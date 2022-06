Diese Entscheidung habe sich ganz grundlegend auf die Performance ausgewirkt, nicht nur auf die Aktienmärkte, sondern auch auf die Anleihen. Im Vergleich zu früheren Korrekturen, als Anleihen wie eine Art Puffer gewirkt hätten, sei die Situation heute ganz anders.



Der starke Rückgang der Aktienkurse habe die Anleger dazu veranlasst, sich konservativeren Unternehmen zuzuwenden. Die höheren Renditen für Anleihen hätten sich vor allem auf die Aktien mit langer Duration ausgewirkt. Der Nahrungsmittel- und Getränkesektor oder ähnliche Sektoren, die als defensiv gelten würden, würden besser abschneiden als andere Sektoren wie Technologie oder Konsumgüter, die als zyklischer gelten würden. DPAM habe beobachtet, dass Wachstumssektoren stark abgestoßen worden seien. Mit Ausnahme des Energiesektors würden alle anderen Sektoren im bisherigen Jahresverlauf negative Renditen aufweisen.

Wir hätten eine mehrfache Konsolidierung erlebt. In den letzten Jahren hätten wir dank des "freien oder leichten Geldes" eine Ausweitung der Bewertungs-Multiplikatoren erlebt, heute sei dies nicht mehr der Fall. Das Besondere in diesem Umfeld sei jedoch, dass der Nominalwert des Kurs/Gewinn-Verhältnisses stabil geblieben sei, was recht bemerkenswert sei.



Was die Sektoren anbelange, so sei diese Hinwendung zur Sicherheit im Technologiebereich besonders ausgeprägt gewesen. Die Anleger würden bei ihren Anlagen selektiver vorgehen, wohingegen in den letzten zwei Jahren jedes Unternehmen mit einem interessanten disruptiven Geschäftsmodell die Aufmerksamkeit des Marktes auf sich gezogen habe. Heute sehe man, dass der gesamte Technologiesektor auf dem Tiefpunkt angelangt sei, aber gleichzeitig habe sich die Technologie in unserem Alltag durchgesetzt und spiele eine zentrale Rolle bei der Dekarbonisierung. Die Welt fordere Innovation und die Unternehmen seien mehr und mehr bestrebt, die Technologie zu nutzen, um ihren Wettbewerbsvorteil zu erhalten. Aus diesem Grund dürfe man die mittel- und langfristige Perspektive nicht außer Acht lassen.



DPAM glaube, dass es wichtig sei, einen pragmatischen Ansatz zu verfolgen, um die aktuelle Situation zu meistern. Dieser starke Abverkauf im Technologiebereich biete auch Chancen. In diesem Sektor gebe es Unternehmen mit tragfähigen Geschäftsmodellen, und man sollte bestimmte Unternehmen genauer unter die Lupe nehmen. Viele interessante Aktien seien billiger geworden und würden vernünftigere Bewertungen aufweisen als in der Vergangenheit. Gerade in diesen Abwärtsbewegungen sollte man nach Opportunitäten Ausschau halten.

Heute seien Wachstumsaktien immer noch teurer als vor fünf Jahren, wohingegen Value-Aktien immer noch viel günstiger seien. In einem Umfeld steigender Zinssätze könnten Value-Aktien auf kurze Sicht weiterhin eine Outperformance aufweisen. DPAM glaube jedoch, dass langlebige Wachstumsunternehmen mit einem soliden Finanzmanagement unter allen Marktbedingungen weiterhin interessant sein würden. Diese Unternehmen würden auch künftig Chancen bieten, und das sei der richtige Weg für die Zukunft. (Ausgabe vom 27.06.2022) (28.06.2022/ac/a/m)







Brüssel (www.aktiencheck.de) - Die Makroökonomie musste in den vergangenen zwei Jahren mehrere Schocks verkraften, angefangen mit dem positiven "Nachfrageschock" im Jahr 2021, gefolgt von dem negativen "Angebotsschock" seit der Pandemie und obendrein dem Krieg in der Ukraine und dem daraus folgenden Energieschock im Jahr 2022, so Johan Van Geeteruyen, CIO Fundamental Equity DPAM.All dies habe dazu geführt, dass sich die Inflation in Zukunft beschleunigen werde. Als Reaktion auf diese Schocks hätten die Zentralbanken den Auftrag, die Inflation zu kontrollieren und die Liquiditätsbedingungen zu verschärfen. Dies habe zur Folge, dass die Kapitalkosten steigen würden. In diesem Szenario dürften wir heute nicht damit rechnen, dass die Zentralbanken von dieser Politik abrücken würden, da sie sehr entschlossen seien, die Inflation zu bekämpfen.