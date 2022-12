In den USA dürfte das BIP im Jahr 2023 noch um 0,9% wachsen, nach 2,0% in diesem Jahr (2024: 0,7%). Tatsächlich erweise sich die US-Wirtschaft weiterhin als sehr resilient. Die Schwäche komme vor allem vom Bausektor, der unter den höheren Zinsen leide. Die Konsumenten würden weiterhin noch über hohe Ersparnisse verfügen, die im Zuge der öffentlichen Corona-Hilfspakete angesammelt worden seien, und diese würden den privaten Konsum stabilisieren. Die FED werde in diesem Umfeld die Zinsen bis März 2023 vermutlich auf 4,75 bis 5,00% anheben, während die PCE-Kernrate der Inflation nach Erwartung der Analysten im Durchschnitt des Jahres auf 4,3% fallen werde (2022: 5,0%).



Die chinesische Wirtschaft dürfte in 2023 nur um 3,5% Jahr wachsen, nach 2,8% in 2022. Die im historischen Vergleich schwache Performance habe vor allem mit der verfehlten Null-Covid-Politik zu tun, in deren Gefolge es zuletzt auch zu bislang in China ungesehenen Protesten gekommen sei. 2023 dürfte zudem von den zunehmenden wirtschaftlichen Spannungen mit den USA geprägt sein, die große Teile des chinesischen Technologiesektors mit scharfen Sanktionen belegt hätten. Abgesehen davon werde das Wachstum jedoch auch durch strukturelle Faktoren gedämpft, wozu insbesondere eine ungünstige demografische Entwicklung zähle sowie eine mangelnde Ausstattung mit gut ausgebildeten Menschen.



Die Kursentwicklung der Aktienmärkte sollte - ähnlich wie im laufenden Jahr - 2023 eine Funktion der Notenbankpolitik sein, die wiederum von der Inflationsentwicklung abhänge. Da die FED und die EZB die Zinsen nicht nur bis März anheben würden, sondern die Zügel dann auch länger gestrafft halten dürften, als dies möglicherweise gegenwärtig erwartet werde, sei nach Erachten der Analysten das Aufwärtspotenzial für Aktien begrenzt, so dass Ende 2023 die Kurse vermutlich nur wenig höher liegen dürften als das Durchschnittsniveau des laufenden Monats.



Das beschriebene Umfeld einer milden Rezession in 2023 ohne größere Turbulenzen - also etwas Ähnliches wie Normalität - sollte dem Euro-US-Dollar Wechselkurs gut bekommen. Denn nachdem der US-Dollar im laufenden Jahr von den volatilen Finanzmärkten und der Furcht vor einer tiefen Rezession profitiert habe, dürfte die abnehmende Angst vor diesen Entwicklungen dem Euro zur Aufwertung verhelfen. Die Bäume sollten jedoch kaum in den Himmel wachsen. Denn die langfristig schwächere Leistungsbilanz, eine Folge der dauerhaft höheren Energiekosten, dürfte den Euro-Gleichgewichtskurs - falls es so etwas gebe - belasten. Die Analysten würden eine Aufwertung des Euro gegenüber dem US-Dollar auf 1,08 per Ende 2023 erwarten.



Der Erdölpreis könnte angesichts der neuen Sanktionen der EU und der restriktiven OPEC Plus-Politik bis in das erste Quartal 2023 hinein steigen und dann allmählich fallen. Einen Absturz der Ölpreise würden die Analysten jedoch trotz der schwachen Wirtschaftsentwicklung nicht erwarten, da - neben anderen Gründen - fossile Brennstoffe bis auf weiteres relativ knapp bleiben würden, unter anderem wegen mangelnder Investitionen in neue Projekte.



Die Risiken für den Ausblick der Analysten seien zahlreich. In Europa werde die Stabilität der Energieversorgung von den Temperaturen in den Wintermonaten abhängen. In diesem Zusammenhang sei die unerwartet zähe Wiederinbetriebnahme von Atomkraftwerken in Frankreich, die im Sommer wegen Wartungsarbeiten etwa zur Hälfte ausgeschaltet gewesen seien, ebenfalls ein Risikofaktor. Weiter könnte es Rückschläge bei den Lieferketten geben, etwa wenn Covid-19 in China (oder in anderen Regionen der Welt) zu Lockdowns bzw. zu einem deutlich erhöhten Krankenstand führe.



An der geopolitischen Front seien der Krieg in der Ukraine, die Proteste im Iran (und möglicherweise auch die in China), die Handelsspannungen zwischen den USA und China sowie die Taiwan-Politik Chinas zu beobachten. Schließlich müsse angesichts der hohen Volatilität, die in den letzten Monaten an den Finanzmärkten festzustellen gewesen sei, auch die Möglichkeit von nachhaltigen Finanzmarktturbulenzen in Betracht gezogen werden, die durch stärker als erwartet gestiegene Zinsen, erneute Kurseinbrüche bei wichtigen Kryptowährungen oder durch eine Kombination der oben genannten Faktoren ausgelöst werden könnten. Schaue man auf die Chancen, so sei es möglich, dass die Inflation wesentlich rascher falle als erwartet und die Notenbanken darauf mit deutlichen Zinssenkungen reagieren würden. Ein besonders milder Winter, ein überraschend zeitnahes Ende des Krieges in der Ukraine sowie eine Entspannung im Verhältnis zwischen den USA und China wären ebenfalls Faktoren, die einen freundlicheren Ausblick auf Konjunktur und Finanzmärkte erlauben würden.



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Im Jahr 2023 dürften weltweit viele Volkswirtschaften eine deutliche Wachstumsverlangsamung bzw. eine milde Rezession erleben, gefolgt von einer wahrscheinlich nur zähen Erholung in 2024, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.Der Abschwung sei das Ergebnis der synchronen globalen geldpolitischen Straffung, die bereits jetzt in zinssensitiven Sektoren wie dem Immobilienmarkt negative Spuren hinterlasse und sich mit Verzögerung auch in anderen Sektoren bemerkbar machen werde. Darüber hinaus sorge die weltweit hohe Inflation für erhebliche Kaufkraftverluste, eine nur gedämpfte Konsumnachfrage sowie Zurückhaltung bei Investitionen. Letztere würden auch unter der geopolitischen Unsicherheit leiden, die mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine einhergehe. Dass die Analysten trotz dieser Kombination an belastenden Faktoren nicht mit einem tiefen Wirtschaftseinbruch rechnen würden, hänge im Wesentlichen damit zusammen, dass die Auftragsbestände in der Industrie nahe ihren Rekordständen seien und angesichts der sich entspannenden Lieferketten der Output dieses Sektors zunächst noch relativ stabil bleiben sollte.Hilfreich sei außerdem die Besonderheit in diesem Konjunkturzyklus, dass die Arbeitslosenrate im Vergleich zu früheren Abschwüngen nur wenig steigen sollte - die meisten Unternehmen würden weiterhin von Arbeitskräfteknappheit berichten -, so dass die klassische Abwärtsspirale aus niedrigerer Beschäftigung, weniger Konsumnachfrage, geringeren Unternehmensgewinnen und Investitionen usw. nicht im gewohnten Ausmaß greife. Im Jahr 2024 dürfte das Wirtschaftswachstum nur 2,8 % erreichen, da strukturelle Gründe ein nur niedrigeres Produktivitätswachstum erlauben sollten.Die Inflation werde sich vermutlich spätestens nach Q1 2023 zurückbilden, aber weder in der Eurozone noch in den USA werde das Inflationsziel von 2% per Ende 2023 voraussichtlich erreicht werden, da trotz der Entspannung der Lieferketten in einigen Sektoren Angebotsknappheiten fortbestehen bleiben würden, sowohl auf dem Arbeitsmarkt - das bedeute weiter steigende Löhne - als auch auf vielen Gütermärkten. Letzteres heiße, dass Unternehmen immer noch über eine gewisse Preissetzungsmacht verfügen würden. Außerdem würden längerfristige Verträge - insbesondere in der Energieversorgung - zu verzögerten Preisanpassungen führen. Für die EZB und die FED habe das zur Folge, dass sie voraussichtlich bis in das erste Quartal 2023 hinein noch die Zinsen anheben und dann zunächst pausieren würden. Zudem dürfte sich die EZB der FED anschließen und beginnen, ihr Anleiheportfolio zu reduzieren.Für die Eurozone würden die Analysten 2023 mit einem Wirtschaftswachstum von 0,4% rechnen, dem eine eher enttäuschende Expansionsrate von 2,0% im Jahr 2024 folgen dürfte. Die Inflation werde im Jahresdurchschnitt kaum sinken (2022: 8,3%) und erst 2024 auf 5,2% fallen. Die EZB dürfte den Hauptrefinanzierungssatz bis März 2023 auf 3,25% anheben (Einlagezinssatz: 2,75%). Es sei gut möglich, dass der Leitzins bis einschließlich 2024 nicht wieder gesenkt werde.