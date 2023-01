Die Inflationsbekämpfung wirke sich auf das Ausgabeverhalten aus. Bei einer sinkenden Nachfrage und zur Erhaltung der Gewinnspannen würden Unternehmen auf Produktivitätssteigerungen oder Kostensenkungen setzen. Die Veränderung des konsensbasierten Gewinns pro Aktie habe sich nur um 6,5% für die USA und 2,1% für Europa verringert. Nach Dafürhalten von DPAM seien die derzeitigen Erwartungen zu optimistisch. Selbst wenn die Zinsen nicht mehr steigen würden, würden Aktien wahrscheinlich weiter unter Druck stehen.



BIP



Das BIP-Wachstum werde im nächsten Jahr voraussichtlich gleich bleiben. Sollte das BIP aber um 1-2% sinken, dann könnte das EPS-Wachstum um 10% zurückgehen.



Investmentstile



DPAM sei überrascht, dass negative Gewinnrevisionen vor allem im "Growth"-Bereich und gleich zu Beginn der Krise aufgetreten seien, während die bei "Quality"-Aktien erst in diesem Sommer eingesetzt hätten. Bislang seien der "Value"- und der "Low Risk"-Stil fast unverändert geblieben.



Kapitalströme bei Aktien



Die Anleger hätten immer noch Angst vor den Aktienmärkten und würden sich weiterhin sicheren Anlagern oder sichereren Regionen wie den USA zuwenden, wo das Wirtschaftswachstum weniger beeinträchtigt werde als in Europe. In den USA beobachte man, dass die Anleger weiterhin von aktiven Fonds auf ETFs umsteigen würden, in Europa sei dies jedoch nicht der Fall.



FAZIT



Jede Krise bringe auch Chancen mit sich. China könnte ein Joker sein. Bei Investitionen müsse man wählerisch sein und sich auf Unternehmen mit starken Fundamentaldaten konzentrieren. Es sei nach wie vor schwierig, aber es gebe Potenzial für eine Outperformance. Asien ohne China biete eine Fülle von Möglichkeiten: bspw. Indien und Vietnam. Die staatlichen Finanzen und die Politik der Zentralbank seien in der Region stabil und orthodox. Die Inflation sei in einer Reihe von Ländern proaktiv gesteuert worden.



Auf Sektorenebene sehe DPAM Chancen im Immobilienbereich. DPAM glaube, dass man den größten Teil des Rückgangs bei börsennotierten Immobilienunternehmen gesehen habe und wir uns der Kapitulation nähern würden. Neue Investoren würden dies vor dem Einstieg abwarten wollen. (Ausblick Aktien 2023) (03.01.2023/ac/a/m)







Brüssel (www.aktiencheck.de) - In unserem Aktienausblick geben wir einen Einblick in eine Reihe von Elementen, die wichtig für Anleger und ihre Anlageentscheidungen sind, um einschätzen zu können, was der Wendepunkt an den Märkten sein wird, so Johan Van Geeteruyen, CIO Fundamental Equity bei DPAM.InflationObwohl die Gesamtinflation ihren Höhepunkt erreicht zu haben scheine, werde es wichtig sein, wie schnell sie zurückgehe und wie weit sie über der angestrebten 2%-Marke lande. Eine strukturell höhere Inflation habe Auswirkungen auf die Schuldentilgung, die Kapitalkosten und bringe einige Investitionshürden mit sich.BewertungWährend die Märkte vor einem Monat noch als günstig gegolten hätten, habe die jüngste Rally die Bewertungen wieder auf das Vorkrisenniveau gedrückt. Bei dieser Bewertung werde davon ausgegangen, dass es keine Rezession oder zumindest eine sanfte Landung gebe. Es gebe jedoch Anzeichen von Schwäche, denn 30% der Aktien im S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) würden mit weniger als dem 10-fachen des Gewinns bewertet. Sei dies eine Kaufgelegenheit? Wahrscheinlich, aber nicht unbedingt.Die harte Haltung der Zentralbanken zur Inflationskontrolle habe zu mehr Volatilität geführt. Und mehr Volatilität bedeute in der Regel weniger Liquidität. Eine aktuelle Analyse des IWF zeige ebenfalls, dass sich die Kennzahlen zur Marktliquidität in den vergangenen Wochen in allen Anlageklassen verschlechtert hätten.Performance / KursentwicklungDPAM habe versucht, die Rendite seit Jahresbeginn aufzuschlüsseln, um mehr Einblick in die Art der Kursrückgänge zu erhalten. Das Ergebnis zeige, dass der Kursrückgang ausschließlich auf die Kompression der Multiplikatoren zurückzuführen sei und nicht auf schwächere Gewinne. Tatsächlich zeige sich, dass das Gewinnwachstum in den USA mit über 5% und in Europa mit über 20% immer noch stark sei. Auch die Dividenden seien nach wie vor solide, da die Unternehmen einen hohen Cashflow generieren könnten.