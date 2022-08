Auch im Segment der festverzinslichen Anlagen habe es einige interessante Transaktionen gegeben. Seit 2020 hätten die Experten aus zwei wesentlichen Gründen einige Positionen in chinesischen Staatsanleihen aufgebaut. Erstens habe es eine große Renditeabweichung zwischen chinesischen Staatsanleihen und Euro-Staatsanleihen gegeben. Zweitens lege China großen Wert auf eine stabile und starke Währung. Dies lasse sich daran ablesen, dass China eines der wenigen Länder gewesen sei, die die COVID-Krise nicht monetarisiert hätten, d.h. ihre fiskalen bzw. geldpolitischen Aufwendungen erhöht hätten, um die Krise unter Kontrolle zu bringen. In diesem Jahr hätten die Experten ihre Position verkleinert, da die Renditedifferenz weniger ausgeprägt sei und die Währung unter Druck geraten könnte, weil China seine Wirtschaft ankurbeln müsse, um die Rezession zu überwinden.



Auch inflationsgebundene Staatsanleihen hätten die Experten in den vergangenen zwei Jahren in unsere Portfolios aufgenommen. Im Verlauf der Rezession im Jahr 2020 sei die Inflation sehr niedrig geblieben, so dass inflationsgebundene Anleihen zu sehr niedrigen Kursen gehandelt worden seien. Da die Inflation im vergangenen Jahr sprunghaft angestiegen sei, hätten sich inflationsindexierte Anleihen (Linker) deutlich besser entwickelt als Nominalpapiere. Ein Großteil der Inflation sei heute im Markt eingepreist, aber die Experten würden aus Gründen der Diversifizierung immer noch eine kleine Position halten.



Mit Blick auf die Zukunft könne man die Möglichkeit einer wirtschaftlichen Rezession nicht ausschließen. Die Intensität einer möglichen Rezession dürfte allerdings durch mehrere Faktoren abgemildert werden. Erstens sei der Arbeitsmarkt immer noch robust, wie die zugrunde liegenden Daten zeigen würden (z.B. die Anzahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft, die fast wieder das Niveau von vor dem COVID erreicht habe). Zweitens erleben wir eine lockere Fiskalpolitik, die durch staatliche Investitionen in Projekte wie die Energiewende unterstützt wird, so die Experten von DPAM. Drittens könnte China eine Rezession überwinden, indem es seine Abschottung aufweiche und seine Wirtschaft auf das offizielle Ziel von 5,5 Prozent Wirtschaftswachstum ausrichte. Viertens habe der Verbraucher ein Sparguthaben gebildet, das er nun ohne weiteres ausgeben könne.



Natürlich gebe es auch Kräfte, die in die entgegengesetzte Richtung wirken würden. Die Zentralbanken seien fest entschlossen, die Inflation unter Kontrolle zu bringen. Wir haben bereits beobachtet, dass einige Preise sinken (z.B. DRAM-Speicher, Düngemittel, Holz, Schiffspreise), so die Experten von DPAM. Jedoch sei es unmöglich zu sagen, ob wir den Höhepunkt der Inflation bereits erreicht hätten. Die Zentralbanken hätten erklärt, dass sie eine Verschärfung der finanziellen Bedingungen anstreben würden, was bedeute, dass die Zinssätze und Renditen steigen, die Aktienkurse sinken müssten und der US-Dollar steigen müsse. Sicher, es handle sich dabei um eine schmerzhafte Pille, die es zu schlucken gelte. Jedoch sei es für die Märkte am besten, wenn dies schnell geschehe. Danach können wir zu den kürzlich akzeptierten Marktniveaus zurückkehren, so die Experten von DPAM.



Trotz des schwierigen makroökonomischen Umfelds hätten die Gewinnrevisionen in den letzten Monaten eine gewisse Widerstandskraft verzeichnet. In Zeiten steigender Zinssätze, hoher Rohstoffpreise und eines starken US-Dollars würden sich die Gewinnrevisionen jedoch tendenziell abschwächen. Da wir derzeit mit allen drei Gegebenheiten gleichzeitig konfrontiert sind, ist es sehr wahrscheinlich, dass die Gewinnerwartungen in den nächsten Monaten nachlassen werden, so die Experten von DPAM.



Klar sei, dass sich die Anleger in einem sehr schwierigen Marktumfeld bewegen würden, in dem aber Geduld belohnt werde. Wenn es den Zentralbanken gelinge, den bereits erwähnten natürlichen Desinflationszustand zu erreichen, würden die Experten erneut mehr Anlagemöglichkeiten vorfinden. Im Gegensatz zu früher hätten die Experten in ihren Portfolios eine beträchtliche Liquiditätsposition aufgebaut. Wenn jedoch der richtige Zeitpunkt gekommen ist, werden wir dafür sorgen, dass diese Liquidität eingesetzt wird, so die Experten von DPAM. (15.08.2022/ac/a/m)





Brüssel (www.aktiencheck.de) - Im ersten Halbjahr 2022 erzielten die Aktien- und Anleihemärkte negative Renditen, so Yves Ceelen, CIO Global Balanced und Head of Portfolio Management DPAM.Die Anleger hätten sich den Rohstoff- und Devisenmärkten zuwenden müssen, um überhaupt Erträge zu erwirtschaften. Im Nachhinein betrachtet, hätte dies nicht überraschen dürfen. Gavekal, einer der führenden unabhängigen Anbieter von Finanzanalysen, habe den "4-Quadranten-Rahmen" entwickelt, um den aktuellen Zustand der Wirtschaft zu analysieren. Ausgehend von der Inflationsentwicklung und der Wirtschaftsaktivität als treibende Kräfte habe der Anbieter vier Zustände ermittelt: Inflation-Boom, Inflation-Bust, Desinflation-Boom und Desinflation-Bust. In einem inflationären Umfeld würden Rohstoffe dazu tendieren, in einer Boomphase überdurchschnittlich abzuschneiden, während sichere Währungen in einer Bust-Phase überdurchschnittlich abschneiden würden.In einem desinflationären Umfeld sollten Anleger in einer Boomphase Aktien mit langer Duration und in einer Bust-Phase Staatsanleihen halten. In einem inflationären Umfeld, in dem wir uns heute zweifelsohne befänden, tendiere ein kapitalistisches System von Natur aus dazu, die Wirtschaft auf ein desinflationäres Umfeld auszurichten, da die Unternehmen ständig bestrebt seien, ihr Produktionsniveau pro Arbeits- oder Kapitaleinheit zu erhöhen. Daher sind die Zentralbanken bestrebt, uns in diesen natürlichen Zustand der Desinflation zu führen, so die Experten von DPAM. Jedoch sollte inzwischen klar sein, dass dieser Übergang nicht über Nacht erfolgen werde.Futures auf Kohlenstoffemissionen seien ein drittes rohstoffähnliches Produkt, das das Interesse der Experten geweckt habe. Das von der EU eingeführte System habe sich im Laufe der Jahre stark verändert. Aus unserer Sicht haben wir es derzeit mit einer interessanten Konstellation zu tun, die ein besseres Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage schafft, so die Experten von DPAM. Seit letztem Jahr würden die Experten für eine gewisse Anzahl von Kunden aktiv mit diesem Produkt handeln. Heute würden diese Futures zu höheren Preisen gehandelt, aber die Experten würden ihre Positionen möglicherweise wieder aufstocken, wenn die Kurse auf 60 Euro - 70 Euro fallen würden. Dieses Preisniveau diene als impliziter Schwellenwert auf dem Markt, weil sich verschiedene Akteure für eine Preisuntergrenze von etwa 50 Euro (laut Frans Timmermans) bzw. 60 Euro (laut der neuen deutschen Koalition) ausgesprochen hätten, was das Verlustpotenzial der Investition erheblich einschränken würde.