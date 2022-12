Der sprunghafte Anstieg der Energiekosten habe dazu beigetragen, die Inflation im Euroraum in diesem Jahr auf fast 11 Prozent zu pushen. Die Experten würden davon ausgehen, dass der Preisanstieg für Energie auch in den kommenden Jahren höher sein werde als im Rest der Welt, da der LNG-Markt angespannt bleiben dürfte. Die steigende Inflation in Europa sei allerdings nicht nur rohstoffbedingt. Die Kerninflation sei auf 5 Prozent gestiegen. Die Experten würden denken, dass die Inflation in Europa viel höher bleibe als in den vergangenen 10 bis 15 Jahren und möglicherweise auch höher als die durchschnittliche Inflation der Industrieländer. Der Arbeitsmarkt sei so angespannt wie nie zuvor, und die Frühindikatoren würden darauf hindeuten, dass das Lohnwachstum in den kommenden Quartalen auf 5 bis 6 Prozent steigen könnte.



Die Markterwartungen, wie stark die EZB die Zinsen anheben werde, seien zwar deutlich gestiegen. Aber wenn die Experten ihre Wachstums- und Inflationsaussichten kombinieren und die einfache Taylor-Regel anwenden würden - die besage, dass der reale Zinssatz entsprechend steigen müsse, um die Inflation zu dämpfen -, benötige man im Euroraum in der Spitze einen Zinssatz von 5 bis 6 Prozent. Aktuell sei lediglich eine Erhöhung bis auf 3 Prozent eingepreist. Anders ausgedrückt: Ohne diese Erhöhungen wäre im nächsten Jahr ein starker Rückgang des BIP um etwa 6 Prozent erforderlich, um die Inflation wieder auf das 2-Prozent-Ziel zu bringen.



Der Weg dorthin werde nicht geradlinig verlaufen. Die EZB müsse bei der Erreichung ihres Inflationsziels im Gegensatz zur US-Notenbank (FED) mehrere Volkswirtschaften berücksichtigen und habe ein Auge darauf, eine unkontrollierte Ausweitung der Spreads in den Peripherieländern zu verhindern. Daher müsse es vielleicht erst Anzeichen für eine Stabilisierung geben, bevor die EZB überhaupt über eine weitere Zinserhöhung nachdenke. Die Fundamentaldaten der Inflation würden jedoch konform mit einem deutlich höheren Spitzenzinssatz gehen.



Die EZB werde 2023 ihre Bilanz wahrscheinlich schneller abbauen als die Bank of England und die FED. Spezielle langfristige Kredite an Banken (TLTRO-Kredite) würden fällig und die quantitative Straffung soll früh im Jahr 2023 starten. In Verbindung mit umfangreichen Emissionsplänen dürfte dies die Laufzeitprämien im nächsten Jahr weiter in die Höhe treiben. Dadurch würden die Experten Risiken in zwei Bereichen sehen. Der erste sei die italienische Staatsverschuldung, die inzwischen 150 Prozent des BIP übersteige. Obwohl die neue Regierung einen relativ vernünftigen ersten Haushalt vorgelegt habe, bestehe das Risiko einer höheren Verschuldung als erwartet. Die Energiesubventionen seien nur für ein Quartal verlängert worden. Bei anhaltend hohen Energiepreisen werde die Regierung jedoch unter Druck geraten, sie länger aufrechtzuerhalten.



Ein zweiter Bereich sei die hohe Verschuldung der privaten Haushalte in den skandinavischen Ländern. Dies dürfte die Zinserhöhungszyklen in Schweden und Norwegen im Vergleich zu anderen Ländern einschränken und erhöhe das Risiko einer sehr starken Abwärtskorrektur der Immobilienpreise in beiden Ländern. In Schweden würden die Experten hierfür bereits Anzeichen sehen. Dies bedeute auch, dass sich die Währungen abschwächen müssten, da beide Volkswirtschaften sich von einem auf die Binnennachfrage gestützten Wachstum wegbewegen würden.



Auch die britische Wirtschaft scheine auf dem Weg ins Jahr 2023 vor weiteren Herausforderungen zu stehen. Die Regierung von Liz Truss sei dank ihres "Mini-Budgets" - eines umfangreichen Fiskalpakets, das schlecht geplant, kommuniziert und umgesetzt worden sei - außergewöhnlich kurzlebig gewesen. Im Kern habe das gescheiterte Mini-Budget jedoch versucht, zwei strukturelle Probleme anzugehen: Seit dem Finanzcrash von 2008 sei praktisch kein Produktivitätswachstum zu verzeichnen, und die Investitionsausgaben würden seit 2016 stagnieren oder seien rückläufig.



Die neue Führung konnte mit einem radikal anderen Haushalt zwar zunächst die Bedenken der Märkte ausräumen, aber die politischen Entscheidungsträger müssten sich mit einer zweistelligen Inflation, einem sehr angespannten Arbeitsmarkt und einem beschleunigten Lohnwachstum auseinandersetzen. Die Bank of England habe gezeigt, dass sie sehr empfindlich auf eine schrumpfende Wirtschaftsleistung reagiere. Das könnte dazu führen, dass sie die Zinsen nicht weit genug erhöhe, um die Inflation wieder auf das Zielniveau zu bringen. Dies könnte die britische Währung belasten, insbesondere wenn eine lange Rezession bevorstehe, und letztlich den bestehenden Inflationsdruck verstärken. (13.12.2022/ac/a/m)







