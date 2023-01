Kurzlaufende Hochverzinsanleihen: Obwohl die Experten bei hochverzinslichen Anleihen insgesamt vorsichtiger seien und Investment-Grade-Titel bevorzugen würden, sähen sie im kurzfristigen hochverzinslichen Spektrum (1-3 Jahre) eine attraktive Gelegenheit. In den Jahren 2020 und 2021 hätten sich viele Unternehmen zu attraktiven Zinssätzen refinanzieren können. Die "Fälligkeitsmauer" - die Menge der fällig werdenden Anleihen, die refinanziert werden müssten - sei daher für die Jahre 2025 und 2026 weitgehend eine Herausforderung. Kurzfristige Hochzinsanleihen würden derzeit mit einer Rendite von 6,6% gehandelt. Dies biete einen attraktiven Carry. Mit 450 Basispunkten seien die Spreads hoch und würden bereits einen überdurchschnittlichen Ausfallzyklus abdecken. Falls sich die Spreads einengen sollten, könnte dies für eine zusätzliche Rendite sorgen.



Schwellenländeranleihen: Schwellenländeranleihen seien in diesem Jahr mit Rekordabflüssen konfrontiert gewesen. Die Anleger hätten angesichts der Besorgnis über die Stärke des US-Dollars und des Risikos von Zahlungsausfällen in Ländern wie Sri Lanka, Russland, Libanon, Weißrussland und Surinam nach sicheren Häfen gesucht. Allerdings stelle dies eine letzte Chance für Anleiheinvestoren dar, da Schwellenländeranleihen derzeit einen attraktiven Carry von 5% über deutschen Staatsanleihen bieten würden. Einer der Gründe dafür sei, dass die Fundamentaldaten vieler Zentralbanken in den Schwellenländern besser seien als die ihrer Pendants in den Industrieländern. Denn sie hätten früher im Zyklus mit der Straffung der Geldpolitik begonnen.



Insgesamt hätten die Zentralbanken der Schwellenländer ihre Geldpolitik einer aggressiveren Straffung unterzogen als die Zentralbanken der Industrieländer. Und viele von ihnen hätten ihren Straffungszyklus bereits weitgehend abgeschlossen, da die Inflationserwartungen allmählich zurückgehen würden. Neben diesem attraktiven Carry würden Schwellenländeranleihen auch eine niedrige Korrelation mit den europäischen Zinsen bieten, die nur 9,7% betrage. In einer gut diversifizierten Multi-Asset-Strategie seien sie daher eine wertvolle Ergänzung. Bei Schwellenländeranleihen sei es allerdings wichtig, selektiv zu bleiben. Einige osteuropäische und ausgewählte lateinamerikanische Länder würden besonders attraktiv erscheinen, während bei Frontier-Märkten wie Sri Lanka Vorsicht geboten sei. Das größte Risiko für die Aussichten von Schwellenländeranleihen seien natürlich der US-Dollar und die Währungen der Schwellenländer. Es werde jedoch erwartet, dass das Umfeld für die Währungen der Schwellenländer im Jahr 2023 günstig sein werde.



Aktien Europa & Small Caps: Die Experten sähen eine letzte Chance bei europäischen Aktien. Betrachte man Aktien jedoch im Rahmen einer Multi-Asset-Strategie, würden die Experten aufgrund der wirtschaftlichen Unsicherheit und der nachlassenden Risikobereitschaft auf kurze Sicht zurückhaltend bleiben. Die aktuellen Ertragserwartungen seien immer noch zu optimistisch, und bei der Positionierung habe man noch keine Kapitulation gesehen. Anleger müssten kurzfristig auf robuste Margen, Dividenden und einen starken Cashflow achten, d.h. auf Qualität und defensive Werte. In Bezug auf die regionale Allokation würden die Experten daher auf kurze Sicht leicht US-Aktien bevorzugen. Dies gelte trotz der auf absoluter und relativer Basis hohen Bewertungen, da die US-Unternehmen die höchsten Margen und den geringsten operativen Leverage aller Regionen aufweisen würden. Außerdem seien die wirtschaftlichen Aussichten für die US-Wirtschaft besser und der Höchststand der Inflation sollte hinter uns liegen, was für zinssensitive Aktien gut sei.



Die Marktstruktur von US-Aktien sei zudem stärker auf defensive und wachstumsorientierte Titel ausgerichtet, die sich bei einer Konjunkturabschwächung besser entwickeln sollten. Die Experten seien jedoch der Ansicht, dass die Aktienmärkte im Laufe des nächsten Jahres die Talsohle erreichen könnten, wenn die Rezessionsunsicherheiten abklingen und der Straffungszyklus ende. Deshalb würden die Experten für die zweite Hälfte des Jahres 2023 europäische Aktien favorisieren, da sie niedrig bewertet und eher zyklisch seien. Natürlich sei diese Anlageklasse recht breit gefächert. Wenn sich die Experten auf einen Bereich der europäischen Aktien konzentrieren müssten, würden ihnen die Aussichten bei Small Caps besonders gut gefallen.



Small Caps hätten sich im Jahr 2022 deutlich schlechter entwickelt als Large Caps. Das liege daran, dass Small Caps in der Regel zyklischer und stärker auf das Inland ausgerichtet seien als Large Caps. Folglich würden sie dazu neigen, schlechter abzuschneiden, wenn sich das Wachstum verlangsame und die Einkaufsmanagerindices zurückgehen würden. Für das erste Quartal 2023 sei mit einer weiteren Abwärtsbewegung zu rechnen, da die Gewinnerwartungen weiter nach unten korrigiert würden. Angesichts der starken Underperformance von Small Caps diskontieren sie nach unserem Dafürhalten bereits einen großen Teil dieser Wachstumsverlangsamung, so die Experten von DPAM.



In der Erholungsphase würden Small Caps in der Regel besser abschneiden als Large Caps. Wenn Frühindikatoren wie die ifo-Geschäftserwartungen und die Auftragseingangskomponente der PMI-Umfrage einen Wendepunkt erreichen würden, würden Small Caps in der Regel die Erholung anführen. Da die Experten von einer Verlangsamung der Inflation im Jahr 2023 ausgehen würden und die Rezessionsunsicherheiten in der zweiten Jahreshälfte nachlassen würden, sollte dies ein positives Umfeld für die Outperformance von Small Caps aufgrund ihrer führenden Eigenschaften schaffen. Kurzfristig sollten sich Anleger jedoch auf die Stärke der Bilanzen und Cashflows konzentrieren und bei Unternehmen mit hohen Personalkosten oder Zinsbelastungen vorsichtig sein.



Zusammenfassend lasse sich sagen, dass das kommende Jahr aus zwei unterschiedlichen Hälften bestehen dürfte. In Europa würden die Experten zu Beginn des Jahres eine leichte Rezession und in den USA eine Abschwächung der Wirtschaft erwarten. Bis dahin würden die Experten Ausschau nach Ertragschancen an den Rentenmärkten halten und hätten drei Anlageklassen identifiziert, die es wert sein könnten, im Auge behalten zu werden: US-Treasuries, kurzfristige Hochzinsanleihen und Schwellenländeranleihen. In der zweiten Jahreshälfte würden die Experten europäische Aktien interessant finden, und hier insbesondere Small Caps. Zu berücksichtigen sei auch der Einfluss, den die Korrelation zwischen Aktien und Anleihen auf diesen Abschwung gehabt habe. Falls die Inflation weiter sinkt und wir in ein mittleres Inflationsregime übergehen, könnte die Korrelation wieder negativ werden, so die Experten von DPAM. Das würde für Multi-Asset-Fonds frischen Wind bedeuten. (Ausgabe Dezember 2022) (04.01.2023/ac/a/m)





