Kurzprofil Aurubis AG:



Die Aurubis AG (ISIN: DE0006766504, WKN: 676650, Ticker-Symbol: NDA, NASDAQ OTC-Symbol: AIAGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Nichteisenmetallen und einer der größten Kupferrecycler der Welt. Das Unternehmen verarbeitet komplexe Metallkonzentrate, Altmetalle, organische und anorganische metallhaltige Recyclingstoffe und industrielle Rückstände zu Metallen mit höchster Qualität. Aurubis produziert jährlich mehr als 1 Mio. Tonnen Kupferkathoden und daraus diverse Produkte aus Kupfer oder Kupferlegierungen wie Gießwalzdraht, Stranggussformate, Profile oder Flachwalzprodukte. Darüber hinaus erzeugt Aurubis viele andere Metalle wie Edelmetalle, Selen, Blei, Nickel, Zinn oder Zink. Zum Portfolio gehören auch weitere Produkte wie Schwefelsäure oder Eisensilikat.



Nachhaltigkeit ist elementarer Bestandteil der Aurubis-Strategie. "Aurubis schafft aus Rohstoffen verantwortungsvoll Werte" - dieser Maxime folgend integriert das Unternehmen nachhaltiges Handeln und Wirtschaften in die Unternehmenskultur. Dies beinhaltet den sorgsamen Umgang mit natürlichen Ressourcen, ein verantwortungsvolles soziales und ökologisches Handeln im operativen Geschäft und ein Wachstum in sinnvollem und gesundem Maß.



Aurubis beschäftigt rund 7.200 Mitarbeiter, verfügt über Produktionsstandorte in Europa und den USA sowie über ein ausgedehntes Service- und Vertriebssystem in Europa, Asien und Nordamerika.



Die Aurubis-Aktie gehört dem Prime Standard-Segment der Deutschen Börse an und ist im MDAX sowie dem Global Challenges Index (GCX) gelistet. (06.02.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurubis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Aurubis AG (ISIN: DE0006766504, WKN: 676650, Ticker-Symbol: NDA, NASDAQ OTC-Symbol: AIAGF) unter die Lupe.Höhere Preise für die Kupferprodukte von Aurubis würden den Konzern etwas zuversichtlicher für das laufende Geschäftsjahr stimmen. Experten habe das aber nur bedingt überrascht, einige hätten sogar auf noch mehr gehofft. An der Börse komme der Ausblick auch nicht gut an, die Aktie sei unter Druck geraten und verliere rund fünf Prozent.Für 2022/23 (bis Ende September) peile der Vorstandsvorsitzende Roland Harings bei der Vorlage der Quartalszahlen am Montag in Hamburg nun einen operativen Vorsteuergewinn am oberen Ende des Prognose-Korridors von 400 bis 500 Millionen Euro an. Rückenwind liefern würden laut Aurubis in den kommenden Monaten eine weiter wachsende Kupfernachfrage sowie gestiegene Schmelz- und Raffinierlöhne für Kupferkonzentrate.Im abgelaufenen ersten Geschäftsquartal sei das operative Ergebnis vor Steuern im Vergleich zum außergewöhnlich starken Vorjahreszeitraum zwar um rund ein Viertel auf 125 Millionen Euro gefallen, das sei aber immer noch mehr gewesen als von Analysten im Mittel erwartet.Dabei habe die Beteiligung des Stahlkonzerns Salzgitter von einer hohen Nachfrage nach Kupferprodukten, gestiegenen Preisen für hochwertiges Kupfer sowie von hohen Raffinierlöhnen für sonstige Recyclingmaterialien profitiert - also das, was Aurubis für die Verarbeitung von Schrott bekomme.Auf das operative Ergebnis hätten derweil niedrigere Preise für Schwefelsäure - ein Nebenprodukt der Kupferproduktion, das etwa zur Düngerherstellung verwendet werde -, sowie die hohen Energie- und Gaspreise gedrückt. So seien die Energiekosten in den drei Monaten bis Ende Dezember um knapp 18 Prozent auf 73 Millionen Euro gestiegen. Ohne Absicherungsgeschäfte sowie die Strompreisbremse in Bulgarien wäre der Anstieg aber deutlicher ausgefallen. In dem Land betreibe Aurubis eine Kupferhütte am Standort Pirdop.Damit seien die Energiekosten deutlich geringer ausgefallen, als er es erwartet habe, habe Analyst Stefan Augustin von Warburg Research erklärt. Er habe mit einem dreistelligen Millionen-Euro-Betrag kalkuliert. Insgesamt sei Aurubis gut ins neue Jahr gestartet.Analyst Christian Obst von der Baader Bank sehe seine langfristig positive Einschätzung des Unternehmens untermauert. Allerdings könnten einige Anleger nach dem guten Lauf der Aktien erst einmal Kasse machen, so der Experte in einer Einschätzung am Montagmorgen.Langfristig sehe Experte Obst weiter Rückenwind durch die Expansionspläne von Aurubis sowie dem staatlich geförderten Trend hin zu mehr Recycling. So wolle der Konzern, wie im Dezember angekündigt, sein im Bau befindliches Recycling-Werk in Richmond (USA) wegen des anhaltenden Recyclingbooms in dem Land auf das Doppelte der bisher geplanten Kapazität erweitern.Aber auch das Werk in Hamburg solle weiter ausgebaut werden. Damit könnten in der Heimatstadt des MDAX-Unternehmens künftig rund 30.000 Tonnen zusätzliches Recyclingmaterial sowie in größerem Umfang interne, komplexe Hüttenzwischenprodukte verarbeitet werden.Die Zahlen von Aurubis würden stimmen. Der Rücksetzer am Montag sei vor allem Gewinnmitnahmen geschuldet.Wer investiert ist, wird nicht nervös und bleibt dabei, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Das Chartbild sei weiter intakt. (Analyse vom 06.02.2023)