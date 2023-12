Paris (www.aktiencheck.de) - Geschafft - na ja, fast: Noch sind es ein paar Tage, bis das Jahr 2023 wirklich zu Ende ist - aber schon jetzt ist klar, es war ein gutes Börsenjahr, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Exakt vor einem Jahr hätten die Experten der BNP Paribas geschrieben, dass der DAX im Jahr 2023 auf 18.000 Punkte steigen könnte. Zugegeben, das sei etwas zu optimistisch gewesen, aber die Richtung se ja schon mal richtig gewesen. Außerdem die Experten der BNP Paribas noch gesagt, dass die Inflation in Deutschland auf unter 3 Prozent falle, die EZB die Zinsen senken werde und der Ölpreis unter 40 Dollar rutsche. O. k. o. k., in allem seien die Experten der BNP Paribas zu euphorisch gewesen, das stimme, aber trotzdem, im Großen und Ganzen sei es schon nicht falsch gewesen, was sie da behauptet hätten. Nun werde es Zeit für neue "Behauptungen". Was passiere 2024? Und wieder würden sich die Experten der BNP Paribas gewaltig aus dem Fenster lehnen und sagen, der Markt werde weiter steigen. Vielleicht würden die Experten der BNP Paribas im kommenden Jahr beim DAX mal die 20.000-Punkte-Marke sehen. Die Inflation, seien sie sich sehr sicher, werde weiter deutlich fallen, und der Ölpreis, ach keine Ahnung, wer interessiere sich schon für den Ölpreis? Öl habe sowieso an Bedeutung verloren und sei nur noch ein Rohstoff von vielen und noch nichteinmal der wichtigste.Doch wie kämen die Experten der BNP Paribas zu ihren Annahmen? Im Grunde genommen könnte 2024 das passieren, was sie für 2023 vorhergesagt hätten: Die EZB werde die Zinsen senken und das werde die Märkte befeuern. Denn Zeiten, in denen die Zinsen fallen würden, seien gute Börsenphasen. Das könne noch etwas dauern, vielleicht würden wir in den kommenden Wochen noch größere Kursrückgänge sehen, aber irgendwann im nächsten Jahr werde der Markt durchstarten. Und da an der Börse bekanntlich nicht zum Einstieg geklingelt werde, sollte man, wenn man die Meinung der Experten der BNP Paribas teile, jetzt schon sukzessive einsteigen, verteilt, immer mal wieder etwas Geld in Qualitätsaktien investieren. Alternativ gebe es auch Bonus-Zertifikate, mit einem ordentlichen Puffer ausgestattet müsse man eine Korrektur nicht fürchten. Doch wie immer ein Warnhinweis - es könne auch alles anders kommen. (22.12.2023/ac/a/m)