Dass die Aktienbewegung der letzten Tage von der Makro-Seite beeinflusst gewesen sei, demonstriere auch der Umstand, dass "zins- und konjunktursensitive" Sektoren, wie Immobilien, IT, Kommunikationsdienstleistungen zu den Outperformern gezählt hätten, wohingegen Energie (Ölpreisbedingt), der defensive Konsum und Gesundheit unterdurchschnittlich gelaufen seien.



In den kommenden Tagen stünden am Aktienmarkt insbesondere die Flash PMIs im Fokus, welche mehr Aufschluss über die Richtung bei der Konjunktur geben würden. An dieser Stelle würden die Analysten darauf hinweisen wollen, dass der Marktkonsens ein "Soft Landing" der Wirtschaft sei. Insofern könnte der eine oder andere im Zuge der hohen Zinsen nun schwächer veröffentlichte Konjunkturdatenpunkt in den nächsten Monaten durchaus belasten. Angemerkt sei hier aber ebenfalls, dass die Analysten eine weiche Landung der US- und europäischen Konjunktur für realistisch erachten würden, was 2024 in Summe leichten Rückenwind für die Aktienmärkte bedeuten sollte.



Nur mehr wenige Impulse würden die Analysten aktuell von der Berichtssaison zum dritten Quartal ausgehend sehen, welche in den USA durch ist und sich in Europa dem Ende zuneige. In Summe seien die Quartalsausweise in den USA überwiegend positiv ausgefallen, die europäischen Unternehmen hätten nicht ganz in diesem Ausmaß überzeugen können. Die Gewinnwachstumsaussichten für 2024 würden die Analysten als durchaus solide und unterstützend für ein freundliches Aktienumfeld erachten.



Die Kursanstiege der letzten Wochen hätten ebenfalls auch wieder zu einer Stimmungsverbesserung unter den Investor:innen geführt. Dies zeige sich im Retail-Segment, aber auch bei "Instis". Letztere hätten laut der Global Fund Manager Survey zuletzt ihre Cashquoten reduziert und würden Aktien erstmals seit April 22 wieder übergewichten. Von überbordendem Optimismus könne aber keinesfalls gesprochen werden.



Die Ansage der Analysten bei Schwäche zu kaufen, habe sich nunmehr bereits in sehr kurzer Zeit materialisiert. Sie würden aber bei ihrer positiven Erwartung weiter steigender Aktienmärkte in Richtung 2024 vor dem Hintergrund erster Zinssenkungen, eines "Soft Landings" der Wirtschaft und solider Gewinnwachstumsaussichten bleiben. Dennoch dürfen kurzfristige Rückschläge angesichts des zuletzt sehr guten Laufs an den Aktienmärkten nicht überraschen. (17.11.2023/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Bei den globalen Aktienbenchmarks ging es zuletzt weiter kräftig aufwärts, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Unterstützung hätten hierbei insbesondere die besser als erwartet ausgefallenen US-Verbraucherpreisinflationsdaten geboten, welche den klar abnehmenden Preisdruck der letzten Monate bestätigt hätten. Im Zuge dessen seien auch die vor kurzem noch auf Rekordlevels befindlichen Staatsanleiherenditen weiter nach unten gesunken (z.B. US Treasuries mittlerweile bei 4,38% vs. knapp über 5% vor einem Monat). Dadurch habe sich der Glaube der Marktteilnehmer:innen gefestigt, dass es keine weiteren Zinsanhebungen seitens der FED mehr geben werde (es werde nun eine 99% Wahrscheinlichkeit für das Dezember-Meeting gepreist, dass es hier keine Zinsänderung gebe) und im nächsten Jahr zusehends Zinssenkungen in den Fokus rücken würden.Da gleichzeitig auch noch der Empire State-Index deutlich besser als erwartet berichtet worden sei, würden mittlerweile einige Investor:innen auf ein "Goldilocks"-Szenario hoffen, sprich ein Umfeld in dem die US-Konjunkturdynamik solide bleibe und gleichzeitig sinkende Inflationsdaten den Notenbanken erlauben würden, die Zinsschraube zu lockern. Im Hinblick auf erste Zinssenkungen würden die Analysten für Mitte 2024 dann erste Chancen auf eine Realisierung sehen, dies würden sie für das kommende Jahr dann als klaren Unterstützungsfaktor für Aktien sehen.