Tradegate-Aktienkurs Aurubis-Aktie:

85,36 EUR +1,38% (27.04.2023, 10:52)



ISIN Aurubis-Aktie:

DE0006766504



WKN Aurubis-Aktie:

676650



Ticker-Symbol Aurubis-Aktie:

NDA



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Aurubis-Aktie:

AIAGF



Kurzprofil Aurubis AG:



Die Aurubis AG (ISIN: DE0006766504, WKN: 676650, Ticker-Symbol: NDA, NASDAQ OTC-Symbol: AIAGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Nichteisenmetallen und einer der größten Kupferrecycler der Welt. Das Unternehmen verarbeitet komplexe Metallkonzentrate, Altmetalle, organische und anorganische metallhaltige Recyclingstoffe und industrielle Rückstände zu Metallen mit höchster Qualität. Aurubis produziert jährlich mehr als 1 Mio. Tonnen Kupferkathoden und daraus diverse Produkte aus Kupfer oder Kupferlegierungen wie Gießwalzdraht, Stranggussformate, Profile oder Flachwalzprodukte. Darüber hinaus erzeugt Aurubis viele andere Metalle wie Edelmetalle, Selen, Blei, Nickel, Zinn oder Zink. Zum Portfolio gehören auch weitere Produkte wie Schwefelsäure oder Eisensilikat.



Nachhaltigkeit ist elementarer Bestandteil der Aurubis-Strategie. "Aurubis schafft aus Rohstoffen verantwortungsvoll Werte" - dieser Maxime folgend integriert das Unternehmen nachhaltiges Handeln und Wirtschaften in die Unternehmenskultur. Dies beinhaltet den sorgsamen Umgang mit natürlichen Ressourcen, ein verantwortungsvolles soziales und ökologisches Handeln im operativen Geschäft und ein Wachstum in sinnvollem und gesundem Maß.



Aurubis beschäftigt rund 7.200 Mitarbeiter, verfügt über Produktionsstandorte in Europa und den USA sowie über ein ausgedehntes Service- und Vertriebssystem in Europa, Asien und Nordamerika.



Die Aurubis-Aktie gehört dem Prime Standard-Segment der Deutschen Börse an und ist im MDAX sowie dem Global Challenges Index (GCX) gelistet. (27.04.2023/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Aurubis: Prognose angehoben - AktienanalyseEuropas größte Kupferhütte Aurubis (ISIN: DE0006766504, WKN: 676650, Ticker-Symbol: NDA, NASDAQ OTC-Symbol: AIAGF) hat nach einem überraschend guten Quartalsergebnis seine Prognose angehoben, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Der Konzern rechne nun für 2022/23 mit einem operativen Gewinn vor Steuern (EBT) zwischen 450 und 550 Mio. Euro. Bisher seien 400 bis 500 Mio. Euro in Aussicht gestellt worden. "Wir sehen eine ungebrochene Nachfrage nach unseren Metallprodukten", so Vorstandschef Roland Harings.Vor dem Hintergrund der anhaltenden geopolitischen Spannungen und rezessiver Tendenzen in Europa sei dies so nicht zu erwarten gewesen. Im zweiten Geschäftsquartal bis Ende März habe Aurubis vorläufigen Zahlen zufolge einen operativen Vorsteuergewinn von 166 Mio. Euro erzielt - und damit nur zwei Mio. Euro weniger als im starken Vorjahr. Von Aurubis erfasste Analysten hätten mit deutlich weniger gerechnet.Als Gründe für das überraschend gute Abschneiden habe Harings unter anderem gestiegene Schmelz- und Raffinierlöhne für Konzentrate, eine signifikant höhere Aurubis-Kupferprämie sowie eine sehr hohe Nachfrage nach Gießwalzdraht ins Feld geführt. Außerdem sei es dem Konzern erneut gelungen, seine Energiekosten zu managen und zu kompensieren, so der Firmenchef.An der Börse hätten die Nachrichten zwar keine Begeisterungsstürme ausgelöst. Alles in allem sollten sie jedoch dazu beitragen, den Kurs in den kommenden Wochen zumindest einigermaßen stabil zu halten. (Ausgabe 16/2023)Börsenplätze Aurubis-Aktie:XETRA-Aktienkurs Aurubis-Aktie:85,20 EUR +0,95% (27.04.2023, 10:46)