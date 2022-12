Die Kapitalmärkte hätten im Jahr 2022 viele schlechte Nachrichten vorweggenommen. Eine Situation wie heute, in der sowohl die Anleihe- als auch die Aktienkurse gefallen seien, habe es in den vergangenen 50 Jahren nur 1994 gegeben - ebenfalls ein Jahr, in dem die Federal Reserve die Geldpolitik drastisch gestrafft habe. Infolgedessen hätten Anleger in den letzten Monaten wieder einiges an Renditen erzielen können, und die erwarteten Erträge aus festverzinslichen Anlagen seien wieder positiv - im starken Gegensatz zur Situation vor einem Jahr.



Candriam habe damit begonnen, die Portfolioduration schrittweise zu erhöhen und dürfte diesen Prozess auch in den kommenden Monaten fortsetzen. Dazu würden die Experten europäische Investment-Grade-Emittenten mit guter Qualität als optimal betrachten. Darüber hinaus würden sie das Carry über Schwellenländeranleihen und globale Hochzinsanleihen beziehen.



Zwar schließen wir das Jahr 2022 mit einer Präferenz für Aktien gegenüber Anleihen ab, so die Experten. Doch würden sie wissen, dass das Aufwärtspotenzial wahrscheinlich begrenzt sein werde. Ihre Anlagestrategie bei Aktien sei aufgrund der attraktiven Kursniveaus zu Beginn des vierten Quartals konstruktiver geworden: Im Oktober habe ihre Analyse der Anlegerstimmung, der Marktpsychologie und der technischen Daten auf einen weit verbreiteten Pessimismus hingewiesen, der sich in einer gedrückten Stimmung geäußert habe. Diese extreme Konfiguration sei ein Signal gewesen, wieder in den Markt einzusteigen und das Geld wieder arbeiten zu lassen.



Dennoch: Angesichts der Äußerungen der Zentralbanken weltweit seien die Experten der Ansicht, dass die Maßnahmen zur Bekämpfung der Inflation das Aufwärtspotenzial von Risikoanlagen begrenzen würden. Im Gegensatz zur FED-Position während der Inflation in den 1970er Jahren habe die US-Notenbank diesmal betont, dass sie ihre restriktive Geldpolitik nur dann beenden werde, wenn greifbare Anzeichen dafür sichtbar würden, dass die Inflation zu ihrem Zielwert von 2% zurückkehre. Die Experten würden davon ausgehen, dass die FED Funds Rate im kommenden Frühjahr 5% erreiche.



Darüber hinaus liege das Wirtschaftswachstum unter dem Potenzial, während die Inflation nach wie vor hoch sei - ein Anzeichen für bevorstehende Herabstufungen der Konsensgewinnerwartungen. Dies stelle ein Hindernis für die Aktienmärkte insgesamt dar. Vor diesem Hintergrund würden die Experten qualitativ hochwertige und defensive Werte im Gesundheits- und Basiskonsumgütersektor bevorzugen.



Sei die Landung aber erstmal verkraftet, dürften der anhaltende Rückgang des Inflationsdrucks und die folgende wirtschaftliche Erholung den Abwärtstrend bei Risikoanlagen begrenzen. Aus technischer Sicht würden die Experten erwarten, dass die im Oktober gemeldeten Unterstützungsniveaus anhalten würden, es sei denn, eine Ausweitung von Zahlungsausfällen oder ein geldpolitischer Fehler würden die Märkte in den Abgrund ziehen.



Die Auswirkungen unerwarteter, großer Schocks auf die Performance von Portfolios könnten Investoren abmildern, indem sie ihren Portfolios Hedging-Strategien beimischen würden. Die Experten seien zuversichtlich, dass alternative Anlagestrategien und Gold weiterhin ihre Rolle spielen würden. Die instabilen Korrelationen unter den Anlageklassen und die nach wie vor erhöhte erwartete Volatilität würden die Experten dazu veranlassen, ihre Diversifizierung mithilfe trendfolgender CTAs zu erhöhen. Diese Instrumente hätten bereits im letzten Jahr vom aktuellen Umfeld profitiert.



Die Experten würden zudem erwarten, dass die hohe Streuung aktienmarktneutralen und Long/Short-Anleihestrategien zugutekomme. Des Weiteren hätten die jüngsten Erfahrungen auch gezeigt, dass es sinnvoll sei, neben Gold auch ein Engagement im Rohstoffkomplex beizubehalten. Dies trage zur besseren Diversifizierung bei und stärke so die Widerstandsfähigkeit des Portfolios.



Die Energiekrise in Europa werfe eine wesentliche Frage auf: Werde der Stopp der russischen Gasversorgung die geförderte Energiewende verlangsamen oder beschleunigen? Die Hitzewelle in Europa und die Trockenheit des Jahres 2022 hätten zu niedrigen Wasserständen in den Flüssen geführt und hätten so die Energiekrise weiter verschlimmert. Während der Energiekonflikt zwischen Europa und Russland eskaliert sei, seien die Erzeugung von Strom aus Wasserkraft in Spanien und Italien, die Kühlung französischer Kernkraftwerke und der Transport von Kohle in Deutschland plötzlich nicht mehr selbstverständlich gewesen.



Daher seien die Experten der Meinung, dass die derzeitige Krise die Energiewende extrem beschleunigen und den damit verbundenen Anlagethemen erheblichen Auftrieb verleihen werde. Als verantwortungsbewusste Investoren sei es die Pflicht, diesen Übergang zu erleichtern und voranzutreiben. Es sei wichtig, dass man sich von Nachhaltigkeitsüberzeugungen leiten lassen, insbesondere in einer Welt, die immer unsicherer werde. Die Experten seien nach wie vor davon überzeugt, dass Nachhaltigkeit ein wichtiger Faktor für die Anlageperformance sei und es auch in Zukunft bleibe.



Mit dem Marktrückgang im Jahr 2022 seien die Aktienbewertungen attraktiver geworden. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis klimabezogener Titel habe seit Jahresbeginn insgesamt mehr als 10 Punkte verloren und sei von 31x auf 20,5x gefallen. Damit lägen ihre Bewertungen wieder auf einem attraktiven Niveau. Es zeige sich, dass in einigen Fällen kein zukünftiges Wachstum, sondern nur die operativen Erträge aus der installierten Basis bewertet worden seien. Die Sensitivität gegenüber höheren Zinsen sei gesunken und biete Anlegern einen besseren Ausgangspunkt. Um unter der Masse diejenigen Unternehmen zu finden, deren Geschäftsmodelle sich positiv auf die Welt von morgen auswirken würden, werde aktives Management entscheidend sein. (06.12.2022/ac/a/m)





