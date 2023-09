ISIN Aurubis-Aktie:

DE0006766504



WKN Aurubis-Aktie:

676650



Ticker-Symbol Aurubis-Aktie:

NDA



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Aurubis-Aktie:

AIAGF



Kurzprofil Aurubis AG:



Die Aurubis AG (ISIN: DE0006766504, WKN: 676650, Ticker-Symbol: NDA, NASDAQ OTC-Symbol: AIAGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Nichteisenmetallen und einer der größten Kupferrecycler der Welt. Das Unternehmen verarbeitet komplexe Metallkonzentrate, Altmetalle, organische und anorganische metallhaltige Recyclingstoffe und industrielle Rückstände zu Metallen mit höchster Qualität. Aurubis produziert jährlich mehr als 1 Mio. Tonnen Kupferkathoden und daraus diverse Produkte aus Kupfer oder Kupferlegierungen wie Gießwalzdraht, Stranggussformate, Profile oder Flachwalzprodukte. Darüber hinaus erzeugt Aurubis viele andere Metalle wie Edelmetalle, Selen, Blei, Nickel, Zinn oder Zink. Zum Portfolio gehören auch weitere Produkte wie Schwefelsäure oder Eisensilikat.



Nachhaltigkeit ist elementarer Bestandteil der Aurubis-Strategie. "Aurubis schafft aus Rohstoffen verantwortungsvoll Werte" - dieser Maxime folgend integriert das Unternehmen nachhaltiges Handeln und Wirtschaften in die Unternehmenskultur. Dies beinhaltet den sorgsamen Umgang mit natürlichen Ressourcen, ein verantwortungsvolles soziales und ökologisches Handeln im operativen Geschäft und ein Wachstum in sinnvollem und gesundem Maß.



Aurubis beschäftigt rund 7.200 Mitarbeiter, verfügt über Produktionsstandorte in Europa und den USA sowie über ein ausgedehntes Service- und Vertriebssystem in Europa, Asien und Nordamerika.



Die Aurubis-Aktie gehört dem Prime Standard-Segment der Deutschen Börse an und ist im MDAX sowie dem Global Challenges Index (GCX) gelistet. (07.09.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurubis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kupferherstellers Aurubis AG (ISIN: DE0006766504, WKN: 676650, Ticker-Symbol: NDA, NASDAQ OTC-Symbol: AIAGF) unter die Lupe.Seit Monatsbeginn habe die Aurubis-Aktie mehr als 8% verloren. Grund dafür sei eine Gewinnwarnung am 1. September gewesen, die höchstwahrscheinlich durch Diebstähle in Millionenhöhe zustande gekommen sei. Bei einer routinemäßigen Kontrolle sei es zu erheblichen Abweichungen zu den erwarteten Bestandszahlen gekommen. Nun habe sich auch der Vorstandschef zu Wort gemeldet."Früher war der Diebstahl von reinen Edelmetallen wie Gold und Silber das Ziel", habe Roland Harings im Interview des "Hamburger Abendblatts" am Mittwoch gesagt. Dies könne heutzutage mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit aufgrund der hohen Sicherheitsstandards nicht mehr passieren. "Die neue Qualität ist, dass Kriminelle jetzt auch im Bereich der metallurgischen Weiterverarbeitung tätig werden." Das sei organisierte Kriminalität.Die Höhe der Verluste und der Umfang der Deckung seien derzeit noch unklar, solle aber durch eine außerordentliche Inventur bis ca. Ende September festgestellt werden. Ein Schaden im niedrigen, dreistelligen Millionen-Euro-Bereich könne jedoch nicht ausgeschlossen werden.Die Situation bei Aurubis sei unklar, die Umstände durchaus mysteriös. "Der Aktionär" rate deshalb Abstand zu halten, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.09.2023)Börsenplätze Aurubis-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Aurubis-Aktie:69,58 EUR -2,55% (07.09.2023, 14:58)XETRA-Aktienkurs Aurubis-Aktie:69,66 EUR -2,52% (07.09.2023, 14:43)