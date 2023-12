apoAsset denke, dass die FED sich davon nicht beirren lassen werde. Die goldenen Zeiten der Notenbank- Unterstützung seien längst vorbei und damit auch die bespiellose Attraktivität von Aktien. Es gebe wieder interessante Alternativen, vor allem Anleihen.



Welche Rolle werde das Superwahljahr 2024 spielen?



In den USA, Europa und Asien stünden viele Wahlen an. Für die Börse werde die US-Wahl dominieren und aus dieser Perspektive müsse der dortige Wahlkampf erst einmal keine Bauchschmerzen bereiten. US- Wahljahre seien historisch gesehen meist gut für den breiten Aktienmarkt gewesen. Für Gesundheitswerte seien solche Phasen in der Vergangenheit zwar eher belastend gewesen, doch diese Faustregel könnte 2024 umgeschrieben werden. Denn Gesundheit werde in diesem Wahlkampf eher kein zentrales Thema sein - und die US-Politik damit kein großer Stressfaktor für die Branche.



Gesundheitsmarkt: Bewertung, Fusionen und Innovationen



In diesem rauen Umfeld könnte der Gesundheitsmarkt 2024 für Stabilität sorgen. Schon jetzt würden einzelne Segmente bei der Bewertung hervorstechen, insbesondere Biotechnologie-Unternehmen. Ihr Börsenwert liege oft sogar unter dem Wert ihrer liquiden Mittel. In einem solch extremen Umfeld könnten sich gute Chancen für aktive Fondsmanager ergeben, die unabhängig von ETFs und Börsenindizes gezielt einzelne Unternehmen auswählen würden.



Auch Fusionen und Übernahmen (M&A) dürften 2024 aufgrund vieler Patentabläufe eine größere Rolle spielen. Sinkende Zinsen würden dies zusätzlich beflügeln. Vor allem kleinere und mittelgroße Gesundheitsunternehmen, die besonders innovativ seien, würden davon profitieren. Denn ihre Kurse hätten unter dem Zinsanstieg der vergangenen zwei Jahre gelitten. Von ihnen seien auch 2024 wieder viele Innovationen und neue Impulse zu erwarten, zum Beispiel Fortschritte bei Krebsimpfstoffen, die dann 2025 auf den Markt kommen könnten. (12.12.2023/ac/a/m)







Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Weltweit sind die Aussichten für das Wachstum gemischt, so Alexander Chamier von der Apo Asset Management GmbH (apoAsset).Ob es 2024 zu einer Rezession komme, stehe noch auf Messers Schneide. Während die USA mit robustem, aber rückläufigem Wachstum kämpfen würden, halte sich die Eurozone mit bescheidenem Wachstum über Wasser. In China gebe es zumindest Anzeichen einer Stabilisierung. Doch eine klare Erholung scheine ein ferner Traum. Das könnte den Gesundheitsmarkt 2024 wieder stärker in den Fokus der Börsen rücken. Denn er wachse strukturell relativ stark und sei historisch eher unabhängig von der konjunkturellen Entwicklung.Balanceakt zwischen Inflation und Zinsen