ISIN Aurubis-Aktie:

DE0006766504



WKN Aurubis-Aktie:

676650



Ticker-Symbol Aurubis-Aktie:

NDA



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Aurubis-Aktie:

AIAGF



Kurzprofil Aurubis AG:



Die Aurubis AG (ISIN: DE0006766504, WKN: 676650, Ticker-Symbol: NDA, NASDAQ OTC-Symbol: AIAGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Nichteisenmetallen und einer der größten Kupferrecycler der Welt. Das Unternehmen verarbeitet komplexe Metallkonzentrate, Altmetalle, organische und anorganische metallhaltige Recyclingstoffe und industrielle Rückstände zu Metallen mit höchster Qualität. Aurubis produziert jährlich mehr als 1 Mio. Tonnen Kupferkathoden und daraus diverse Produkte aus Kupfer oder Kupferlegierungen wie Gießwalzdraht, Stranggussformate, Profile oder Flachwalzprodukte. Darüber hinaus erzeugt Aurubis viele andere Metalle wie Edelmetalle, Selen, Blei, Nickel, Zinn oder Zink. Zum Portfolio gehören auch weitere Produkte wie Schwefelsäure oder Eisensilikat.



Nachhaltigkeit ist elementarer Bestandteil der Aurubis-Strategie. "Aurubis schafft aus Rohstoffen verantwortungsvoll Werte" - dieser Maxime folgend integriert das Unternehmen nachhaltiges Handeln und Wirtschaften in die Unternehmenskultur. Dies beinhaltet den sorgsamen Umgang mit natürlichen Ressourcen, ein verantwortungsvolles soziales und ökologisches Handeln im operativen Geschäft und ein Wachstum in sinnvollem und gesundem Maß.



Aurubis beschäftigt rund 7.200 Mitarbeiter, verfügt über Produktionsstandorte in Europa und den USA sowie über ein ausgedehntes Service- und Vertriebssystem in Europa, Asien und Nordamerika.



Die Aurubis-Aktie gehört dem Prime Standard-Segment der Deutschen Börse an und ist im MDAX sowie dem Global Challenges Index (GCX) gelistet. (21.09.2023/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Aurubis wurden große Mengen Kupfer gestohlen - mit immensen Belastungen für das Ergebnis - AktienanalyseDer Kupferkonzern Aurubis (ISIN: DE0006766504, WKN: 676650, Ticker-Symbol: NDA, NASDAQ OTC-Symbol: AIAGF) stellte "bei der regelmäßigen Überprüfung des Metallbestands erhebliche Abweichungen vom Soll-Bestand sowie bei Sonderproben bestimmter Lieferungen von Einsatzmaterialien im Recyclingbereich Abweichungen" fest, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Das dürfte die Folge weiterer - über die im Juni 2023 veröffentlichten Fälle hinausgehender - krimineller Handlungen sein. Eine außerordentliche Inventur der Metallbestände habe inzwischen eine Mengendifferenz mit einem Schaden ergeben, der das operative Ergebnis vor Steuern des Geschäftsjahres 2022/23 mit 185 Mio. Euro negativ beeinträchtige. Versicherungen würden rund 30 Mio. Euro des Schadens übernehmen.Unter Berücksichtigung der Effekte und der wirtschaftlichen Entwicklung im vierten Quartal erwarte die Gesellschaft nun für das Geschäftsjahr 2022/23 ein operatives Ergebnis vor Steuern in der Bandbreite zwischen 310 Mio. und 350 Mio. statt 450 Mio. bis 550 Mio. Euro. Per Ende des dritten Geschäftsquartals habe Aurubis ein Ergebnis von 406 Mio. ausgewiesen und sei damit laut J.P. Morgan auf gutem Weg gewesen, das untere Ende der zuvor in Aussicht gestellten Zielspanne zu erreichen. Aspekt am Rande: Auch der Stahlkonzern Salzgitter habe die Ergebnisprognose für das laufende Jahr zurückgezogen, da er an Aurubis beteiligt sei.Die Unsicherheiten bei Aurubis dürften nun hoffentlich langsam weichen. Schon nach der Meldung über den endgültigen Schaden habe die Aktie einen Teil des zuvor erlittenen Kurseinbruchs wettmachen können. Dennoch sind Anleger mit Teilschutzprodukten gut beraten, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 37/2023)Börsenplätze Aurubis-Aktie:XETRA-Aktienkurs Aurubis-Aktie:68,74 EUR -3,26% (21.09.2023, 10:57)Tradegate-Aktienkurs Aurubis-Aktie:68,70 EUR -3,32% (21.09.2023, 10:51)