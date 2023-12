Ein potenzieller Rückenwind für Rohstoffe gehe von einem schwächeren US-Dollar aus, der die Attraktivität von Rohstoffen erhöhen könnte. Insbesondere für das Jahr 2024 werde erwartet, dass Rohstoffe, unterstützt durch diese Faktoren, einen natürlichen Aufschwung erleben würden. Eine entscheidende Jokerrolle komme dabei China zu, dessen wirtschaftliche Entwicklung und Nachfrage die globalen Rohstoffmärkte maßgeblich beeinflussen könne.



Rohöl der Sorte WTI dürfte im vierten Quartal 2023 in einer Bandbreite von USD 85 bis 95 pro Barrel gehandelt werden. Für das erste und zweite Quartal 2024 werde jedoch eine Rückkehr in den Bereich von USD 75 bis 85 pro Barrel prognostiziert. Diese Preisentwicklung spiegele die volatilen Marktbedingungen wider, die sowohl von konjunkturellen als auch von geopolitischen Faktoren beeinflusst würden.



Zusammenfassend lasse sich sagen, dass die Finanzwelt mit einer vorübergehenden Abschwächung aufgrund globaler Konjunkturprobleme konfrontiert sei und Rohstoffe unter Druck stünden. Geopolitische Entwicklungen, Angebotsengpässe und ein schwächerer US-Dollar könnten jedoch eine allmähliche Erholung unterstützen, insbesondere für den Bloomberg Commodity-Index und Rohöl, wobei China als wichtiger Akteur eine Schlüsselrolle spiele. (12.12.2023/ac/a/m)





Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Aussichten für das kommende Jahr deuten auf eine leichte Verlangsamung der Weltwirtschaft hin, was die Rohstoffpreise vorübergehend unter Druck setzen könnte, so Maurizio Porfiri, CIO, CAT Financial Products.Geopolitische Spannungen, Angebotsbeschränkungen und Produktionskürzungen würden sich jedoch positiv auf die Preise auswirken. Der Bloomberg Commodity-Index dürfte daher langfristig einen stabilen Aufwärtstrend verzeichnen.