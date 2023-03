ISIN Aurubis-Aktie:

DE0006766504



WKN Aurubis-Aktie:

676650



Ticker-Symbol Aurubis-Aktie:

NDA



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Aurubis-Aktie:

AIAGF



Kurzprofil Aurubis AG:



Die Aurubis AG (ISIN: DE0006766504, WKN: 676650, Ticker-Symbol: NDA, NASDAQ OTC-Symbol: AIAGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Nichteisenmetallen und einer der größten Kupferrecycler der Welt. Das Unternehmen verarbeitet komplexe Metallkonzentrate, Altmetalle, organische und anorganische metallhaltige Recyclingstoffe und industrielle Rückstände zu Metallen mit höchster Qualität. Aurubis produziert jährlich mehr als 1 Mio. Tonnen Kupferkathoden und daraus diverse Produkte aus Kupfer oder Kupferlegierungen wie Gießwalzdraht, Stranggussformate, Profile oder Flachwalzprodukte. Darüber hinaus erzeugt Aurubis viele andere Metalle wie Edelmetalle, Selen, Blei, Nickel, Zinn oder Zink. Zum Portfolio gehören auch weitere Produkte wie Schwefelsäure oder Eisensilikat.



Nachhaltigkeit ist elementarer Bestandteil der Aurubis-Strategie. "Aurubis schafft aus Rohstoffen verantwortungsvoll Werte" - dieser Maxime folgend integriert das Unternehmen nachhaltiges Handeln und Wirtschaften in die Unternehmenskultur. Dies beinhaltet den sorgsamen Umgang mit natürlichen Ressourcen, ein verantwortungsvolles soziales und ökologisches Handeln im operativen Geschäft und ein Wachstum in sinnvollem und gesundem Maß.



Aurubis beschäftigt rund 7.200 Mitarbeiter, verfügt über Produktionsstandorte in Europa und den USA sowie über ein ausgedehntes Service- und Vertriebssystem in Europa, Asien und Nordamerika.



Die Aurubis-Aktie gehört dem Prime Standard-Segment der Deutschen Börse an und ist im MDAX sowie dem Global Challenges Index (GCX) gelistet. (08.03.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Aurubis: Bullen-Comeback gescheitert - ChartanalyseMit Argusaugen ist derzeit das Kursgeschehen in der Aurubis-Aktie (ISIN: DE0006766504, WKN: 676650, Ticker-Symbol: NDA, NASDAQ OTC-Symbol: AIAGF) zu verfolgen, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Die Aurubis-Aktie habe in den vergangenen Wochen und Monaten zu den klaren Outperformern gehört. Ausgehend von ca. 50 EUR sei der Aktienkurs um über 100% auf 103,15 EUR in ihrem bisherigen Hoch angestiegen. Damit habe der Kurs den Preisbereich erreicht, der im letzten Jahr für eine Topbildung gesorgt habe und auch aktuell hätten die Kurse von diesem Niveau aus wieder nachgegeben.Der jüngste Comeback-Versuch der Bullen scheine im Widerstandsbereich bei 96,44 EUR gescheitert zu sein. Dort sei der Kurs nach unten abgeprallt und nun steige das Risiko, dass die Aktie ihre Korrektur weiter fortsetze und damit einen kurzfristigen Abwärtstrend etabliere. In diesem könnte den Bullen zum Verhängnis werden, dass die Aktie auf dem Weg nach oben in diesem Jahr kaum nennenswerte Unterstützungen nahe des aktuellen Kursgeschehens hinterlassen habe. Erst im Bereich von ca. 81,50 EUR finde man wieder einen klaren Support. Die Aktie sollte auf dem Weg nach unten zudem nicht mehr über ca. 98 EUR ansteigen. (Analyse vom 08.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Aurubis-Aktie:89,54 EUR -0,67% (08.03.2023, 09:06)Tradegate-Aktienkurs Aurubis-Aktie:88,88 EUR -1,13% (08.03.2023, 09:15)