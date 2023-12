China habe weiterhin mit strukturellen Problemen zu kämpfen. Mit Mühe sei es dem Land in diesem Jahr mit einer Rate von wahrscheinlich 5,6% zu wachsen gelungen. Obwohl China mit einem statistischen Überhang von knapp 2% in das nächste Jahr starte, würden die Analysten nicht erwarten, dass das Wachstum mehr als 4% betragen werde. Wichtige Gründe für die für chinesische Verhältnisse schwache Performance sei die schwerwiegende Krise am Immobilienmarkt, der eingeschränkte Zugang zu High-Tech-Produkten aus dem Ausland sowie der geringe fiskalische Spielraum.



Gleichzeitig stecke die Notenbank in dem Dilemma, dass Zinssenkungen zu verstärkter Kapitalflucht führen könnten, sodass die Wirtschaft nur begrenzt über eine Lockerung der Geldpolitik stimuliert werden könne. Die demografisch schwierige Lage - die Bevölkerung sei in diesem Jahr das erste Mal seit Jahrzehnten geschrumpft und werde weiter zurückgehen - sei eine darüber hinausgehende Herausforderung. Sie werde noch durch einen vergleichsweise niedrigen Bildungsstand in der chinesischen Bevölkerung verschärft.



In China bestehe weiterhin die Gefahr, dass der politische Konflikt mit Taiwan zu einem militärischen werde. In diesem Zusammenhang sei auch auf die Präsidentschaftswahlen in Taiwan am 13. Januar 2024 zu achten. Der Konflikt mit den USA könnte sich zudem nach den US-Wahlen deutlich verschärfen.



Die Inflation habe weltweit ihren Höhepunkt hinter sich gelassen. Für eine Entwarnung sei es aber weiterhin zu früh. Der wichtigste Grund dafür sei die mit der demografischen Entwicklung verbundene Arbeitskräfteknappheit. Sie habe zur Folge, dass die Verhandlungsmacht der Arbeitnehmer deutlich höher sei als in der Vergangenheit. Die Analysten hätten dies in der Form erhöhter Streikaktivitäten gesehen - selbst die USA waren betroffen, wo Gewerkschaften in den vergangenen Jahrzehnten kaum noch eine nennenswerte Rolle bei der Lohnfindung gespielt hätten.



In der Eurozone sehe man das besonders deutlich anhand der PMI Inputpreise, in die Löhne einfließen würden. Diese Indices würden sich auf einem ungewöhnlich hohen Niveau befinden, insbesondere vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Schwäche. Man werde daher im kommenden Jahr die Tarifauseinandersetzungen in Deutschland - für knapp 12 Millionen Beschäftigte würden 2024 die Tarifvereinbarungen auslaufen - beobachten. Auch in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Eurozone, Frankreich, würden die Analysten die Lohnverhandlungen, die überwiegend im Januar stattfinden würden, genau analysieren.



Die unter anderem durch die Demografie bedingte nachlassende Produktivität und gleichzeitig überdurchschnittlichen Lohnabschlüsse würden die Analysten erwarten lassen, dass die Inflation relativ hoch bleibe. In der Eurozone werde die durchschnittliche Inflation 2024 voraussichtlich bei 3,2% (Gesamt) und 2,9% (Kernrate) liegen, in den USA 3,2% (PCE gesamt) und 2,9% (PCE Kernrate) betragen. Die Analysten würden also davon ausgehen, dass das Inflationsziel von 2% erneut verfehlt werde. Eine tiefe Rezession würde hingegen zu deutlich niedrigeren Teuerungsraten führen.



Angesichts der Abschwächung der Konjunktur in den USA würden die Analysten mit zwei Zinssenkungen beginnend Mitte nächsten Jahres rechnen. Damit würde die FED Fund Rate Ende 2024 in der Bandbreite von 4,75% bis 5,00% liegen. Die FED werde vermutlich, anders als in früheren Zinssenkungszyklen, von einer Salve von Zinssenkungen absehen, weil die Inflation sich nicht wunschgemäß verringere. Die EZB werde gemäß der Prognose der Analysten gar nicht erst mit Zinssenkungen beginnen, auch aus Furcht, dass Preisschocks die Lage erneut verschärfen könnten. Der Hauptrefinanzierungssatz würde also Ende 2024 weiterhin bei 4,50% liegen, der Einlagenzinssatz bei 4,00%.



Dass es zu Preisschocks kommen könnte, sei alles andere als abwegig. Der Konflikt im Nahen Osten sei noch nicht ausgestanden und damit sei auch nicht entschieden, ob es zu einem Flächenbrand komme. Gleichzeitig mache sich schon jetzt das Wetterphänomen "El Niño" bemerkbar und verschärfe die Problematik der ohnehin schon überdurchschnittlichen Meerestemperaturen. Letztere hätten im abgelaufenen Jahr für zahlreiche Wetterkatastrophen gesorgt. Die Gefahr bestehe darin, dass Dürren und Überschwemmungen zu Missernten führen und dadurch die Lebensmittelpreise nach oben getrieben würden. Die EZB habe signalisiert, dass sie aus Furcht, dass derartige Preisschocks auf die Inflationserwartungen durchschlagen könnten, diesen Entwicklungen nicht tatenlos zusehen würde.



Vor dem Hintergrund ihrer-Erwartung, dass die FED per Mitte kommenden Jahres die Zinsen senke, während die EZB die Füße still halten sollte, würden die Analysten einen weiter aufwertenden Euro prognostizieren. Mitte des nächsten Jahres könnte ein Euro 1,19 US-Dollar kosten. Für das 2024 würden sie einen Kurs von 1,15 US-Dollar erwarten.



Der Ölpreis werde tendenziell fallen. Eine nachlassende Disziplin der OPEC Plus Gruppe und eine zunehmende Elektrifizierung des Verkehrs in den Industrieländern - generell sei der Transportsektor der größte Verbraucher des fossilen Brennstoffes - seien die wichtigsten Gründe für diese Einschätzung.



Insgesamt würden die Analysten 2024 eine relativ stabile Lage mit wenig Potenzial für eine bedeutende Expansion erwarten, bedingt durch bremsende strukturelle und geopolitische Faktoren.





Um es vorwegzunehmen: Die Weltwirtschaft wird aller Voraussicht nach in den kommenden Jahren fragil bleiben und ein unterdurchschnittliches Wachstum aufweisen, so Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt bei der Hamburg Commercial Bank.Nach 3,0% in diesem Jahr werde die Weltwirtschaft in 2024 voraussichtlich mit einer Rate von 2,9% wachsen. Und obwohl es zahlreiche Bremsklötze und Risiken gebe, dürfte 2024 auch von einigen positiven Entwicklungen zu berichten sein. Dazu gehöre, dass die Rezession, in der sich Deutschland und die Eurozone vermutlich derzeit befinden würden, bald zu Ende gehen sollte und einer wenn auch nur moderaten Erholung Platz machen werde.Ein prägendes Element des derzeitigen Konjunkturverlaufs sei die Arbeitskräfteknappheit. Auf der einen Seite bedeute dieses strukturelle Phänomen, dass die Unternehmen vom Personal her suboptimal ausgestattet bleiben würden. Im Ergebnis seien die Firmen weniger produktiv als sie es eigentlich sein könnten. Auf der anderen Seite führe diese Knappheit an Personal aber auch dazu, dass Abschwünge und Aufschwünge weniger ausgeprägt ausfallen würden. Das zeige sich auch in unseren Wachstumsprognosen. So werde das deutsche BIP, das im laufenden Jahr vermutlich um etwa 0,3% geschrumpft sein dürfte im kommenden Jahr nur ein Zuwachs von 0,5% aufweisen.In der Eurozone sei die Situation nicht grundsätzlich anders. Hier werde man auf das Jahr gesehen eine Wachstumsrate von nur 0,8% sehen nach einer Expansion von 0,5% im laufenden Jahr. Die Dynamik sei dabei im Verlauf der kommenden Quartale aber höher als in den USA, wo die Analysten ein Jahreswachstum von 1,4% erwarten würden. Das habe damit zu tun, dass man in der Eurozone von einem sehr niedrigen Niveau aus in das neue Jahr starte. Man spreche hier von einem statistischen Unterhang und das sei so, als ob man 2023 beispielsweise 500 Meter ins Tal herabgestiegen sei und im nächsten Jahr 1.000 Meter aufsteige. Am Ende sei man zwar 2024 ein gutes Stück nach oben gelaufen und habe eine gute Dynamik an den Tag gelegt, aber man befinde sich nur 500 Meter höher als zu Beginn des Vorjahres.Fundamentaler argumentiert würden die Analysten ein Ende des Lagerabbaus erwarten, d.h. Unternehmen würden nach einem massiven Abbau ihrer Lagerbestände in diesem Jahr 2024 wieder beginnen, ihre Lager zu füllen, um diese auf ein normales Niveau zu heben. Dazu komme, dass die höheren Lohnabschlüsse bei nicht mehr steigender Inflation zu realen Einkommensgewinnen führen würden und sich der Konsum daher wieder stabilisieren werde.Ein wichtiger Risikofaktor für das Wirtschaftswachstum in Deutschland und der Eurozone sei das Bundesverfassungsgerichtsurteil, dass die Ausgabenpläne des deutschen öffentlichen Sektors etwa für den Energiesektor grundsätzlich infrage stelle. Derzeit sei von einer Budgetlücke von 17 Mrd. Euro für 2024 die Rede (0,4% des BIP). 2025 dürfte diese noch deutlich höher ausfallen. Dieser juristische Budgetschock schaffe Unsicherheit und werde möglicherweise auch die private Investitionstätigkeit bremsen.Der Grund für den Verlust an Dynamik sei in einem zwar immer noch robusten, aber sich abschwächenden Arbeitsmarkt zu sehen, dem Abschmelzen von Ersparnissen, die während der Covid-19 Pandemie aufgebaut worden seien, sowie den verzögerten Wirkungen des steilen Zinsanstiegs der vergangenen beiden Jahre. Dass die Landung weich ausfallen sollte, würden die Analysten darin begründet sehen, dass - anders als in früheren Rezessionen - keine Entlassungswellen drohen würden. Auch jetzt kämen auf einen Arbeitslosen immer noch 1,5 offene Stellen, was historisch gesehen weiterhin auf einen ungewöhnlich engen Arbeitsmarkt hindeute. Daher sei auch nicht mit einem Einbruch des Konsums zu rechnen, zumal die im Durchschnitt niedrigere Inflation zusammen mit den relativ stark gestiegenen Löhnen die Kaufkraft der privaten Haushalte stützen würden.Das politisch wichtigste und mit zahlreichen Risiken behaftete Ereignis sei in den USA die Präsidentschaftswahl, die am 5. November 2024 stattfinden werde. Während derzeit alles auf eine Wiederholung des Duells Biden gegen Trump hinauszulaufen scheine, könne auch alles noch vollkommen anders kommen. Auf republikanischer Seite bringe sich die frühere Uno-Botschafterin Nikki Haley in Position und bei den Demokraten sei es nicht ausgeschlossen, dass das hohe Alter dem amtierenden Präsidenten noch einen Strich durch die Rechnung mache. Sollte der nächste Präsident Donald Trump heißen, dürfte dies zu Steuersenkungen führen und der Wirtschaft so gesehen helfen. Eine Verschärfung des protektionistischen Kurses, der offensichtlich unter Trump zu erwarten wäre, könnte der Wirtschaft allerdings einen längerfristigen Schaden zufügen.