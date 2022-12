Gegenwind komme im neuen Geschäftsjahr weiterhin ein Stück weit durch die Energiekosten, ein trüberes Konjunkturumfeld sowie vom Geschäft mit Schwefelsäure, das im alten Jahr stark gelaufen sei. Schwefelsäure falle als Nebenprodukt der Kupferproduktion an und sei ein wichtiger Rohstoff für die Dünger-Industrie.



Insbesondere in Europa erwarte Aurubis nun aber eine reduzierte Nachfrage aufgrund von Produktionskürzungen vieler Düngerhersteller wegen hoher Energiekosten. Zudem werde in den Exportmärkten USA und Südamerika von einem niedrigeren Preisniveau aufgrund erhöhter Exportaktivitäten aus Europa und China ausgegangen.



Besser sehe es im Geschäft mit Kupfer aus, das grundsätzlich von einer guten Rohstoff-Nachfrage, auch im Zuge der Digitalisierung, der wachsenden Elektromobilität und dem Ausbau der alternativen Energien profitiere. Aurubis erwarte eine weiterhin stabile Nachfrage und habe daher die Kupfer-Prämie für europäische Gießwalzdraht- und Strangguss-Formate deutlich angehoben. Das sei ein Preisaufschlag wegen der hohen Qualität des Kupfers, den Aurubis auf den allgemeinen Marktpreis bekomme.



Zudem dürften die Raffinierlöhne, also das Geld, das Aurubis für die Verarbeitung der Materialien zu reinen Kupferblöcken bekomme, angesichts einer stabilen Versorgung bei Recyclingmaterialien robust bleiben. (Analyse vom 21.12.2022)



Kurzprofil Aurubis AG:



Die Aurubis AG (ISIN: DE0006766504, WKN: 676650, Ticker-Symbol: NDA, NASDAQ OTC-Symbol: AIAGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Nichteisenmetallen und einer der größten Kupferrecycler der Welt. Das Unternehmen verarbeitet komplexe Metallkonzentrate, Altmetalle, organische und anorganische metallhaltige Recyclingstoffe und industrielle Rückstände zu Metallen mit höchster Qualität. Aurubis produziert jährlich mehr als 1 Mio. Tonnen Kupferkathoden und daraus diverse Produkte aus Kupfer oder Kupferlegierungen wie Gießwalzdraht, Stranggussformate, Profile oder Flachwalzprodukte. Darüber hinaus erzeugt Aurubis viele andere Metalle wie Edelmetalle, Selen, Blei, Nickel, Zinn oder Zink. Zum Portfolio gehören auch weitere Produkte wie Schwefelsäure oder Eisensilikat.



Nachhaltigkeit ist elementarer Bestandteil der Aurubis-Strategie. "Aurubis schafft aus Rohstoffen verantwortungsvoll Werte" - dieser Maxime folgend integriert das Unternehmen nachhaltiges Handeln und Wirtschaften in die Unternehmenskultur. Dies beinhaltet den sorgsamen Umgang mit natürlichen Ressourcen, ein verantwortungsvolles soziales und ökologisches Handeln im operativen Geschäft und ein Wachstum in sinnvollem und gesundem Maß.



Aurubis beschäftigt rund 7.200 Mitarbeiter, verfügt über Produktionsstandorte in Europa und den USA sowie über ein ausgedehntes Service- und Vertriebssystem in Europa, Asien und Nordamerika.



Die Aurubis-Aktie gehört dem Prime Standard-Segment der Deutschen Börse an und ist im MDAX sowie dem Global Challenges Index (GCX) gelistet. (21.12.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurubis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Aurubis AG (ISIN: DE0006766504, WKN: 676650, Ticker-Symbol: NDA, NASDAQ OTC-Symbol: AIAGF) unter die Lupe.Licht und Schatten würden die Aktien von Europas größter Kupferhütte am Mittwoch kräftig schwanken lassen. Aurubis habe dank gestiegener Preise für Industriemetalle im abgelaufenen Bilanzjahr 2021/22 ein Rekordergebnis erzielt. Die Aktionäre sollten davon mit einer angehobenen Dividende profitieren. Größter Nutznießer sei auch der größte Aurubis-Aktionär Salzgitter.Der Kupfer- und Recyclingkonzern Aurubis wolle nach einer überraschend guten Jahresbilanz viel Geld in seinen Geschäftsausbau stecken. Der Aufsichtsrat habe ein Investitionspaket von rund 530 Millionen Euro beschlossen, habe das im MDAX gelistete Unternehmen am Dienstagabend in Hamburg mitgeteilt.Den Aktionären winke nun zwar eine rekordhohe Dividende, wegen der hohen Investitionen dürfte die Ausschüttung in den kommenden Jahren allerdings wieder niedriger ausfallen. Zudem rechne die Unternehmensführung um Aurubis-Chef Roland Harings im noch jungen Geschäftsjahr 2022/23 mit einem Gewinnrückgang. Das überrasche allerdings nicht.Anleger hätten am Mittwoch zunächst deutlich negativ auf die Dividenden-Pläne des Unternehmens reagiert, hätten sich aber schließlich vom Geschäftsausbau und den damit einhergehenden Gewinnaussichten überzeugen lassen. Die Aktien seien im frühen Handel bis auf 72 Euro abgesackt, hätten sich aber rasch erholt und seien deutlich ins Plus gedreht. Zum Xetra-Schluss hätten sie noch mit einem Plus von 2,8 Prozent auf 81,42 Euro unter den besseren Werten im Index der mittelgroßen Werte MDAX gestanden.Die seit dem Jahrestief Ende September laufende Erholung der Papiere gehe damit weiter. 2022 lägen die Aktien nun nur noch etwa sechs Prozent im Minus. Der MDAX habe bislang rund 27 Prozent verloren.Analyst Christian Obst von der Baader Bank habe sich zuversichtlich geäußert. Das Gewinnziel für das laufende Geschäftsjahr lasse am unteren Ende der Spanne Spielraum für positive Überraschungen. Maxime Kogge vom Investmenthaus Oddo BHF habe die Nachrichten zum Anlass genommen, das Kursziel von 90 auf 100 Euro zu erhöhen.Nach Ansicht des Branchenexperten könnten die neuen Initiativen des Kupferkonzerns den Wert der Aktien um 10 bis 15 Euro steigern. Er habe außerdem betont, künftige Dividenden seien nicht in Gefahr, da sich das Unternehmen einer sehr gesunden Bilanz rühmen könne. Er habe vor diesen Hintergründen sein positives Urteil mit "outperform" bestätigt.Aurubis wolle sein im Bau befindliches Recycling-Werk in Richmond (USA) wegen des anhaltenden Recycling-Booms in dem Land jetzt auf das Doppelte der bisher geplanten Kapazität erweitern. Zudem überzeuge die USA die Aurubis-Führung mit einer günstigen und stabilen Energieversorgung.Die Investitionen sollten künftig einen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von rund 130 Millionen Euro einbringen und aus dem laufenden Mittelzufluss finanziert werden. Auf eine Kapitalerhöhung werde damit verzichtet. Das bedeute aber auch, dass vorerst nicht mehr wie bisher automatisch mindestens ein Viertel des operativen Konzerngewinns an die Anteilseigner ausgeschüttet werde.Die Ausschüttungsquote werde künftig jährlich neu festgelegt - abhängig vom Finanzbedarf des Unternehmens, habe es geheißen. Dabei betone das Unternehmen aber, dass Aktionäre "weiterhin angemessen am Ergebnis der Gesellschaft beteiligt werden."Zunächst winke aber eine Rekorddividende. Für das Ende Oktober abgelaufene Geschäftsjahr 2021/22 sollten die Anteilseigner je Aktie 1,80 Euro erhalten - das seien 20 Cent oder 12,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor und so viel wie nie zuvor in der Geschichte des Konzerns. Analysten hätten im Schnitt jedoch mit mehr als zwei Euro gerechnet. Ein Großteil der Ausschüttung fließe an den Stahlkonzern Salzgitter, der knapp 30 Prozent der Aurubis-Anteile halte.Dabei könne sich Aurubis auf starke Geschäftszuwächse im abgelaufenen Geschäftsjahr stützen. Bei einem Umsatzwachstum um knapp 14 Prozent auf 18,5 Milliarden Euro habe der operative Vorsteuergewinn im Jahresvergleich um rund 40 Prozent auf 532 Millionen Euro zugelegt - das sei etwas mehr gewesen als von Analysten im Schnitt erwartet. Dabei hätten gestiegene Metall- und Schwefelsäurepreise sowie eine hohe Nachfrage nach Kupferprodukten die gestiegenen Energiekosten mehr als wettgemacht. Das bereinigte Konzernergebnis sei auf 433 Millionen Euro gestiegen, nach 284 Millionen im Vorjahr.Üblicherweise lege Aurubis die Jahreszahlen nicht so spät im Dezember vor, in diesem Jahr habe sich die Veröffentlichung aber wegen einer Cyber-Attacke Ende Oktober verzögert. Damals habe der Konzern zahlreiche Systeme präventiv heruntergefahren und sie vom Internet getrennt. Die Produktion habe weitgehend aufrechterhalten werden können. Am Ende hätten sich die hohen Ausgaben für die IT-Sicherheit ausgezahlt, so Harings am Mittwoch. Die finanzielle Belastung durch den Angriff belaufe sich auf weniger als fünf Millionen Euro.Für das seit Anfang November laufende Geschäftsjahr 2022/23 erwarte das Management einen Rückgang des operativen Vorsteuer-Ergebnisses auf 400 bis 500 Millionen Euro. Branchenexperten lägen mit ihren Erwartungen hier bereits am unteren Ende der Spanne.