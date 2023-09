Tradegate-Aktienkurs Aurubis-Aktie:

68,38 EUR -1,70% (01.09.2023, 15:41)



XETRA-Aktienkurs Aurubis-Aktie:

68,30 EUR -10,67% (01.09.2023, 15:26)



ISIN Aurubis-Aktie:

DE0006766504



WKN Aurubis-Aktie:

676650



Ticker-Symbol Aurubis-Aktie:

NDA



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Aurubis-Aktie:

AIAGF



Kurzprofil Aurubis AG:



Die Aurubis AG (ISIN: DE0006766504, WKN: 676650, Ticker-Symbol: NDA, NASDAQ OTC-Symbol: AIAGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Nichteisenmetallen und einer der größten Kupferrecycler der Welt. Das Unternehmen verarbeitet komplexe Metallkonzentrate, Altmetalle, organische und anorganische metallhaltige Recyclingstoffe und industrielle Rückstände zu Metallen mit höchster Qualität. Aurubis produziert jährlich mehr als 1 Mio. Tonnen Kupferkathoden und daraus diverse Produkte aus Kupfer oder Kupferlegierungen wie Gießwalzdraht, Stranggussformate, Profile oder Flachwalzprodukte. Darüber hinaus erzeugt Aurubis viele andere Metalle wie Edelmetalle, Selen, Blei, Nickel, Zinn oder Zink. Zum Portfolio gehören auch weitere Produkte wie Schwefelsäure oder Eisensilikat.



Nachhaltigkeit ist elementarer Bestandteil der Aurubis-Strategie. "Aurubis schafft aus Rohstoffen verantwortungsvoll Werte" - dieser Maxime folgend integriert das Unternehmen nachhaltiges Handeln und Wirtschaften in die Unternehmenskultur. Dies beinhaltet den sorgsamen Umgang mit natürlichen Ressourcen, ein verantwortungsvolles soziales und ökologisches Handeln im operativen Geschäft und ein Wachstum in sinnvollem und gesundem Maß.



Aurubis beschäftigt rund 7.200 Mitarbeiter, verfügt über Produktionsstandorte in Europa und den USA sowie über ein ausgedehntes Service- und Vertriebssystem in Europa, Asien und Nordamerika.



Die Aurubis-Aktie gehört dem Prime Standard-Segment der Deutschen Börse an und ist im MDAX sowie dem Global Challenges Index (GCX) gelistet. (01.09.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurubis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hamburger Kupferherstellers Aurubis AG (ISIN: DE0006766504, WKN: 676650, Ticker-Symbol: NDA, NASDAQ OTC-Symbol: AIAGF) unter die Lupe.In einer unerwarteten Wendung habe der MDAX-Konzern eine Gewinnwarnung veröffentlicht, die Anleger aufgeschreckt habe. Grund hierfür seien erhebliche Unregelmäßigkeiten in den Metallbeständen des Unternehmens gewesen. Der Verdacht auf Diebstahl stehe im Raum. Die Aurubis-Aktie stehe unter Druck.Aurubis habe mitgeteilt, dass bei der routinemäßigen Überprüfung der Metallbestände erhebliche Abweichungen von den erwarteten Bestandszahlen aufgetreten seien. Zudem seien bei Sonderproben bestimmter Lieferungen von Einsatzmaterialien im Recyclingbereich ebenfalls Abweichungen festgestellt worden. Infolgedessen habe das Unternehmen den begründeten Verdacht, Opfer krimineller Machenschaften geworden zu sein. Das Ausmaß des Schadens sei noch unklar, eine außerordentliche Inventur laufe. Das Landeskriminalamt sei eingeschaltet.Die Ergebnisse der Inventur würden erst gegen Ende September erwartet. Ein Schaden im niedrigen, dreistelligen Millionen-Euro-Bereich könne nicht ausgeschlossen werden. Dieser unerwartete Rückschlag werde sich voraussichtlich negativ auf das Geschäftsjahr 2022/23 auswirken, wodurch die zuvor angegebene Prognose von 450 Mio. bis 550 Mio. Euro nicht aufrechterhalten werden könne.Aurubis habe Mitte Juni mitgeteilt, man sei mit Ermittlungen wegen organisiertem Bandendiebstahls im Millionenumfang konfrontiert. Die Ermittler seien dem Verdacht des gemeinschaftlichen Diebstahls von edelmetallhaltigen Zwischenprodukten nachgegangen, habe der Konzern erklärt. Die neuen Vorfälle seien allerdings darüber hinausgegangen, habe es nun geheißen.Angesichts der Unsicherheit und der laufenden Ermittlungen bleiben Anleger vorerst an der Seitenlinie, so Philipp Schleu von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Aurubis-Aktie: