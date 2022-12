Abgesehen von dividendenstarken Aktien sollten Investoren auf profitable, widerstandsfähige Unternehmen setzen, die zu attraktiven Bewertungen gehandelt würden. Unternehmen mit tragfähigen Gewinnen, stabilen Cashflows und einer disziplinierten Kapitalverwendung hätten besser abgeschnitten als der Markt und könnten angesichts der schwer abschätzbaren künftigen Volatilität dazu beitragen, den Abwärtstrend zu dämpfen. Diese "Qualität, Stabilität und Preis"-Disziplin habe auch bei hoher und schnell steigender Inflation den Markt übertroffen, da Qualitätsunternehmen mit starken Cashflows mehr Spielraum hätten, ihre Margen zu schützen.



2. Hochzinsanleihen in Betracht ziehen



In ihren Bemühungen, die Inflation einzudämmen, würden Zentralbanken weltweit ihre Zinsen stark anheben, wodurch Anleiherenditen in die Höhe geschnellt seien und die Bewertungen zudem wesentlich attraktiver seien als im vergangenen Jahr. Hohe Renditen seien jedoch nicht alles. Auch die fundamentale Betrachtung spiele eine Rolle. Normalerweise verstärke sich der Druck auf das Geschäftsergebnis in dieser späten Phase des Konjunkturzyklus: Die schrumpfende Nachfrage sowie die sich verschärfenden Finanzierungsbedingungen würden Unternehmen vor erhebliche Herausforderungen stellen. Glücklicherweise sehe man im derzeitigen spätzyklischen Umfeld keine besonders hohen Ausfallquoten.



Die Fundamentaldaten der Emittenten seien nach wie vor solide. Sie hätten die niedrigen Zinsen während der Pandemie genutzt, um ihre Schulden umzustrukturieren und die Laufzeiten zu verlängern. Gleichzeitig seien auch die Bewertungen nach wie vor sehr attraktiv - vor allem im Vergleich zu Aktien.



Es sei zu erwarten, dass die Ausfallquoten, die sich derzeit auf einem historischen Tiefstand befinden würden, einerseits zwar steigen würden, andererseits aber unter dem Durchschnitt und deutlich unter dem Niveau vergangener Rezessionen bleiben würden. Die Ratings von US-Hochzinsanleihen würden dies widerspiegeln: Mehr als die Hälfte der Emittenten nach Marktwert habe zurzeit ein BB-Rating, während die CCC-Ratings auf dem niedrigsten Stand seit mehr als einem Jahrzehnt seien. Darüber hinaus sei der Index für Hochzinsanleihen im Gegensatz zum breiten Aktienmarkt strukturell auf Energie- und weniger auf Technologieunternehmen ausgerichtet.



Die Anleihenbewertungen seien relativ günstig. Doch Vorsicht und Selektivität würden das Gebot der Stunde bleiben, sollten sich die erhöhte Volatilität, die steigenden Zinsen und die Dynamik des späten Zyklus Anfang 2023 fortsetzen.



3. Die Rolle von Staatsanleihen für die Diversifikation überdenken



2022 hätten die hohe Inflation und steigende Zinsen die Renditen von Staatsanleihen geschmälert, während gleichzeitig der Aktienmarkt eingebrochen sei, wodurch sich der traditionelle Diversifizierungsvorteil von Investments in zinssensitiven Anlagen relativiere. Staatsanleihen zu halten, sei aufgrund stark steigender Anleihenrenditen für den größten Teil des Jahres 2022 etwas schmerzhaft gewesen, doch 2023 könnten sie weiterhin eine Rolle innerhalb von Multi-Asset-Ertragsstrategien spielen. Ihre Renditen seien so hoch wie seit zehn Jahren nicht mehr, was sie zu einer rentablen Einkommensquelle mache. Auch die Risiken einer weiteren geldpolitischen Straffung seien nach Einschätzung der AllianceBernstein-Experten bereits weitgehend in die aktuellen Renditen eingepreist.



Basierend auf den historischen Trends könnten die Diversifizierungsvorteile von Staatsanleihen jetzt, da die Inflation Anzeichen für einen erreichten Höchststand aufweise, wieder zum Tragen kommen. Es sei zu erwarten, dass die Korrelation zwischen Aktien und Anleihen erneut dazu beitragen werde, die Erträge zu diversifizieren und das Abwärtsrisiko zu verringern, wenn eine Phase wirtschaftlicher Anspannung eintrete.



Die Aussichten für 2023 würden angesichts eines sich möglicherweise verlangsamenden Wachstums, einer Inflation auf weiterhin hohem Niveau und einer restriktiven Geldpolitik etwas düster erscheinen mögen. Doch attraktive Bewertungen in Verbindung mit höheren Umlaufrenditen bei einer Reihe von festverzinslichen Wertpapieren und Aktien könnten das nächste Jahr zu einem besseren Jahr für Anlagen mit regelmäßigen Erträgen machen. (07.12.2022/ac/a/m)





