Bad Homburg v.d.Höhe (www.aktiencheck.de) - Mit Blick auf die aktuellen Finanzdaten sollte 2024 ein gutes Aktienjahr werden, so Kay Tönnes, Geschäftsführer und Portfoliomanager Antecedo Asset Management.Bei dieser Ausgangslage sollte sich der Anleger Gedanken über die Risiken seiner Investitionen machen. Alles verkaufen sei sicher nicht die Lösung, denn dafür seien die Basisdaten zu gut. Aus guter Tradition gebe Antecedo Asset Management immer eine Prognose für die Performancereihenfolge der Aktienmärkte in 2024 ab. Für das kommende Jahr sehe man die USA vor Asien (mit Konjunkturmaßnahmen in China) und Europa. Technologieaktien würde Antecedo Asset Management auch weiterhin den Vorzug vor Value geben, denn hier liege die Umbruchstelle der gesamten globalen Ökonomie.Nach dem großen Überblick über möglichen Risiken, von denen Antecedo Asset Management bei vielen inständig hoffe, dass sie sich nicht realisieren würden. (13.12.2023/ac/a/m)