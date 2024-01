Tradegate-Aktienkurs Aurubis-Aktie:

Die Aurubis AG (ISIN: DE0006766504, WKN: 676650, Ticker-Symbol: NDA, NASDAQ OTC-Symbol: AIAGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Nichteisenmetallen und einer der größten Kupferrecycler der Welt. Das Unternehmen verarbeitet komplexe Metallkonzentrate, Altmetalle, organische und anorganische metallhaltige Recyclingstoffe und industrielle Rückstände zu Metallen mit höchster Qualität. Aurubis produziert jährlich mehr als 1 Mio. Tonnen Kupferkathoden und daraus diverse Produkte aus Kupfer oder Kupferlegierungen wie Gießwalzdraht, Stranggussformate, Profile oder Flachwalzprodukte. Darüber hinaus erzeugt Aurubis viele andere Metalle wie Edelmetalle, Selen, Blei, Nickel, Zinn oder Zink. Zum Portfolio gehören auch weitere Produkte wie Schwefelsäure oder Eisensilikat.



Nachhaltigkeit ist elementarer Bestandteil der Aurubis-Strategie. "Aurubis schafft aus Rohstoffen verantwortungsvoll Werte" - dieser Maxime folgend integriert das Unternehmen nachhaltiges Handeln und Wirtschaften in die Unternehmenskultur. Dies beinhaltet den sorgsamen Umgang mit natürlichen Ressourcen, ein verantwortungsvolles soziales und ökologisches Handeln im operativen Geschäft und ein Wachstum in sinnvollem und gesundem Maß.



Aurubis beschäftigt rund 7.200 Mitarbeiter, verfügt über Produktionsstandorte in Europa und den USA sowie über ein ausgedehntes Service- und Vertriebssystem in Europa, Asien und Nordamerika.



Die Aurubis-Aktie gehört dem Prime Standard-Segment der Deutschen Börse an und ist im MDAX sowie dem Global Challenges Index (GCX) gelistet. (23.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurubis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kupferkonzerns Aurubis AG (ISIN: DE0006766504, WKN: 676650, Ticker-Symbol: NDA, NASDAQ OTC-Symbol: AIAGF) unter die Lupe.Verschwundene Metalle im Wert von 169 Millionen Euro, drei Tote bei einem Gasunfall: Aurubis stolpere von einem Skandal in den nächsten. Nachdem der Kupferhersteller bereits am Montagnachmittag bestätigt habe, dass fast der gesamte Vorstand ausgetauscht werden könnte, sei heute die Entscheidung gefolgt.Der Aufsichtsrat des MDAX-Konzerns habe beschlossen, die Verträge des Vorstandsvorsitzenden Roland Harings, des Finanzvorstands Rainer Verhoeven und des Produktionsvorstands Heiko Arnold vorzeitig zu beenden. Nur Inge Hofkens, welche bisher im Bereich Multimetal Recycling tätig gewesen sei, werde ihre Vorstandsaufgaben fortsetzen und zusätzlich die Gesamtverantwortung im Bereich Commercial übernehmen. Ab dem 1. März 2024 bis zunächst zum 30. September 2024 werde zudem Prof. Dr. Markus Kramer in den Vorstand eintreten und dort wesentliche Aufgaben von Heiko Arnold übernehmen sowie als Chief Transformation Officer für den Bereich Personal und als Arbeitsdirektor zuständig sein.Analyst Christian Obst von der Baader Bank habe bereits am Dienstagmorgen darauf hingewiesen, dass sich die Frage stelle, wer die Projekte von Aurubis leiten solle und was sich beim Konzern ändern werde. Angesichts der Historie der Managementwechsel sehe der Experte die jüngsten Entwicklungen als Last auf den Aktien. Damit dürfte er auf den Vorgänger von Harings anspielen, Jürgen Schachler. Dieser sei 2019 kurz vor dem ohnehin geplanten Weggang freigestellt worden. Zudem habe Aurubis damals ein großes Investitionsprojekt wegen ausufernder Kosten abgeblasen.Mit der Umstrukturierung des Vorstands zeige Aurubis Entschlossenheit, die Fehler der Vergangenheit hinter sich zu lassen. Doch es würden viele Fragezeichen bleiben und noch immer sei etwa das Problem der Diebstähle nicht endgültig geklärt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Aurubis-Aktie:XETRA-Aktienkurs Aurubis-Aktie:66,34 EUR -0,57% (19.01.2024)