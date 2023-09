Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Aurubis AG:



Die Aurubis AG (ISIN: DE0006766504, WKN: 676650, Ticker-Symbol: NDA, NASDAQ OTC-Symbol: AIAGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Nichteisenmetallen und einer der größten Kupferrecycler der Welt. Das Unternehmen verarbeitet komplexe Metallkonzentrate, Altmetalle, organische und anorganische metallhaltige Recyclingstoffe und industrielle Rückstände zu Metallen mit höchster Qualität. Aurubis produziert jährlich mehr als 1 Mio. Tonnen Kupferkathoden und daraus diverse Produkte aus Kupfer oder Kupferlegierungen wie Gießwalzdraht, Stranggussformate, Profile oder Flachwalzprodukte. Darüber hinaus erzeugt Aurubis viele andere Metalle wie Edelmetalle, Selen, Blei, Nickel, Zinn oder Zink. Zum Portfolio gehören auch weitere Produkte wie Schwefelsäure oder Eisensilikat.



Nachhaltigkeit ist elementarer Bestandteil der Aurubis-Strategie. "Aurubis schafft aus Rohstoffen verantwortungsvoll Werte" - dieser Maxime folgend integriert das Unternehmen nachhaltiges Handeln und Wirtschaften in die Unternehmenskultur. Dies beinhaltet den sorgsamen Umgang mit natürlichen Ressourcen, ein verantwortungsvolles soziales und ökologisches Handeln im operativen Geschäft und ein Wachstum in sinnvollem und gesundem Maß.



Aurubis beschäftigt rund 7.200 Mitarbeiter, verfügt über Produktionsstandorte in Europa und den USA sowie über ein ausgedehntes Service- und Vertriebssystem in Europa, Asien und Nordamerika.



Die Aurubis-Aktie gehört dem Prime Standard-Segment der Deutschen Börse an und ist im MDAX sowie dem Global Challenges Index (GCX) gelistet. (19.09.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurubis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kupferherstellers Aurubis AG (ISIN: DE0006766504, WKN: 676650, Ticker-Symbol: NDA, NASDAQ OTC-Symbol: AIAGF) unter die Lupe.Der mutmaßliche Betrug vereinzelter Schrottlieferanten belaste Aurubis mit einer niedrigen dreistelligen Millionensumme. Nach einer Bestandsaufnahme hätten der Kupferkonzern sowie Großaktionär Salzgitter neue Prognosen für das laufende Geschäftsjahr abgegeben. Nach dem Bekanntwerden der Fälle hätten die beiden Konzerne ihre Prognosen zunächst zurückgezogen. Während die Aurubis-Aktie zulege, verliere Salzgitter weiter an Boden.Aurubis gehe von einer Belastung von rund 150 Millionen Euro aus, wie das MDAX-Unternehmen mitgeteilt habe. Aus der angekündigten außerordentlichen Inventur der Metallbestände habe sich ein Fehlbestand im Wert von 185 Millionen Euro ergeben, der das bis Ende September laufende Geschäftsjahr 2022/23 belasten werde. Versicherungsgelder und ein möglicher Einzug von Tätergeldern dürften die Summe noch um rund 30 Millionen Euro verringern. Daher und angesichts der wirtschaftlichen Entwicklung im vierten Geschäftsquartal rechne Aurubis für 2022/23 mit einem operativen Vorsteuerergebnis zwischen 310 und 350 Millionen Euro.Die Aurubis-Aktie habe daraufhin rund drei Prozent angezogen. "Mit der Ad-hoc-Mitteilung ist die Unsicherheit erst einmal raus und das Kapitel für den Kapitalmarkt abgeschlossen. Der Schaden überrascht nicht einmal negativ", habe Aktienexperte Frederik Altmann von Alpha Wertpapierhandel kommentiert.Vor dem Hintergrund der neuen Aurubis-Prognose habe auch Salzgitter einen neuen Ausblick vorgelegt. Der Stahlkocher halte rund 30 Prozent der Anteile und habe wegen der Aurubis-Unsicherheiten ebenfalls das Jahresgewinnziel ausgesetzt.Salzgitter gehe nun für 2023 von einem Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen zwischen 650 Millionen und 700 Millionen Euro aus. Vor der Aussetzung habe das Unternehmen 750 Millionen bis 850 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Das Vorsteuerergebnis solle 200 Millionen bis 250 Millionen Euro erreichen, nach zuvor avisierten 300 Millionen bis 400 Millionen Euro.Ausgeschlossen werden könne indes, dass Aurubis-Kunden und Lieferungen an diese von dem Betrugsfall betroffen seien, habe es weiter geheißen.Um zu verhindern, dass sich der Vorfall wiederhole, wolle Konzernchef Roland Harings nun "Prozessverbesserungen und weitere Sicherheitsmaßnahmen" umsetzen. Details dazu könnte es dann am 6. Dezember im Zuge der Veröffentlichung der Jahreszahlen geben.Der Betrug sei inzwischen eingepreist, wie auch die Reaktion auf die gesenkten Prognosen zeige. Doch Aurubis habe viel Vertrauen verspielt, das erst zurückgewonnen werden müsse.Auch wenn die aktuelle Bewertung günstig erscheint, sollten Anleger vorerst abwarten, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.09.2023)Mit Material von dpa-AFX