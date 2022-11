Die Wachstumsprognosen seien in den letzten sechs Monaten bereits deutlich gesunken (von 2% auf -0,1% in der Eurozone und von 1,9% auf 0,4% in den USA; Quelle: Consensus Bloomberg). Betrachte man jedoch einige historisch verlässliche Frühindikatoren (ZEW-Indikator für die Konjunkturerwartungen, ifo-Geschäftsklimaindex, Federal Reserve District Banks), könnten diese Abwärtskorrekturen sogar als optimistisch bezeichnet werden.



Die Inflation sei schwer abzuschätzen, insbesondere im derzeitigen Umfeld. Was passiere mit den Energiepreisen? Werde sich China wieder öffnen und seine Null-Covid-Politik beenden? Diese Fragen seien schwer zu beantworten und würden sich möglicherweise massiv auf die Inflation auswirken. Dennoch könnte man die Erwartungen der Experten zur Inflation wie folgt zusammenfassen: Die Inflation werde in den kommenden Monaten in den USA vermutlich deutlich zurückgehen. Die Inflation in der Eurozone werde sich vermutlich ähnlich entwickeln, allerdings mit größerer Ungewissheit bezüglich der Gaspreisentwicklung.



Auch wenn die Inflation zurückgehe, bleibe sie nach Erachten der Experten zu hoch, als dass die Zentralbanken ihre Straffungspolitik einstellen könnten, zumindest in den kommenden Monaten. Solange sie keinen deutlichen Rückgang der Inflation oder eine starke Beeinträchtigung des Arbeitsmarktes feststellen würden, würden sie die finanziellen Bedingungen weiter verschärfen (Zinserhöhungen, quantitative Straffung). In der zweiten Jahreshälfte, wenn sich das Wachstum verschlechtert habe, könnten sie ihre Geldpolitik wieder lockerer gestalten.



Vor diesem Hintergrund würden die Experten bei ihrer Allokation für 2023 festverzinsliche Wertpapiere bevorzugen, insbesondere weniger risikoreiche Anlagen. Sie würden glauben, dass sowohl die Realzinsen als auch die Nominalzinsen (kurzes Ende der Kurve) in den USA im Jahr 2023 sinken könnten. Außerdem würden sie davon ausgehen, dass Investment-Grade-Securities im Jahr 2023 relativ attraktive Renditen bieten könnten. Bei Aktien seien sie weniger optimistisch, da ein geringeres Wachstum und eine negative Lohninflation die Gewinne beeinträchtigen könnten. Ebenso vorsichtig seien sie gegenüber dem risikoreicheren Teil des High-Yield-Marktes. (29.11.2022/ac/a/m)







Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Dank der umfangreichen fiskal- und geldpolitischen Maßnahmen im Jahr 2021 ist das globale Wachstum 2022 relativ moderat ausgefallen, auch wenn es sich verlangsamt hat, so François Rimeu, Senior Strategist, La Française AM.Die Experten würden davon ausgehen, dass es zum Jahresende bei knapp 3% liegen werde. Angesichts der geldpolitischen Straffung in diesem Jahr würden sie jedoch befürchten, dass sich das Wachstum 2023 stark abschwächen werde.