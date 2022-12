In Europa würden sich die hohen Energiekosten aller Voraussicht nach auf die Margen der Unternehmen und die Kaufkraft der privaten Haushalte auswirken und dadurch in diesem und im nächsten Quartal eine Rezession auslösen. Diese Rezession werde vermutlich moderat ausfallen, da die gut gefüllten Gasspeicher Energieengpässe verhindern dürften. Allerdings dürfte der wirtschaftliche Aufschwung ab dem zweiten Quartal nur schwach ausfallen, da die Unternehmen aufgrund der anhaltenden Unsicherheit hinsichtlich der Energieversorgung und der Finanzierungskosten bei Einstellungen und Investitionen Zurückhaltung üben würden.



Der nur schwache Aufschwung und die Inflation der Energiepreise, die weiterhin auf die Kostenstruktur durchschlage, würden der Europäischen Zentralbank (EZB) ein quasi-stagflationäres Umfeld bescheren. Neuerlicher fiskalischer Aktivismus könnte zudem den Druck auf die EZB verstärken und eine schwierige Debatte über fiskalische Dominanz auslösen.



In China hänge die Konjunktur derzeit ausschließlich vom öffentlichen Sektor ab, der das Wachstum mittels Ausgaben für Infrastrukturprojekte unterstütze, während der private Sektor mitten in einer Rezession stecke. In China könnte die Aufgabe der Null-Covid-Politik eine "Ausstiegswelle" auslösen, mit der das Gesundheitssystem des Landes überfordert sei. Daher hätten sich die Behörden gezwungen gesehen, das BIP-Wachstum zu fördern, indem sie sowohl an den geldpolitischen als auch an den diplomatischen Stellschrauben drehen würden. Sie hätten eine Lockerung der Liquiditätsbedingungen beschlossen und seien auf Entspannungskurs mit den USA gegangen.



In den USA sei der Arbeitsmarkt noch immer stark überhitzt, denn auf jeden arbeitslosen Amerikaner kämen fast zwei offene Stellen. Dies fördere das Lohnwachstum, heize aber wiederum die Inflation im Land an. Die Wirtschaftstätigkeit in den USA könnte im nächsten Jahr stärker als erwartet zurückgehen, da das Hauptaugenmerk der Federal Reserve (FED) auf der Inflationsbekämpfung liege.