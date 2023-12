Eine Rezession werde nach Erachten der Analysten vermieden, weil angesichts der strukturellen Arbeitskräfteknappheit größere Entlassungswellen unwahrscheinlicher geworden seien. Damit werde die klassische Abwärtsspirale aus Arbeitslosigkeit, Einbruch im Konsum und gesamtwirtschaftlicher Nachfrage, Rückgang der Gewinne und Investitionen usw. vermieden bzw. falle wesentlich milder aus als in der Vergangenheit. Unterstützend wirke auch der von den Analysten erwartete Rückgang der Inflation in Kombination mit realen Lohnzuwächsen, wodurch die Kaufkraft der privaten Haushalte gestärkt werde.



Nach einem etwas stabileren zweiten Halbjahr würden die Schlüsselindikatoren auf eine mögliche Stabilisierung der chinesischen Volkswirtschaft im vierten Quartal hindeuten. Daher würden die Analysten ihre Wachstumsprognose für China im Jahr 2023 auf 5,6% anheben. Für 2024 würden sie in China ein Wirtschaftswachstum von 3,7% YoY erwarten, was auf eine deutlich pessimistischere Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung hinweise. Strukturelle und zyklische Probleme, wie der schwache Binnenkonsum, die verlangsamte globale Nachfrage und der abkühlende Immobilienmarkt würden das Wachstum bremsen.



Die Aktienmärkte in Deutschland und Übersee hätten von Januar bis Oktober moderate Zuwächse von 6% bzw. 9% verzeichnet. Im November hätten sie jedoch einen signifikanten Anstieg erlebt, was zu einer Gesamtperformance von 20% bzw. 18% seit Jahresbeginn geführt habe. Dieser Aufschwung sei durch die erhöhte Wahrscheinlichkeit eines "Soft Landing" Szenarios und unerwartet rückläufige Inflationszahlen getrieben worden.



Für die USA werde eine Wirtschaftsverlangsamung Anfang des kommenden Jahres erwartet, was zu einer wahrscheinlichen Unterperformance von Luxusgüteraktien und weiteren zyklischen Sektoren führe. Basiskonsumgüter dürften stabil bleiben. In Deutschland dürften Konsumaktien von abflachender Inflation und steigender Nachfrage profitieren, ebenso wie der Automobilsektor. Zinssenkungen würden Immobilienaktien begünstigen, während deutsche Technologieaktien von den positiven Aussichten für die US-Technologiebranche Ende 2024 auf der Gewinnerseite stehen könnten.



Wechselkurse: Die Mühlen würden langsam im Transmissionsmechanismus mahlen. Der Markt rechne in 2024 nun aber damit, dass die Auswirkungen der restriktiven Geldpolitik spürbarer würden. Man richte sich auf Zinssenkungen ein. Die Währung der Zentralbank, die sich hier als erstes bewege, möge zunächst der Verlierer sein. Am Ende würden die Analysten bei der FED allerdings mehr Spielraum im Vergleich zur EZB sehen, sodass die Überbewertung des Dollars nicht zu halten sein werde.



2024 könnte sich als Jahr des Yen entpuppen. Auf eine Abkehr von der ultra-expansiven Geldpolitik der Bank of Japan warte die Welt zwar schon lange, jedoch würden sich die Zeichen, dass es im nächsten Jahr so weit sein werde, zusehends verdichten. Die Währungslandschaft könnte im kommenden Jahr gleich mit einer ganzen Reihe von Risiken durcheinandergewirbelt werden. Mit geopolitischen Konflikten, ungeklärten Haushaltsfragen in Deutschland sowie Schuldenobergrenze und Präsidentschaftswahlen in den USA seien nur ein paar genannt.



Ölmarkt: Im kommenden Jahr werde die OPEC Plus es schwer haben, die Disziplin aufrecht zu erhalten. Denn für das kommenden Jahr würden die Analysten eine nachlassende Nachfrage aus den USA und China erwarten und auch die Eurozone werde nur recht mäßig wachsen. Bei fallenden Preisen eine Reduktion der Produktion zu verlangen, könnte bei vielen Mitgliedern der Ölkartells auf heftigen Widerstand stoßen. Die Analysten würden davon ausgehen, dass der Ölpreis 2024 auf 70 US-Dollar/Barrel (Brent) sinken werde. (Ausgabe vom 08.12.2023) (11.12.2023/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die Weltwirtschaft wird im kommenden Jahr voraussichtlich mit 2,9% etwas schwächer wachsen als in 2023 (3,0%), so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG.Hier schlage vor allem das schwächere Wachstum Chinas (2024: 3,7% nach 5,6% in 2023) sowie der Vereinigten Staaten (2024: 1,4% nach 2,5% in 2023) nieder. In der Eurozone würden die Analysten zwar von einem höheren Wachstum ausgehen, aber die Beschleunigung sei nur sehr moderat (2024: 0,5% nach -0,2% in 2023). Deutschland, das im laufenden Jahr das Wachstum der Eurozone nach unten gezogen habe, werde im kommenden Jahr im Schnitt der Eurozone expandieren (2024: 0,8% nach 0,5% in 2023).Insgesamt würden die Analysten also davon ausgehen, dass die Welt auch in diesem Jahr keinen Wachstumsschub erleben werde. Ein wichtiger Grund für diesen Wachstumspessimismus sei die Erwartung der Analysten, dass sich die demografische Lage und mit ihr die Arbeitskräfteknappheit verschärfe und die Produktivitätszuwächse daher weiter nachgeben würden.Die Eurozone werde im kommenden Jahr mit einer Rate von voraussichtlich 0,8% expandieren, nach 0,5% in 2023. Vermutlich befinde sich die Eurozone derzeit in einer Rezession, die im dritten Quartal gestartet sei und bis zum Jahresende andauere. Mit dem weiteren Rückgang der Inflation und weiterhin robust steigenden Löhnen sollte sich die Kaufkraft der privaten Haushalte wieder etwas erholen und dem Konsum Auftrieb geben. Angesichts dieser Entwicklung werde die EZB voraussichtlich im Juni und im September den Leitzins senken (bisherige Prognose: Keine Zinssenkung in 2024). Da die Inflation im Laufe des zweiten Halbjahres gemäß der Prognose der Analysten aber beginnen werde, wieder zu steigen, würden die Analysten in der Folge keine weiteren Zinssenkungen erwarten.Die USA dürften 2024 knapp an einer Rezession vorbeischrammen. Die Analysten würden ein Wirtschaftswachstum von 1,4% erwarten (2023: 2,5%). Das Wachstum von Quartal zu Quartal falle hingegen so schwach aus, dass man eher von einer Stagnation sprechen könne. Weiter sei es so, dass die Überschussersparnisse, die während der Pandemie (Verzicht auf Konsum und gleichzeitig sehr hohe staatliche Unterstützungszahlungen) aufgebaut worden seien, abschmelzen würden. Die Konsumenten könnten also nicht mehr aus dem Vollen schöpfen.