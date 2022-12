Um die Chancen einer solchen anstehenden Aufholphase zu nutzen, sollten Anleger bei ihren Anlageentscheidungen im aktuellen Marktumfeld insbesondere folgende fünf Kriterien im Blick behalten:



1. Stabiles Marktwachstum: Bei Veränderungen des wirtschaftlichen Umfelds sei es wichtig, zu verstehen, welche Nischen langfristiges Wachstumspotenzial hätten. Ein Beispiel sei der private Sektor sowie Unternehmen aus dem Bereich grüne Technologien, der bei der Bewältigung der Klimakrise eine zentrale Rolle spiele. Der European Green Deal gebe diesen Unternehmen zusätzlichen Auftrieb.



2. Wettbewerbsvorteile: Die Margensicherung werde in einem inflationären Umfeld zu einem der entscheidenden Ziele. Entsprechend lohne es sich für Investoren, auf Unternehmen mit entsprechender Preissetzungsmacht oder mit Potenzial für eine Steigerung ihres Marktanteils zu setzen. Unternehmen könnten diese Wettbewerbsvorteile durch Innovation oder mit einer günstigen Marktstruktur erreichen.



3. Rentabilität statt Wachstum: Viele Investmentstrategien würden sich auf das Wachstum konzentrieren. Gerade in einer Marktphase mit hoher Inflation werde die Rentabilität jedoch zur wichtigeren Kennzahl, denn Unternehmen mit geringer Rentabilität würden in der Regel stärker unter höheren Inputkosten leiden.



4. Geringer Verschuldungsgrad: Besonders in einem Umfeld steigender Zinsen werde die Fremdkapitalquote zu einem wichtigen Qualitätskriterium für Small-Cap-Titel. Bei Unternehmen mit hoher Verschuldung sei Vorsicht geboten - sowohl aus finanzieller Sicht als auch aus der Sicht verantwortungsbewussten Investierens.



5. Qualität des Managements: Unternehmen würden von ihren Mitarbeitern leben - gerade auch in wirtschaftlich anspruchsvollen Zeiten. Wie würden gute Führungskräfte und Mitarbeiter gebunden und beispielsweise durch Anreize motiviert? Eine Frage, die viel darüber aussage, wie sich das Unternehmen in Zukunft weiter entwickeln könnte.



Ein Blick in die Vergangenheit zeige, dass die Märkte bald eine einzigartige Gelegenheit bieten könnten, um zu sehr attraktiven Konditionen in Small Caps zu investieren. Engagement und verantwortungsbewusstes Investieren würden für Investoren in diesem Marktumfeld entscheidend bleiben, um das Risiko-Ertrags-Verhältnis ihrer Portfolios zu optimieren. Eine bekannte Redewendung laute: "Die Vergangenheit wiederholt sich nicht" - aber reime sie sich nicht oft? Bei der Performance von Small Caps sei davon auszugehen. (15.12.2022/ac/a/m)





Brüssel (www.aktiencheck.de) - Bereits 50 Jahre ist es her, dass die Industrieländer mit ähnlich starken inflationären Kräften konfrontiert waren wie heute, so Christian Solé, Deputy Head of Fundamental Europe Equity und Head of Small & Midcaps bei Candriam.Auch damals, in den 1970er Jahren, hätten Krieg und daraus resultierende hohe Energiepreise für einen massiven Anstieg der Konsumentenpreise gesorgt. In dieser Zeit sei die Entwicklung kleinerer Börsenunternehmen besonders interessant gewesen: Als die Inflation 1973 nach dem Ende des Bretton-Woods-Systems zu steigen begonnen habe und die globale Wirtschaft allmählich in eine Rezession geschlittert sei, hätten Small Caps zunächst eine unterdurchschnittliche Performance gezeigt. Denn kleinere Unternehmen seien in der Regel die ersten, die eine Konjunkturabkühlung zu spüren bekommen würden, wenn Anleger sich in stürmischen Zeiten abwenden und lieber sicherere Häfen ansteuern würden. Zudem seien für Small Caps die Fremd- und Eigenkapitalmärkte weniger zugänglich als für die großen Player. Wenn jedoch der Höhepunkt der Inflation erreicht sei, ändere sich die Performance von Small Caps.Die Wende sei mit dem Höhepunkt der Inflation gekommen. Small Caps seien rasant in eine Phase starker Outperformance eingetreten. Damals hätten Small-Caps nicht nur die wichtigsten traditionellen Anlageklassen auf realer Basis übertroffen, sie hätten auch zu den wenigen Unternehmen gezählt, die positive Renditen erzielt hätten. Das zeige, wie entkoppelt Small- und Large Caps in bestimmten Marktsituationen performen könnten.Für Investoren eröffne sich so die Möglichkeit, ihr Portfolio zu diversifizieren, um in ähnlichen Konstellationen Gewinne zu erwirtschaften. In den 1970ern sei der Aufholeffekt der kleinen Marktteilnehmer so stark gewesen, dass ihnen auch der zweite Inflationsschock 1978/1979 kaum etwas habe anhaben können. Small Caps hätten ihre stärkere Dynamik und ihre Flexibilität voll ausspielen und wesentlich schneller auf ein verändertes Umfeld reagieren können als große Konzerne.