen am Markt, wonach die Fed die Leitzinsen im Sommer nochmals erhöhen könnte."



Die Wirtschaft in Deutschland hingegen befinde sich inzwischen in einer technischen Rezession: "Ging man in Deutschland nach der konjunkturellen Erstschätzung noch davon aus, dass man mit einem blauen Auge davongekommen sei, so ist die größte Volkswirtschaft Europas nun doch in eine technische Rezession gerutscht", so der Experte. "Die Gründe dafür sind vor allem die Inflation und speziell die durch den Russland-Ukraine-Konflikt rasant gestiegenen Energiepreise, die bereits seit Längerem auf die Konjunktur drücken."



Die insgesamt gedämpfte Wirtschaftsdynamik zeige sich aber auch in rückläufigen Inflationsraten: "In den USA dürfte der Hochpunkt lange überschritten sein", so Friedrich. "Anders sieht es in der Eurozone aus. Hier bleibt der Preisdruck insbesondere in der Kernrate weiter hartnäckig. Eine deutliche Entspannung wird wohl noch bis zum Spätsommer auf sich warten lassen." (12.06.2023/ac/a/m)





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Das konjunkturelle Umfeld bleibt wenig dynamisch, wie Tobias Friedrich, Senior Manager Markets and Clients bei Santander Asset Management, in seinem aktuellen Marktausblick schreibt.Sowohl für die USA als auch die Eurozone und Deutschland stünden viele Konjunkturindikatoren auf Abkühlung. So habe sich die Divergenz zwischen der Stimmung in der Industrie und der im Dienstleistungssektor im Mai nochmals vergrößert.